المجلس القومي للأجور يوافق على رفع الحد الأدنى للأجور في القطاع الخاص من 7000 إلى 8500 جنيه بدءاً من يناير 2027 لتعزيز القوة الشرائية.

وافق المجلس القومي للأجور برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، على رفع الحد الأدنى للأجور للعاملين ب القطاع الخاص من 7000 جنيه إلى 8500 جنيه شهرياً بزيادة قدرها 1500 جنيه، ليبدأ التطبيق الرسمي للقرار اعتباراً من 1 يناير 2027.

تفاصيل القرار الجديد للحد الأدنى للأجور

يبدأ تطبيق الحد الأدنى الجديد للأجور في القطاع الخاص اعتباراً من 1 يناير 2027، ليصل إلى 8500 جنيه شهرياً بدلاً من 7000 جنيه، بما يعادل زيادة شهرية بقيمة 1500 جنيه للعاملين المستفيدين من القرار.

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تأتي هذه الزيادة ضمن إجراءات تستهدف تعزيز الحماية الاجتماعية وتحسين القوة الشرائية للعاملين، مع مراعاة التطورات الاقتصادية ومؤشرات سوق العمل التي تم استعراضها خلال الاجتماع الاستثنائي.

إجراءات أخرى وتنظيم سوق العمل

تضمنت قرارات المجلس القومي للأجور حزمة من الإجراءات الجديدة لتنظيم أجور العاملين بالقطاع الخاص، ولم تقتصر على رفع الحد الأدنى للمرتبات، حيث تم زيادة الحد الأدنى لأجر الساعة للعاملين بنظام العمل المؤقت أو بعض الوقت إلى 34 جنيهًا صافيًا بدلاً من 28 جنيهًا.

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كما تم رفع الحد الأدنى للعلاوة الدورية السنوية إلى 350 جنيهًا، بما لا يقل عن 3% من أجر الاشتراك التأميني، اعتبارًا من العام المالي 2027، وفقًا للسنة المالية المحاسبية لكل منشأة.

مؤشرات سوق العمل والالتزام بالقانون

أكد الدكتور أحمد رستم وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية أن عدد العاملين بالقطاع الخاص بلغ نحو 26.5 مليون مشتغل خلال عام 2025 من إجمالي يقارب 32 مليون مشتغل على مستوى الجمهورية، مشيراً إلى أن عدد المنشآت يقترب من 4 ملايين.

وأكد عبد الوهاب خضر المتحدث الرسمي باسم وزارة العمل أن القرار يسري على جميع منشآت القطاع الخاص دون استثناءات اعتباراً من 1 يناير 2027، مشيراً إلى أن المادتين 104 و105 من قانون العمل رقم 14 لسنة 2025 تلزمان المنشآت بتنفيذ القرارات.

رؤية مستقبلية حتى عام 2030

وجه رئيس الوزراء بتشكيل مجموعة عمل داخل المجلس القومي للأجور تضم ممثلين عن الحكومة والقطاع الخاص لدراسة التصورات والمقترحات الخاصة بزيادة الأجور في مختلف القطاعات حتى عام 2030.

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وتستهدف الخطة وضع رؤية مستقبلية لتطوير منظومة الأجور في مصر وتحقيق التوازن بين تحسين دخول العاملين ومواكبة المتغيرات الاقتصادية مع مراعاة قدرات مؤسسات القطاع الخاص على الاستمرار والتوسع والنمو.