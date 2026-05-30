المراوح أم التكييف: أيهما الأفضل في مواجهة حرارة الصيف القاسية؟

نقاش الخبراء حول فاعلية المراوح والتكييف في خفض الحرارة، مع نصائح للحفاظ على الصحة وتقليل استهلاك الطاقة.

مع تفاقم ارتفاع درجات الحرارة خلال فصل الصيف وظهور موجات حر شديدة، يواجه الكثيرون إلى أي مدى يجب الاعتماد على ال مراوح أو تشغيل أجهزة ال تكييف لساعات طويلة، خاصةً مع تزايد فواتير الكهرباء ومخاوف ال صحة المرتبطة بالحرارة.

يوضح خبراء الطقس والصحة أن الاختيار بين المراوح والتكييف لا يرتكز فقط على الراحة الفورية، بل يعتمد على عدة عوامل تشمل درجة الحرارة الفعلية، نسبة الرطوبة، وكذلك الحالة الصحية للأشخاص داخل المنزل. تعمل المراوح على تحريك هواء الغرفة، ما يساعد الجسم على التعرق وتبريد نفسه طبيعياً دون خفض درجة حرارة البيئة بشكل ملموس. هذا يجعلها خياراً{ economical } اقتصاديًا مقارنةً بالتكييف، حيث تستهلك طاقة أقل بكثير وتمكن من تشغيلها لفترات طويلة دون أن ترتفع الفاتورة بشكل كبير.

ومع ذلك، عندما تتجاوز درجات الحرارة مستويات مرتفعة جداً، يصبح الهواء المتحرك ساخنًا أيضاً، ما يقلل من الإحساس بالانتعاش ويجعل المراوح غير كافية لتوفير الراحة المطلوبة. من جانبها، تؤكد خبيرة الصحة والسلامة فاطمة عمر أن أجهزة التكييف تصبح ذات أهمية أكبر خلال موجات الحر القاسية، إذ تقوم بخفض درجة حرارة الغرفة فعليًا وتخفيف الرطوبة، ما يمنح شعورًا أكبر بالراحة، خصوصًا في المناطق الساحلية أو الأماكن المزدحمة.

يُعَدّ التكييف خيارًا أساسيًا لكبار السن، الأطفال، ومرضى القلب والضغط التنفسي، لأن الحرارة المرتفعة قد تشكل خطرًا صحيًا عليهم. ومع ذلك، يحذر الأطباء من ضبط التكييف على درجات منخفضة جدًا، حيث قد يؤدي ذلك إلى نزلات برد، التهاب الجيوب الأنفية، وآلام عضلية. يوصى بضبطه بين 24 و26 درجة مئوية مع تنظيف الفلاتر بانتظام لتجنب تراكم الأتربة والبكتيريا.

تُظهر التجارب أن الجمع بين المروحة وجهاز التكييف قد يكون الحل الأمثل؛ فالمروحة تساعد في توزيع الهواء البارد بسرعة داخل الغرفة، مما يسمح بتقليل إعداد درجات الحرارة على التكييف وتوفير استهلاك الكهرباء. ويمكن تشغيل المراوح بمفردها خلال الفترات الأقل حرارة مثل الصباح الباكر أو ساعات الليل لتقليل الحمل على أجهزة التكييف.

بالإضافة إلى ذلك، ينصح الخبراء بإغلاق الستائر أثناء الظهيرة، شرب كميات كافية من الماء، تجنب تشغيل الأجهزة الكهربائية التي تولد حرارة، وارتداء ملابس قطنية خفيفة لتقليل تأثير الحرارة على الجسم. هذه الإجراءات مجتمعة تساعد على الحفاظ على الصحة وتخفيف الفواتير خلال أحوال الطقس الحار





