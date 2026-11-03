المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام يصرف بدلات الصحفيين لـ2026

المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام يصرف بدل التدريب والتكنولوجيا لشهر نوفمبر 2026 للصحفيين مع وزير المالية أحمد كجوك لدعم القطاع الصحفي.

أعلن المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام ، الذي يرأسه المهندس خالد عبدالعزيز، عن قرار تحويل بدل التدريب والتكنولوجيا عن شهر نوفمبر لعام 2026 إلى نقابة الصحفيين بشكل كامل، وذلك في اليوم الاثنين. يأتي هذا القرار ليشمل جميع الصحفيين المستحقين في الصحف الخاصة والحزبية، مما يضمن استلامهم أموالهم في الموعد المحدد وبدون أي تأخير. يعد هذا الصرف المبكر خلال الشهر الحالي ثمرة للتنسيق المشترك والفعال بين المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام من جهة، و أحمد كجوك وزير المالية من جهة أخرى.

تكامل مؤسسات الدولة لدعم الصحافة

في سياق متصل، يتوجه المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام بخالص الشكر والتقدير العميق إلى أحمد كجوك وزير المالية، وكذلك إلى قيادات الوزارة كافة. لقد أثنت الهيئة على الدور الكبير والتجاوب السريع والإيجابي الذي أبدته وزارة المالية، والذي يعكس حرصًا صادقًا على دعم الجماعة الصحفية المصرية. هذا التكامل في العمل يجسد النهج الحقيقي لمؤسسات الدولة في تذليل العقبات التي قد تواجه القطاع، وحماية استقرار الصحفيين الذين يعملون في خضم تحديات اقتصادية متعددة.

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أولوية مصالح الصحافة الوطنية

ويؤكد المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام بشكل قاطع أن كافة تحركاته واتخاذاته تأتي في إطار النهج الواضح الذي تنتهجه الدولة المصرية. هذا النهج يركز على دعم مؤسساتها الوطنية وتعزيز التكامل والتعاون الوثيق فيما بينها لتحقيق الصالح العام. ويشدد المجلس على أنه يضع مصالح الجماعة الصحفية في مقدمة أولوياته الاستراتيجية، ويتدخل دائمًا وبشكل مباشر، بالتنسيق مع الجهات المعنية المختصة.

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الحفاظ على حقوق الصحفيين المكتسبة

ويتم هذا التدخل عندما تقتضيه الحاجة، بما يحقق المصلحة العامة للصحفيين ويحافظ على حقوقهم ومكتسباتهم التي ناضلوا من أجلها. هذا الالتزام يؤطر جهود الدولة في دعم الإعلام كقطاع حيوي يؤثر في الرأي العام ويقدم المعلومات الدقيقة. وفي ختام التقرير، يشار إلى أن محافظة القاهرة قد أعلن محافظها عن مبادرة بيئية حيث تتبرع جامعة مايو بـ 1000 شجرة لتشجير العاصمة، مما يعكس اهتمامًا واسعًا بالتنمية المحلية.