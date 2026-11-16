المجلس القومي للأجور يوافق على حد أدنى للراتب بـ8500 جنيه لعام 2027

المجلس القومي للأجور في اجتماعه الاستثنائي برئاسة مصطفى مدبولي يوافق على تثبيت الحد الأدنى للأجر في القطاع الخاص عند 8500 جنيه بداية من 1 يناير 2027.

أعلن المجلس القومي للأجور خلال اجتماعه الاستثنائي، الذي ترأسه رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي ، عن الموافقة النهائية على تحديد الحد الأدنى للأجور في القطاع الخاص بقيمة 8500 جنيه مصري. جاء هذا القرار اعتباراً من تاريخ 1 يناير 2027، وذلك بهدف تحسين مستويات المعيشة للأعمال في مختلف القطاعات الاقتصادية بالدولة.

تفاصيل اجتماع الوزراء والمؤسسات المعنية

عقد الاجتماع بحضور نخبة من الوزراء والمسؤولين التنفيذيين، حيث ترأسه مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بمشاركة الدكتور حسين عيسى، نائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية، وأحمد كجوك، وزير المالية. كما شارك الدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، والدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي، والدكتور محمد فريد صالح، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية.

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وتضمن الحضور أيضاً حسن رداد، وزير العمل، والدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط، والمهندس خالد هاشم، وزير الصناعة. انضم إلى الاجتماع كل من اللواء جمال عوض، رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، والمهندس حاتم نبيل، رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، والمستشارة أمل عمار، رئيس المجلس القومي للمرأة.

وشمل الوفد الرسمي أيضاً اللواء المهندس أكرم أحمد الجوهري، رئيس الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، والدكتورة سمر الأهدل، نائب وزير الخارجية للتعاون الدولي، والدكتور محمد عوض، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة. كما شارك ممثلون عن الاتحادات المهنية مثل أحمد الوكيل، رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية، والمهندس محمد زكي السويدي، رئيس اتحاد الصناعات المصرية.

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ومن الجانب النقابي والخدمي، حضر حسام الشاعر، رئيس الاتحاد المصري للغرف السياحية، وعبد المنعم الجمل، رئيس الاتحاد العام لعمال مصر، والمهندس محمد سامي سعد، رئيس الاتحاد المصري لمقاولي التشييد والبناء، والمهندس علاء السقطي، رئيس اتحاد مستثمري المشروعات الصغيرة والمتوسطة، والدكتور أسامة حفيلة، نائب رئيس الاتحاد المصري لجمعيات ومؤسسات المستثمرين.

مؤشرات سوق العمل وتشكيل المجلس الجديد

في بداية اللقاء، أكد مصطفى مدبولي على الاهتمام الكبير من الحكومة بقضية تحسين الأجور، مشيراً إلى أن القطاع الخاص يستحوذ على النصيب الأكبر من العاملين، وبالتالي فإن الالتزام بالحد الأدنى للأجور فيه أمر حاسم. وأشار إلى التوجيهات المباشرة من فخامة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بتحسين دخول المواطنين عبر الجمهورية كإجراء استباقي من الحكومة.

قدم الدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، شرحاً مفصلاً لتشكيل المجلس القومي للأجور الجديد وفقاً لقانون العمل الجديد رقم 14 لسنة 2025. أوضح أن المادة رقم 101 من القانون تنظم هيكلية المجلس بناءً على التمثيل الثلاثي، الذي يجمع بين الحكومة، ومنظمات أصحاب الأعمال، والمنظمات العمالية، برئاسته هو.

تضم اللجنة وزارات العمل، والمالية، والتموين والتجارة الداخلية، والتضامن الاجتماعي، والصناعة، بالإضافة إلى هيئات مثل المجلس القومي للمرأة، والجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، والجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، والهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، والهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، والمجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة.

يشكل المجلس أيضاً من ستة أعضاء يمثلون منظمات أصحاب الأعمال، يتم اختيارهم من الكيانات الأكثر تمثيلاً من حيث العضوية، بالإضافة إلى ستة أعضاء يمثلون النقابات العمالية، ترشحهم منظماتهم لضمان تمثيل جميع مستويات العمالة. هذا الهيكل يضمن توازناً في اتخاذ القرارات المتعلقة بالرواتب والأسعار.

بيانات الاقتصاد والتضخم والقطاع الخاص

استعرض وزير التخطيط أبرز مؤشرات سوق العمل في مصر، موضحاً تعافي معدلات المشاركة في الأنشطة الاقتصادية بعد التراجع الذي حدث حتى عام 2020. وأشار إلى استمرار الفجوة بين مشاركة الذكور والإناث، رغم التحسن النسبي في مشاركة النساء، لافتاً إلى أن تحسن معدلات التشغيل يفتح المجال للانتقال من زيادة الأعداد إلى تحسين العائد من العمل.

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بلغ عدد العاملين في القطاع الخاص نحو 26.5 مليون مشتغل داخل وخارج المنشآت، من إجمالي نحو 32 مليون مشتغل على مستوى الجمهورية خلال عام 2025. وشملت هذه الأرقام ما يقرب من 4 ملايين منشأة في القطاع الخاص، والتي تضم كل من المنشآت الرسمية وغير الرسمية، مما يعكس حجم السوق الكبير المستهدف بالتحسين.

ركزت العروض على مؤشرات التضخم ومعدلات النمو الحقيقي للناتج المحلي الإجمالي، باعتبارهما الأساس العلمي لسيناريوهات تحديد الحد الأدنى للأجور. وبينما تراجع معدل البطالة لدى الذكور والإناث، مما يدل على تحسن أداء سوق العمل، أكد الوزير أن العمل يركز حالياً على تحسين العائد النقابي للعاملين لمواكبة هذه التحسينات الكمية.

قرارات الرواتب المستقبلية وخطط 2030

خلال الاجتماع، تمت الموافقة رسمياً على رفع الحد الأدنى للأجر بالساعة للعاملين في أعمال مؤقتة أو بدوام جزئي إلى قيمة 34 جنيهاً صافياً للساعة الواحدة. هذا الإجراء يكمل قرار رفع الحد الشهري ويهدف إلى حماية الفئات الهشة في سوق العمل الذين يعملون بنظام الساعات أو العقود المؤقتة، مما يضمن حماية شاملة لجميع أشكال التوظيف.

أوضح وزير المالية أحمد كجوك أنه سيتم عرض التصورات المقترحة من الحكومة بشأن زيادة دخول المواطنين في السنوات المقبلة، لضمان توافق القطاع الخاص عليها. الهدف هو مشاركة الجميع في اتخاذ القرارات المتعلقة بالأجور، مما يعزز الشراكة بين الدولة وأصحاب العمل لتحقيق الاستقرار الاقتصادي.

بناءً على ذلك، كلف مصطفى مدبولي بتشكيل مجموعة عمل مشتركة تضم الحكومة وممثلي القطاع الخاص داخل المجلس القومي للأجور. ستقوم هذه المجموعة بدراسة تصورات رفع الأجور وتحسين دخول العاملين في مختلف قطاعات الدولة بحلول عام 2030، مما يضمن استدامة الخطط وفعاليتها على المدى الطويل.