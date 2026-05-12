وضع المدرب مانشستر يونايتد السابق، ماتياس ياسلى، حدا لغموض مستقبل تعاقده مع فريقه الجديد من دوري روشن السعودي، الأهلي، عقب تحقيقهم لقب الدوري العام لكرة القدم للمرة الثانية على التوالي.| يشكل الأهلي السعودي عقبة أمام البطولات القارية مع قيامه بخسارته النهائي دوري أبطال آسيا أمام التعاون.| ما هي الخطوات المتبعة قبل اختيار المدير الفني الجديد للأهلي؟| لماذا يظل ياسلي متشائما بشأن مستقبله؟

تسود حالة من الغموض حول مستقبل المدير الفني الألماني ماتياس يايسله مع الأهلي السعودي، رغم النجاحات الكبيرة التي حققها منذ توليه القيادة الفنية للفريق. الأهلي السعودي تحت عقوبات آسيوية..

غرامات مالية تطال النادي ونجومه بعد التتويج

ويأتي ذلك بعد الإنجاز التاريخي الذي حققه المدرب بحصد لقب دوري μπά لبة آسيا للنخبة للمرة الثانية على التوالي، ليعزز مكانته كأحد أبرز المدربين على الساحة الآسيوية. اهتمام أوروبي بعد إنجازات قارية. بعد هذا التتويج، بدأت تقارير صحفية تشير إلى اهتمام عدد من الأندية الأوروبية بالتعاقد مع يايسله، في ظل الأداء الفني المميز الذي أعاد الأهلي إلى واجهة المنافسة القارية بقوة. وأصبح المدرب الألماني ضمن قائمة الأسماء المطروحة لقيادة أندية خارج الدوري السعودي، بعد النجاحات المتتالية التي حققها مع الفريق.

يايسله يحسم الجدل: تركيزي مع الأهلي. وشدد المدير الفني على أن المرحلة المقبلة تتطلب مزيدًا من العمل والاستقرار، من أجل مواصلة حصد البطولات مع الأهلي. واختتم حديثه بالتأكيد على رغبته في تحقيق المزيد من الإنجازات، وتعزيز مسيرة الفريق محليًا وقاريًا خلال الفترة القادمة





