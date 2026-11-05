المصرية للاتصالات تعتمد موازنة 2027 بتركيز على الربحية والنمو الرقمي

اعتمد مجلس إدارة الشركة المصرية للاتصالات موازنة 2027 بهدف تحقيق نمو في الإيرادات و هامش ربح EBITDA في نطاق أوائل ومنتصف الأربعينيات مع تعزيز البنية التحتية الرقمية.

اعتمد مجلس إدارة الشركة المصرية للاتصالات رسمياً موازنة عام 2027، وهي خطوة استراتيجية تهدف إلى تحقيق نمو متوازن في إجمالي الإيرادات من خلال اعتماد معدلات نمو ثنائية منخفضة ومستقرة. تضع هذه الخطة المالية رؤية واضحة لشركة المصرية للاتصالات لتعزيز مكانتها التنافسية في السوق المصري والعالم، مع التركيز بشكل أساسي على الحفاظ على هامش ربح قبل الفوائد والضرائب والإهلاكات والاستهلاكات (EBITDA) في نطاق يتراوح بين أوائل ومنتصف الأربعينيات.

تفاصيل الأرباح واستراتيجية النمو المالي

تستهدف الموازنة الجديدة للشركة المصرية للاتصالات تحقيق نمو ملموس في إجمالي الإيرادات، وذلك من خلال الحفاظ على هامش الربح قبل الفوائد والضرائب والإهلاكات والاستهلاكات (EBITDA) ضمن نطاق يمتد من أوائل إلى منتصف الأربعينيات، كما أفاد إفصاح صادر عن البورصة المصرية. تسعى الشركة من خلال هذا الهدف إلى ضمان استقرار مالي قوي، حيث يعكس هذا النطاق من الأرباح توجه الشركة الجاد نحو تحقيق التوازن الدقيق بين التوسع الاستثماري الكبير وبين تعزيز السيولة النقدية المتاحة لها.

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بالإضافة إلى ذلك، تستهدف الشركة المصرية للاتصالات وصول معدل الإنفاق الرأسمالي داخل الخدمة إلى إجمالي إيرادات النشاط لتصل مستوياته إلى منتصف العشرينيات، مما يدل على جدية الشركة في ضخ الاستثمارات في مشاريعها الأساسية. كما تهدف الشركة إلى تحقيق معدل إيجابي للتدفق النقدي الحر إلى الربح قبل الفوائد والضرائب والإهلاكات والاستهلاكات، وذلك في نطاق أوائل إلى منتصف الأربعينيات، مما يضمن سيولة ممتازة لتغطية الالتزامات والفرص المستقبلية.

تحديات التضخم ورؤية التنفيذي المالية

أكد المهندس تامر المهدي، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي للشركة المصرية للاتصالات، أن موازنة عام 2027 تستند بشكل كامل إلى الأداء المتميز الذي حققته الشركة خلال عام 2026 حتى الآن، مواصلةً تنفيذ الاستراتيجية التي اعتمدها مجلس الإدارة في بداية العام. أوضح المهدي أن الشركة تعتمد على ما تمتلكه من بنية تحتية قوية وعلاقات راسخة مع العملاء وقدرات تشغيلية متميزة، لتنويع قاعدة الإيرادات وتعزيز مكانتها بما يمكنها من اقتناص حصة أكبر من الاقتصاد الرقمي المتنامي في المنطقة.

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أشار تامر المهدي إلى أن مستهدفات هامش الربح قبل الفوائد والضرائب والإهلاكات والاستهلاكات تأخذ بعين الاعتبار الضغوط التضخمية المتوقعة وتأثيرها المباشر على التكاليف التشغيلية، إلى جانب العوامل السوقية الأخرى التي قد تؤثر على بيئة العمل. وأكد الرئيس التنفيذي للشركة المصرية للاتصالات استمرار التركيز بشكل كبير على تعزيز الكفاءة التشغيلية الداخلية، وهو ما يدعم مستويات الربحية ويضمن قدرة الشركة على الصمود في وجه التحديات الاقتصادية المحلية والعالمية.

التوسع في البنية التحتية والخدمات الرقمية

كشف المهندس تامر المهدي، الرئيس التنفيذي للشركة المصرية للاتصالات، أن تطوير الشبكة في قطاع التجزئة سيسهم بشكل فعّال في زيادة معدلات الاستخدام بين العملاء، وتحفيزهم على الانتقال إلى باقات ذات سرعات أعلى، مما يعزز من قيمة الحصة السوقية للشركة. وأشار إلى أن الطلب المتنامي على خدمات الحوسبة السحابية والذكاء الاصطناعي سيؤدي بشكل مباشر إلى زيادة الاحتياج للسعات الدولية والبنية التحتية اللازمة لخدمات الاستضافة، بما يعزز دور المصرية للاتصالات كمركز رئيسي لحركة البيانات العالمية.

الاستثمارات المستقبلية واستمرار النمو

أكدت الشركة المصرية للاتصالات أن النفقات الاستثمارية في موازنة 2027 تأتي متوافقة تماماً مع الأولويات الاستراتيجية للشركة وطموحاتها للنمو على المدى الطويل، حيث ستسريع وتيرة التوسع في نشر شبكة الألياف الضوئية حتى المنازل، وتعزيز كفاءة الشبكة وقدراتها. أوضح تامر المهدي أن هذه الجهود ستدعم النمو بشكل كبير وترفع جودة الخدمات المقدمة خلال السنوات المقبلة، بما يضمن تحقيق التوازن بين مواصلة النمو والاستثمار لتعزيز الربحية والتدفقات النقدية.

أكد الرئيس التنفيذي للشركة المصرية للاتصالات أنه يتم تمويل استثمارات الشبكة بالتوازي مع تحويل المزيد من الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاكات والاستهلاكات إلى تدفقات نقدية حرة، مما يعكس منهجاً مالياً صائباً. وأكّد تامر المهدي أن الشركة تدخل عام 2027 برؤية استراتيجية واضحة ونهج منضبط في التنفيذ، رغم استمرار الضغوط الاقتصادية محلياً وعالمياً والتحديات الإقليمية، بما يضمن تعظيم قيمة الشركة وثروة مساهميها.