المحامي محمود الروبي يحذر من مخاطر شركات التمويل غير المرخصة والابتزاز

كشف المحامي محمود أشرف الروبي عن ممارسات ابتزازية لجهات تمويل غير مرخصة تستغل البيانات الشخصية، متوقعًا نمو السوق الموازي لتتجاوز القروض المصرفية.

حذر المحامي محمود أشرف الروبي بوضوح من المخاطر الجسيمة المترتبة على التعامل مع شركات وتطبيقات التمويل غير المرخصة في السوق المصري، مشيرًا إلى أن هذه الجهات تستغل ثقة المستفيدين من خلال آليات احتيالية متطورة. أكد الروبي أن العديد من هذه التطبيقات غير القانونية تستخدم صلاحيات الوصول إلى بيانات العملاء الشخصية وحساباتهم على منصات التواصل الاجتماعي مثل فيسبوك، بهدف ممارسة الابتزاز والتهديد المباشر في حال التعثر عن سداد المديونيات في مواعيدها المتفق عليها.

وخلال لقائه مع الإعلامي حمدي رزق في برنامج "نظرة" الذي يبث عبر قناة "صدى البلد"، أوضح المحامي أن بعض هذه الشركات تستعين بمندوبي مبيعات لتسويق الخدمات، مستغلة حاجة العملاء العاجلة للأموال أو السلع، دون الالتزام بإجراءات فحوصات ائتمانية دقيقة أو طلب ضمانات حقيقية، مما يسهل دخولهم في مصائد الديون.

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آليات الابتزاز واستغلال البيانات الشخصية

استخدمت شركات التمويل غير المرخصة تطبيقات ذات صلاحيات واسعة للوصول إلى حسابات العملاء على فيسبوك ومنصات التواصل الاجتماعي الأخرى، حيث تقوم بجمع معلومات مفصلة عن أسرهم وأصدقائهم، تمهيدًا لاستخدامها كأداة ضغط وابتزاز.

وفي حال التأخر عن سداد المستحقات، تتواصل هذه الجهات مع المقربين من المدينين، وتقوم بتهديدهم أو التشهير بهم بشكل علني أو خاص، لإجبارهم على دفع المبالغ المطلوبة تحت وطائلة الإفصاح عن سرّيات أو معلومات شخصية محرجة للمدين وعائلته.

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عقود الإذعان ومخاطر تراكم الديون

يتم التعامل مع بعض شركات التمويل عبر عقود إذعان صارمة، لا تتيح لأي عميل فرصة مناقشة الشروط أو الاطلاع الكافي على تفاصيل المديونية، مما يعزل العميل عن حقوقه القانونية ويمنحه فرصة محدودة لفهم التزاماته المالية الكاملة قبل التوقيع.

يركز العديد من العملاء بشكل كبير على سرعة الحصول على الأموال دون مراجعة العقود التي يوقعون عليها بعناية، وهو ما يؤدي إلى مفاجآات مؤلمة، حيث يفاجأ العميل باستمرار المديونية وتضخمها رغم سداد مبالغ مالية كبيرة من أصل الدفعة المقدمة.

تتم توجيه المدفوعات التي يسديها العميل أولًا إلى سداد الفوائد المتراكمة والغرامات التأخيرية، قبل أن يتم خصم أي مبلغ فعلي من أصل الدين، وهي آلية مالية قد تؤدي إلى استمرار تراكم المبالغ المستحقة ودخول العميل في حلقة مفرغة من مديونيات يصعب جدًا الخروج منها أو سدادها بالكامل.

نمو السوق الموازي وتحذيرات الرقابة المالية

توقّع المحامي محمود أشرف الروبي أن يشهد سوق التمويل الموازي نمواً هائلاً ومستمرًا خلال السنوات المقبلة، بما قد يجعل حجمه يتجاوز حجم القروض المصرفية المعتمدة في البنوك المصرية بمراحل كبيرة، وهو ما يستدعي تكثيف الرقابة والحماية للمستهلكين.

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وأشار الروبي إلى معدلات نمو مذهلة بلغت 57% في قطاع التمويل، مؤكدًا أن إجمالي التمويل الممنوح من شركات القطاع غير المصرفي قد تجاوز تريليون جنيه مصري، وفقًا للبيانات الرسمية التي أعلنتها الهيئة العامة للرقابة المالية في مارس الماضي.

يشير هذا النمو المتسارع إلى أن حجم المال المتداول خارج الإطار المصرفي التقليدي أصبح ضخمًا جدًا، مما يفرض على الجهات الرقابية والمستهلكين معًا توخي الحذر الشديد والالتزام بالإجراءات القانونية لمنع تفاقم مشكلات الديون والابتزاز المالي في المجتمع.