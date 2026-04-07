المحلل الاقتصادي: طرح عملة 2 جنيه معدنية يهدف إلى تطوير منظومة النقد ومواكبة التغيرات الاقتصادية

أكد المحلل الاقتصادي أحمد زغلول أن طرح عملة 2 جنيه معدنية يعكس توجهات الدولة لتطوير منظومة النقد، ويهدف إلى تحسين كفاءة استخدام العملات المعدنية وتقليل الاعتماد على الفئات الورقية. وأشار إلى أهمية هذه الخطوة في ظل التضخم وارتفاع أسعار المعادن، وتوقع تأثيرًا إيجابيًا على الاقتصاد.

أكد الكاتب الصحفي أحمد زغلول، المحلل ال اقتصاد ي، أن طرح عملة فئة 2 جنيه المعدنية يأتي ضمن استراتيجية الدولة لتحديث منظومة النقد والمواكبة الديناميكية للتغيرات ال اقتصاد ية الجارية. وأشار زغلول، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد دياب في برنامج “صباح البلد” على قناة “صدى البلد”، إلى أن هذه الخطوة تعكس رؤية شاملة تهدف إلى تحسين كفاءة استخدام العملات المعدنية، خاصة في ظل الزيادة المستمرة في متوسطات الأسعار، مما يساهم في تقليل الاعتماد على الفئات الورقية ذات القيمة المنخفضة.

وأوضح أن هذه السياسة تسعى إلى تسهيل عملية تداول الأموال وتقليل الأعباء على المواطنين في حمل النقود، بالإضافة إلى الانسجام مع الاتجاهات المالية العالمية التي تعتمد بشكل كبير على العملات المعدنية في المعاملات اليومية. وشدد على أن هذه الخطوة ضرورية في سياق التحديات الاقتصادية الراهنة، حيث يشهد العالم ارتفاعًا في معدلات التضخم، إلى جانب زيادة أسعار المعادن المستخدمة في صناعة العملات. هذه العوامل مجتمعة قد تؤدي إلى تجاوز القيمة الفعلية لبعض العملات المعدنية لقيمتها الاسمية، مما يخلق بيئة مواتية لظهور ممارسات غير قانونية مثل صهر العملات وبيعها كمواد خام لتحقيق مكاسب غير مشروعة. ولهذا، أكد زغلول على أهمية المتابعة الدقيقة والتحقيقات المستمرة بشأن أي عمليات صهر للجنيهات المعدنية، وذلك في إطار الجهود الحكومية للحفاظ على قيمة العملة ومنع استغلالها خارج الإطار القانوني. هذه الإجراءات تهدف إلى حماية الاقتصاد الوطني وضمان استقرار النظام النقدي. وأشار زغلول إلى أن هذه الخطوة تأتي ضمن سلسلة من الإصلاحات الاقتصادية التي تنفذها الحكومة المصرية بهدف تعزيز النمو المستدام وتحسين مستوى المعيشة للمواطنين. وتوقع أن يكون لطرح العملة المعدنية الجديدة تأثير إيجابي على الاقتصاد، خاصة من خلال تسهيل المعاملات التجارية وتقليل التكاليف المرتبطة بها. وأضاف أن هذه الخطوة تعكس التزام الدولة بتحسين البنية التحتية المالية وتحديثها بما يتماشى مع أفضل الممارسات الدولية. وخلال حديثه، تطرق زغلول إلى أهمية دور الوعي العام في التعامل مع التغيرات الاقتصادية، مشيراً إلى ضرورة تثقيف المواطنين حول مزايا العملات المعدنية وكيفية استخدامها بالشكل الأمثل. كما شدد على أهمية التعاون بين الحكومة والقطاع الخاص لتحقيق الأهداف الاقتصادية المرجوة. وأكد على أن هذه الإجراءات تعزز الثقة في الاقتصاد المصري وتساهم في جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة، مما يدعم النمو الاقتصادي المستدام. وأشار إلى أهمية التنسيق المستمر بين مختلف الجهات الحكومية لضمان التنفيذ الفعال لهذه السياسات وتحقيق النتائج المرجوة. بالإضافة إلى ذلك، لفت زغلول إلى أن طرح عملة 2 جنيه معدنية يعكس رغبة الدولة في مواكبة التطورات التكنولوجية في القطاع المالي، حيث تزداد أهمية العملات المعدنية في ظل التوجه نحو تقليل الاعتماد على العملات الورقية وتعزيز المدفوعات الرقمية. وفي سياق متصل، أشاد زغلول بجهود الدولة في مكافحة التهرب الضريبي وتحسين إدارة الإيرادات العامة، مؤكداً على أن هذه الجهود تساهم في تعزيز الاستقرار المالي للدولة وتوفير الموارد اللازمة لتمويل المشاريع التنموية. وختم زغلول حديثه بالتأكيد على أن هذه الخطوات تعكس رؤية شاملة للتنمية الاقتصادية المستدامة، وأن الحكومة تسعى جاهدة لتحقيق التوازن بين النمو الاقتصادي والعدالة الاجتماعية





