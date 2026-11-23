لجنة الخطة بالمجلس النيابي توافق على تحويل 1.249 مليار جنيه للصندوقين لدعم مجمع الأجهزة التعويضية. التفاصيل المالية والجدول الزمني للتنفيذ.

وافقت لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، والتي ترأسها النائب محمد سليمان ، خلال اجتماعها الذي عُقد يوم الاثنين الموافق 23 من شهر نوفمبر لعام 2026، على اعتماد مشروع قانون حكومي يهدف إلى تمويل إنشاء المجمع الصناعي للأجهزة التعويضية. يأتي هذا القرار كخطوة جوهرية لتمكين الدولة من تصنيع هذه الأجهزة محليًا بما يتوافق مع المعايير الدولية، وسط تزايد الاهتمام بتوفير بدائل ميسورة وذات جودة عالية للمواطنين من أصحاب الإعاقة.

التفاصيل المالية وآلية التمويل

ينص مشروع القانون المعتمد على تحويل مبلغ محدد بدقة بقيمة 1.249 مليار جنيه مصري من أرصدة صندوق تحيا مصر، وإلى جانب ذلك تحويل المبلغ نفسه من أرصدة صندوق تكريم شهداء وضحايا ومفقودي ومصابي العمليات الحربية والإرهابية والأمنية وأسرهم. كما يُلزم المشروع كلًا من الصندوقين بتحويل المعادل بالجنيه المصري لمبلغ 6.569 مليون دولار و80 سنتًا من أرصدة كل منهما، وذلك بناءً على سعر الصرف الرسمي الذي يكون ساريًا في وقت التوريد الفعلي للأموال.

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ويعد هذا التحويل المالي استثناءً صريحًا من أحكام القوانين المنظمة لعمل الصندوقين، والتي عادةً ما تنظم كيفية استخدام مواردها، حيث تم النص على أن تتم عملية الأيلولة هذه لمرة واحدة فقط لصالح جهاز مشروعات الخدمة الوطنية. يهدف هذا الإجراء إلى ضخ سيولة مالية فورية لتسريع وتيرة التنفيذ، مع التأكيد على أن هذه المبالغ مخصصة حصريًا لإنشاء المجمع الصناعي الخدمي للأجهزة التعويضية، دون توجيهها لأي أغراض أخرى.

الأهداف الدستورية والرؤية القومية

تستند المذكرة الإيضاحية للمشروع إلى الالتزام الدستوري المنصوص عليه في المادة رقم 11 من الدستور المصري، التي تلزم الدولة بضمان حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة والأقزام في شتى المجالات، بما في ذلك الجانب الصحي والاجتماعي والاقتصادي والتعليمي. تسعى الحكومة من خلال هذا المشروع إلى تهيئة البيئة المحيطة بهذه الفئات، وضمان دمجهم الكامل في المجتمع على أساس المساواة وتكافؤ الفرص، مما يعكس توجهًا استراتيجيًا لرفع مستوى الخدمات المقدمة لهم.

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ويستهدف إنشاء المجمع الصناعي للأجهزة التعويضية تقديم أفضل سبل الدعم والتمكين للأشخاص ذوي الإعاقة الحركية، من خلال توفير أجهزة مطابقة لأحدث المعايير التكنولوجية والطبية العالمية. يأتي ذلك انسجامًا مع أهداف التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030، والتي تؤكّد على أهمية تحسين جودة الحياة للمواطنين، والاعتماد على القدرات المحلية في تصنيع المواد الطبية المعقدة، بدلاً من الاعتماد الكلي على الاستيراد.

الجدول الزمني وآليات التنفيذ

ألزم مشروع القانون كلا الصندوقين المذكورين بتوريد المبالغ المحددة لصالح جهاز مشروعات الخدمة الوطنية، مع تحديد موعد نهائي صارم لهذا الالتزام، وهو قبل انتهاء السنة المالية الحالية لعام 2026/2027. يضمن هذا الجدول الزمني تدفق الموارد المالية في الوقت المناسب لبدء أعمال الإنشاء والتجهيز، مما يضمن عدم تعثر المشروع بسبب تأخر التمويل، ويساهم في بدء الإنتاج محليًا في أقصر وقت ممكن.

وبمجرد الانتهاء من إجراءات التوقيع والنشر، يدخل القانون حيذ التنفيذ اعتبارًا من اليوم التالي لتاريخ نشره في الجريدة الرسمية، مما يفتح الباب رسميًا أمام بدء العمليات المالية والإدارية اللازمة لإنجاز هذا المشروع القومي. يمثل هذا المجمع خطوة هامة نحو تحقيق الاكتفاء الذاتي في مجال الأجهزة التعويضية، وتخفيف العبء المالي عن كاهل المواطنين، وتعزيز الاستقلال الذاتي للأشخاص من ذوي الاحتياجات الخاصة.