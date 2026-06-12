المركز الإعلامي لوزارة التنمية المحلية والبيئة يصدر الانفوجراف الأسبوعي 192 حول أنشطة الوزارة

أصدر المركز الإعلامي لوزارة التنمية المحلية والبيئة الانفوجراف الأسبوعي في نسخته 192، متتبِعًا أبرز أنشطة الوزارة بقيادة الدكتورة منال عوض خلال الفترة من 5 إلى 11 يونيو 2026. وتضمنت هذه الفعاليات احتفال مصر بيوم البيئة العالمي، وزيارة ميدانية لمحافظة البحر الأحمر لمتابعة منظومة إدارة المخلفات الصلبة، ومشروعات البنية التحتية، والمجازر الآلية، وزيارة مصانع التدوير ومجمعات خدمة سوق الجملة، بالإضافة إلى إطلاق مبادرة البحر الأحمر المصرية، وإنجازات استراتيجية في مجال التغيرات المناخية وتقارير الإبلاغ الوطني.

أصدر المركز الإعلامي لوزارة التنمية المحلية والبيئة النسخة 192 من الانفوجراف الأسبوعي، لتسليط الضوء على أبرز الفعاليات والأنشطة التي قامت بها الوزارة تحت قيادة الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية والبيئة خلال الفترة من 5 يونيو حتى 11 يونيو 2026.

وقد ركزت هذه الحزمة من الأنشطة على تعزيز الجهود البيئية والتنموية، خاصة في محافظة البحر الأحمر، إضافة إلى المشاركة في الاحتفال العالمي بيوم البيئة.



في الخامس من يونيو، أعلنت الوزيرة منال عوض عن مشاركة مصر في احتفالات يوم البيئة العالمي 2026، الذي تستضيفه أذربيجان تحت شعار "الكوكب لا يجادل ولا يفاوض بل يرسل إشارات"، مؤكدة على أولوية قضية تغير المناخ. ضمن إطار الاحتفال، قامت بزيارة ميدانية لمحافظة البحر الأحمر لمتابعة منظومة الإدارة المتكاملة للمخلفات البلدية الصلبة.

تفقدت مع محافظ البحر الأحمر الدكتور وليد البرقي واللواء مهندس عمرو عبد المنعم رئيس هيئة تنمية الصعيد، المدفن الصحي برأس غارب، كما وجهت بسرعة إنهاء إجراءات فسخ التعاقد مع الشركة المنفذة لأعمال النظافة بمدينتي رأس غارب وسفاجا لسوء مستوى الخدمة. كما تفقدت مشروع زراعة نبات الجوجوبا في الغردقة، والمجزر الآلي الجديد بالمدينة، الذي يعد الأكبر بالمحافظة بطاقة تشغيلية تبلغ 200 رأس عجول و500 رأس ماشية يوميًا، ويتمiez على مساحة 12.5 فدان.





في اليوم الثاني، عقدت الوزيرة اجتماعًا موسعًا بحضور نائب المحافظ ماجدة حنا ورئيس جهاز تنظيم إدارة المخلفات ياسر عبد الله، لمتابعة منظومة إدارة المخلفات واستعراض التحديات韦 رفع كفاءة التشغيل. كما تفقدت مصنع تدوير ومعالجة المخلفات بالغردقة الذي تشغله جمعية هيبكا، ومجمع خدمات سوق الجملة الجديد بطريق النجدة بالغردقة بتكلفة تزيد على 226 مليون جنيه، والمدفن الصحي الآمن المخصص للغردقة وسفاجا، لتقييم التدابير الوقائية وآليات تعظيم الفائدة من السعة الجغرافية للموقع. كماawatchersت التوسعات الجارية لشبكات مرافق الصرف الصحي بمنطقة الكوثر الجديدة.





في السابع من يونيو، أطلقت الوزيرة رسميًا مبادرة البحر الأحمر المصرية كجزء من احتفالات يوم البيئة، وهي مبادرة وطنية تركز على صون التنوع البيولوجي، التنمية المحلية، التكيف مع تغير المناخ، السياحة المستدامة، والاستثمار الأخضر. كما قامت بجولة بحرية موسعة في محميات البحر الأحمر لمتابعة الأنشطة السياحية والبيئية ومراجعة جهود حماية الموارد الطبيعية وتعزيز استدامة السياحة البيئية.





في الثامن من يونيو، أعلنت الوزيرة عن إنجاز استراتيجي يتمثل في إعداد النسخة النهائية لتقرير الإبلاغ الوطني الرابع لم Egypt، وتقرير الشفافية الأول، بالتزامن مع قرب الانتهاء من تقرير المساهمات الوطنية المحددة الثالث، مما يعكس التزام مصر بتقديم تقارير دقيقة عن التحول المناخي





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