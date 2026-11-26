تتويج المنتخب المصرى للتجديف الشاطعى بلقب البطولة العربية الثالثة 2026 بمدينة العلمين بحصاد 13 ميدالية ذهبية وسط مشاركة سبع دول عربية.

تمكن لاعبو المنتخب المصرى للتجديف من حصد لقب البطولة العربية الثالثة للتجديف الشاطعى لعام 2026، والتى أقيمت بمدينة العلمين ، وتحديدا في منطقة بورتو مارينا، بعد أن نجح الفراعنة في تحقيق رقعة قياسية بحصولهم على 13 ميدالية ذهبية خلال المنافسات.

وشهدت النسخة الثالثة من البطولة، والتى استمرت على مدار يومي الأربعاء والخميس، مشاركة نشطة لست دول عربية هي السعودية والمغرب ولبنان وسوريا وفلسطين والصومال، إلى جانب مصر الدولة المضيفة، فى إطار تنظيم الاتحاد المصرى للتجديف برئاسة اللواء شريف القماطي، رئيس الاتحاد العربى للتجديف، وتحت إشراف الاتحاد العربى وجامعة الدول العربية.

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تفوق الفردى والمزدوج فى الفئات العمرية

تصدر ثنائي ياسين القماطي وإبراهيم عبد اللطيف قائمة المتوجين بالميداليات الذهبية في فئة الناشئين تحت 19 سنة، حيث حازا على المركز الأول في نهائي سباق زوجي مزدوج المجداف بزمن قياسي بلغ 2:20.89 دقيقة، متغلبين على منافسيهما من المنتخب السعودى فى هذا السباق الحاسم.

وفي فئة الناشئات تحت 19 سنة، أبهرت اللاعبة الأولمبية عاليا عطيتو الحضور بفوزها بالميدالية الذهبية في نهائي قارب فردي، مسجلة زمن 3:18.50 دقيقة، متقدمة على منافستها المغربية في سباق جمع بين مصر والمغرب فقط.

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كما تربع زياد سلامة على عرش فئة تحت 23 سنة في سباق القارب الفردى، محققا المركز الأول بزمن 2:45.59 دقيقة، فى منافسة ضمت ست دول عربية هي المغرب والصومال وفلسطين والسعودية ولبنان ومصر، ليثبت تفوقه الفردي أمام منافسين من عدة دول.

جناح الذكور والإناث يحققان انتصارات مبهرة

حقق البطل عمر القماطي فوزا استراتيجيا آخر في نهائي سباق فردي عام، محملا لقب البطولة الذهبية من بين ستة منتخبات عربية شاركت بقوة وهي السعودية وفلسطين وسوريا والمغرب ولبنان ومصر، في حدث يؤكد الهيمنة المصرية على السباقات الفردية.

وفي فئة تحت 23 سنة، توج ثنائي منتخب السيدات ريماس أسامة ويمنى مصطفى بالمركز الأول في نهائي سباق زوجي مزدوج المجداف، متغلبين على منافساتهن من المنتخب المغربى، مما يعكس قوة التشكيل النسائي المصري وتناسقه في السباقات الثنائية.

وتكرر النجاح في فئة سيدات عام، حيث حصدت البطلة سلمى بدور الميدالية الذهبية في نهائي سباق فردي سيدات، متفوقة على منافسات من سوريا والمغرب ومصر، كما توجت بنفس البطلة بالمركز الأول في سباق فردي تحت 23 سنة سيدات، في منافسة جمعت مصر مع المغرب فقط.

تنوع الإنجازات في الفئات المختلطة والشبابية

حصد الثنائي نور الهدى ومروان الشافعي اللقب الذهبى في نهائي سباق زوجي مختلط عام، فى سباق جمع بين مصر والمغرب وسوريا، ليوضفا رقما إضافيا لل رصيد مصر من الإنجازات المتنوعة التي تغطي جميع الفئات العمرية والجنسانية.

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وفي سباق زوجي رجال عام، توج الثنائي عمر القماطي وإبراهيم عبد اللطيف بالمركز الأول، فى نهائي جمع مصر مع السعودية وفلسطين ولبنان، في نفس السباق الذى تتوج فيه البطل الأولمبي يوسف سلامة بالمركز الأول في سباق فردي تحت 19 سنة، متغلبا على منافسين من السعودية والمغرب وفلسطين.

واختتم الفريق إنجازاته الذهبية بتتويج الثنائي مريم عوض الله وعمر عبد الشافي بالمركز الأول في سباق زوجي مزدوج المجداف مختلط تحت 23 سنة، أمام منافسات من المغرب، كما حصل الثنائي عمر حسام وياسين أشرف على اللقب في سباق زوجي مزدوج المجداف تحت 23 سنة رجال، بمشاركة مصر والمغرب والسعودية.

البنية التدريبية والإدارية وراء الإنجاز

يأتي هذا الفوز المدوي بفضل فريق إداري وتدريبى متكامل يقوده كابتن محمد عبد الكريم مدربا للمنتخب العام، بينما يترأس كابتن عادل بدر تدريب السيدات، ويضطلع كابتن هند عصام بمهام تدريبية للمنتخب، في حين يشرف كابتن محمد السيد على تدريب الجري، وقاد كابتن محمد فخري فريق اللياقة والأحمال.

وقدم الدكتور طارق محمود الدعم الطبي اللازم للفريق خلال المنافسات، مما ساهم في جاهزية اللاعبين بدنيا ونفسيا، لتأكيد التطور الملحوظ الذي تشهده رياضة التجديف الشاطعى على المستوى العربى، وسط تطلعات لتقديم منافسات قوية تعكس هذا التطور المتسارع.