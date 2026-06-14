المجلس القومي للأجور يؤكد: لا قرارات جديدة لزيادة الحد الأدنى لأجور القطاع الخاص بالتزامن مع زيادات الحكومة

مصادر بوزارة العمل والمجلس القومي للأجور تحسم الجدل حول زيادة مرتبات القطاع الخاص، تؤكد أن زيادات الحكومة التي تبدأ من يوليو لا تنطبق على القطاع الخاص Oxide قرار جديد من المجلس، وتشير إلى أن آخر زيادة محددة للقطاع الخاص هي 7 آلاف جنيه اعتبارًا من مارس 2025.

حسم مصدران بوزارة العمل و المجلس القومي للأجور ، الجدل المثار حول إمكانية زيادة مرتبات العاملين ب القطاع الخاص بالتزامن مع تطبيق الزيادات الجديدة للعاملين بالجهاز الإداري للدولة اعتبارًا من يوليو المقبل، مؤكدين عدم صدور أي قرار جديد بشأن رفع الحد الأدنى للأجور ب القطاع الخاص حتى الآن.

أصر المصدران، في تصريحات خاصة، على أن المجلس القومي للأجور لم يصدر أي قرارات جديدة تتعلق بزيادة الحد الأدنى لأجور العاملين في القطاع الخاص، موضحين أن الزيادات المقررة للعاملين في الحكومة لا تنطبق تلقائيًا على العاملين في الشركات والمنشآت الخاصة. تبدأ وزارة المالية تطبيق الزيادات الجديدة للعاملين بالجهاز الإداري للدولة اعتبارًا من يوليو المقبل، حيث يرتفع الحد الأدنى للأجور من 7 آلاف جنيه إلى 8 آلاف جنيه بزيادة قدرها ألف جنيه.

وأشار المصدران إلى أن تطبيق هذه الزيادات يقتصر حصرًا على العاملين بالجهاز الإداري للدولة والجهات الحكومية، ولا يمتد إلى العاملين في القطاع الخاص إلا من خلال قرارات تصدر عن المجلس القومي للأجور. وأكدت المصادر أن المجلس لم يعلن حتى الآن أي اجتماع أو قرار يتعلق برفع الحد الأدنى للأجور في القطاع الخاص خلال الفترة المقبلة.

كان المجلس القومي للأجور قد قرر سابقًا رفع الحد الأدنى لأجور العاملين بالقطاع الخاص إلى 7 آلاف جنيه اعتبارًا من مارس 2025، مقابل 6 آلاف جنيه سابقًا. كما نص القرار على ألا تشمل قيمة الـ7 آلاف جنيه حصة صاحب العمل في التأمينات الاجتماعية، وعلاوة دورية وحد أدنى للعمل المؤقت. وشملت قرارات المجلس تحديد حد أدنى لأجر العاملين بنظام العمل لبعض الوقت "العمل المؤقت"، بحيث لا يقل الأجر عن 28 جنيهًا صافيًا في الساعة.

كما تم إقرار علاوة دورية للعاملين بالقطاع الخاص بحد أدنى 3% من أجر الاشتراك التأميني، وبما لا يقل عن 250 جنيهًا شهريًا. شهد الحد الأدنى لأجور العاملين بالقطاع الخاص ست زيادات منذ إنشاء المجلس القومي للأجور، حيث ارتفع من 2400 جنيه في يناير 2022 إلى 2700 جنيه في يناير 2023، ثم 3000 جنيه في يوليو 2023، و3500 جنيه في يناير 2024، و6000 جنيه في مايو 2024، وصولًا إلى 7000 جنيه اعتبارًا من مارس 2025.

وأكدت المصادر أن قانون العمل يتضمن عقوبات على الشركات التي لا تلتزم بصرف الحد الأدنى للأجور المقرر للعاملين، في إطار ضمان تطبيق القرارات الصادرة عن المجلس القومي للأجور وحماية حقوق العاملين





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