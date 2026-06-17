المدبولي يوقع شراكة مع "فاو كار" لتأسيس مصنع سيارات "نصر" وتسجيل صادرات غذائية قياسية في أول أربعة أشهر من 2026

تعاون مصر مع شركة صينية لإنشاء مصنع للسيارات تحت علامة "نصر"، إلى جانب ارتفاع صادرات الصناعات الغذائية إلى 2.43 مليار دولار في الفترة من يناير إلى أبريل 2026، مع تراجع بسيط في بعض الأسواق وتعزيز فرص التوسع الدولي.

شهد مؤتمر الاستثمار في العاصمة ميدان التحرير حضوراً بارزاً من قبل وزير التخطيط والتنمية ال اقتصاد ية، عبد المنعم مدبولي، حيث تم توقيع اتفاقية شراكة استراتيجية بين الحكومة المصرية والشركة الصينية " فاو كار " لتأسيس مصنع لإنتاج السيارات تحت العلامة التجارية الوطنية " نصر ".

يأتي هذا التعاون في إطار تعزيز القدرات الصناعية الوطنية وتوسيع قاعدة الإنتاج المحلي لتقليل الاعتماد على الواردات وتعزيز الصادرات. وقد أوضح المدبولي في كلمته الرسمية أن المشروع سيستثمر ما يقارب مائة مليون دولار، وسيتيح فرص عمل لأكثر من ألف عامل مباشر، كما سيوفر سلاسل إمداد محلية للموردين المصريين، ما يعزز من مكانة مصر كمركز لصناعة السيارات في المنطقة.

كما تم التأكيد على أن المصنع سيعتمد على التكنولوجيا الحديثة وتدريب الكوادر الفنية المصرية بالتعاون مع خبراء "فاو كار"، ما يضمن جودة المنتج النهائي وتوافقه مع المعايير الدولية. في سياق آخر، أعلن المجلس التصديري للصناعات الغذائية عن نتائج أداء الصادرات خلال الفترة من يناير إلى أبريل 2026. سجلت الصادرات الغذائية المصرية ارتقاءً ملحوظاً لتصل إلى 2.43 مليار دولار، مقابل 2.27 مليار دولار في الفترة نفسها من العام السابق، ما يعكس نموًا بنسبة 7% تقريباً.

ولا تزال الأسواق العربية هي القاعدة الصلبة للمبيعات، حيث بلغت قيمة الصادرات إلى الدول العربية 1.126 مليار دولار، مع حصة تقارب 46% من إجمالي الصادرات. وتبوأت دول الاتحاد الأوروبي المرتبة الثانية بقيمة 551 مليون دولار، فيما سجلت الولايات المتحدة الأمريكية مبيعات بقيمة 160 مليون دولار، لتشكل جزءًا من 6% من الصادرات. أما بقية دول العالم فقد استحوذت على 441 مليون دولار من الصادرات، ما يشكل 18% من إجمالي المبيعات.

تشير البيانات إلى أن الطلب الدولي على المنتجات الغذائية المصرية يظل قويًا ومتنوّعًا، مع تركيز واضح على الأسواق الأوروبية والأمريكية إلى جانب الدعم المستمر من الدول العربية. وقد أشار المسؤولون إلى ضرورة توسيع قاعدة العملاء واستكشاف أسواق جديدة في أفريقيا وآسيا، مع تحسين جودة المنتجات وتبني ممارسات الاستدامة في سلاسل الإمداد.

ويُتوقع أن تسهم المبادرات المشتركة مثل مشروع "نصر" للسيارات في تعزيز القدرة التنافسية العامة للاقتصاد المصري، وتوفير موارد مالية إضافية يمكن توجيهها لدعم القطاعات الحيوية مثل الزراعة والصناعات الغذائية، ما يؤدي إلى تحسين ميزان التجارة وتحقيق نمو مستدام في السنوات القادمة





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الصناعة المصرية تصدير الأغذية فاو كار نصر الاستثمار

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