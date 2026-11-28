أكد الإعلامي محمد المحمدي أن منصات التواصل غيرت قواعد اللعبة في الإعلام، واصفاً التنافس مع النجوم التقليديين وتحديات الرقمنة في المنتدى الثالث لحزب الشعب الجمهوري.

كشف الإعلامي محمد المحمدي خلال مشاركته الفعالة في الفعاليات السياسية والإعلامية، عن تحول جذري وطبيعة جديدة تحكم سوق العمل الإعلامي في مصر والعالم العربي. وأبرز المحمدي أن ظهور منصات التواصل الاجتماعي قد أحدث نقلة نوعية في آليات إنتاج المحتوى وطرق توزيعه، مما أتاح فرصًا جديدة لشرائح واسعة من المواطنين.

تحول السوشيال ميديا إلى مصدر رزق جديد

أكد المحمدي أن منصات التواصل الاجتماعي أحدثت تحولًا كبيرًا في صناعة الإعلام، بعدما أصبحت مصدرًا للرزق وفرصة متاحة أمام أي شخص يمتلك القدرة على استخدامها وتقديم محتوى يجذب الجمهور. وأوضح أن هذه المنصات لم تعد مجرد أدوات ترفيهية، بل تحولت إلى اقتصاد رقمي كامل يتيح لأي فرد فرصة المنافسة في سوق العمل إذا ما توفرت لديه المهارة والكفاءة المطلوبة.

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وأوضح المحمدي أن الفارق بين الإعلامي واليوتيوبر لا يرتبط فقط بالأدوات أو طبيعة المنصة، وإنما يمتد إلى القدرة على التواصل مع الجمهور والتحدث بلغته والوصول إليه بأسلوب قريب من اهتماماته وتفكيره. وأشار إلى أن النجاح في هذا المجال يعتمد بشكل أساسي على فهم نفسية المتابعين وقدرتهم على بناء علاقة شخصية معهم تتجاوز حدود المشاهدة التقليدية.

نماذج نجاح تعكس قوة التأثير الرقمي

ضرب المحمدي مثالًا بأحد نجوم نادي برشلونة السابقين، الذي اكتشف فكرة جديدة من خلال موقف عابر داخل أحد المطاعم، عندما لاحظ إقبال أحد الأشخاص على التقاط الصور مع نجم شهير، قبل أن يكتشف أن هذا الشخص صانع محتوى على يوتيوب. وتابع أن هذا الصانع نجح في تحقيق شهرة واسعة بفضل أسلوبه البسيط وقدرته على مخاطبة الناس والتفاعل معهم، مما يجعله نموذجًا يحتذى به في عصر الرقمنة.

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وأشار إلى أن هذا النموذج يعكس حجم التحول الذي أحدثته منصات التواصل الاجتماعي، وكيف أصبح التأثير الجماهيري لا يرتبط بالضرورة بالنجومية التقليدية، بل بامتلاك فكرة مميزة وأسلوب قادر على جذب المتابعين. وأضاف أن هذه المنصات قد كسرت احتكار النجوم التقليديين للضوء، وساهمت في إظهار مواهب جديدة لم تكن لتستقبل الفرص نفسها في القنوات التلفزيونية التقليدية.

أهمية الضبط والرقابة في مواجهة التحديات

جاء ذلك خلال مشاركته في جلسة نقاشية بعنوان "الإعلام وبناء الوعي بين حرية التعبير ومسؤولية التأثير في عصر التحول الرقمي"، ضمن فعاليات المنتدى الثالث لحزب الشعب الجمهوري. وشدد المحمدي على أن تنامي تأثير السوشيال ميديا يفرض آليات للضبط والمواجهة، لضمان عدم انجراف المحتوى نحو السطحية أو التضليل، مع الحفاظ على حرية التعبير كمبدأ أساسي.

وقد حضر الجلسة عدد كبير من الشخصيات البارزة في الساحة الإعلامية والسياسية، من بينهم الإعلامي خيري رمضان، والكاتب الصحفي عمرو الديب رئيس تحرير موقع تحيا مصر، والإعلامي محمد الدسوقي رشدي، والإعلامية سهام صالح. كما شارك في النقاش النائب زاهر الشقنقيري المتحدث الرسمي باسم حزب الشعب الجمهوري، والنائب نور الدين مصطفى أمين أمانة الشؤون الصحية المركزية بالحزب.

وتأتي هذه الجلسات في سياق جهود الحزب لتعزيز الوعي العام حول أهمية استخدام المنصات الرقمية بشكل مسؤول، وكيفية توظيفها في خدمة القضايا الوطنية والمجتمعية. وتؤكد المشاركات على ضرورة مواكبة التطورات التكنولوجية السريعة، وتطوير المهارات الرقمية لدى صناع المحتوى لضمان جودة المعلومات المنتشرة.

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وأضاف المحمدي أن المنافسة بين الإعلام التقليدي وصناع المحتوى الرقمي باتت تفرض واقعًا إعلاميًا جديدًا يتطلب التكيف السريع والمرونة في الأسلوب والمضمون. مشيرًا إلى أن نجاح أي جهة إعلامية في هذا العصر يعتمد على قدرتها على تلبية احتياجات الجمهور المتغيرة، وتقديم محتوى يحترم ذكاءهم ويطالب بتفاعل حقيقي.

ختم المحمدي حديثه بالتأكيد على أن الإعلام الرقمي ليس تهديدًا للإعلام التقليدي، بل هو مكمّل له يمكن أن يعزز من تأثيره إذا ما تم توظيفه بالشكل الصحيح. ودعا إلى ضرورة التعاون بين مختلف الأطراف لضمان بيئة إعلامية صحية تعكس الواقع وتنمي الوعي المجتمعي.