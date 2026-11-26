حصد المنتخب المصرى للتجديف الشاطئى على لقب البطولة العربية الثالثة المقامة بالعلمين برصيد 13 ميدالية ذهبية فى حضور منتخبات عربية متنافسة.

حقق المنتخب المصرى للتجديف الشاطئى فوزا كاسحا خلال البطولة العربية الثالثة للتجديف الشاطئى لعام 2026، والتى استضافتها مدينة العلمين بمصر، من خلال حصد 13 ميدالية ذهبية توجت به فراعنة التجديف في القارة العربية. أقيم الحدث الرياضي في بورتو مارينا بمدينة العلمين على مدار يومي الأربعاء والخميس، بمشاركة سبع دول عربية، حيث سيطر الأداء المصري المتين على كافة السباقات وأثبت تفوقاً واضحاً على المنافسين في مختلف الفئات العمرية والتخصصات.

تفاصيل الميداليات الذهبية للفئات العمرية

حصد الثنائي ياسين القماطي وإبراهيم عبد اللطيف الميدالية الذهبية في نهائي سباق زوجي مزدوج المجداف للناشئين تحت سن 19 سنة، مسجلين زمناً بلغ 2 دقيقة و20.89 ثانية، في سباق جمع بين مصر والسعودية. وفي سباق الناشئات تحت سن 19 سنة، تألقت اللاعبة الأولمبية علياء عطيتو وحصلت على المركز الأول بزمن 3 دقائق و18.50 ثانية، متفوقة على منافستها المغربية في نهائي قارب فردي.

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واصل نجم المنتخب زىاد سلامة تفوقه في فئة الرجال تحت سن 23 سنة، حيث حصد الذهب في سباق القارب الفردي بزمن 2 دقيقة و45.59 ثانية، في نهائي شاركت فيه ست دول عربية هي مصر والمغرب والصومال وفلسطين والسعودية ولبنان. كما توج البطل عمر القماطي بلقب سباق فردي العموم، متغلباً على منافسين من السعودية وفلسطين وسوريا والمغرب ولبنان ومصر في منافسات قوية.

في فئة الزوجي مزدوج المجداف تحت سن 23 سنة، فاز الثنائي ريماس أسامة ويمنى مصطفى بالميدالية الذهبية، متغلبين على المنتخب المغربي في نهائي جمع بين الدولتين. كما سيطرت سلمى بدور على سباق فردي العموم للسيدات، محققة المركز الأول في نهائي شارك فيه كل من سوريا والمغرب ومصر، لتضيف الذهبية الأخرى لراية المنتخب المصري.

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الأداء المصري في السباقات المختلطة والكبار

في سباق زوجي مختلط للعموم، حصد الثنائي نور الهدى ومروان الشافعي الذهبية، متفوقين على منتخبات مصر والمغرب وسوريا في نهائي جمعة بين هذه الدول الثلاث. كما توجت لاعبتا التجديف الشاطئى الشقيقتان علياء عطيتو وحبيبة عطيتو بالمركز الأول في سباق زوجي السيدات العموم، في سباق جمع بين مصر وسوريا فقط.

في سباق زوجي الرجال للعموم، فاز الثنائي عمر القماطي وإبراهيم عبد اللطيف بالذهبية، متغلبين على منافسين من مصر والسعودية وفلسطين ولبنان في سباق تنافسي. كما حصلت سلمى بدور على الذهبية في سباق فردي تحت 23 سنة للسيدات، في نهائي شاركت فيه مصر والمغرب، مما يؤكد تميز اللاعبات في السباقات الفردية.

في فئة الزوجي مزدوج المجداف مختلط تحت سن 23 سنة، حقق الثنائي مريم عوض الله وعمر عبد الشافي المركز الأول، متفوقين على المغرب في سباق محدود المشاركة. وحصل البطل الأولمبي يوسف سلامة على الذهبية في سباق فردي تحت سن 19 سنة، في نهائي جمع بين مصر والسعودية والمغرب وفلسطين، مبرهناً على جودته المستمرة.

ختم أبطال المنتخب المصرى للتجديف الشاطئى عمر حسام وياسين أشرف الفوز بالذهبية في سباق زوجي مزدوج المجداف تحت سن 23 سنة للرجال، في سباق شارك فيه مصر والمغرب والسعودية، ليكملوا سلسلة الانتصارات التي ميزت البطولة.

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جهاز فني وإدارة تنظيمية للبطولة العربية

ضم الجهاز الفنى للمنتخب المصرى نخبة من المدربين والمتخصصين الذين قادوا الفريق نحو هذا الإنجاز، حيث أشرف الكابتن محمد جمعة كمدرب عام للمنتخب الوطنى، مع المدرب كابتن محمد عبد الكريم. وتولى التدريب النسائي الكابتن عادل بدر والمدربة هند عصام، فيما أشرف المدرب محمد السيد على التدريبات الجريزية، ومدرب اللياقة والأحمال كابتن محمد فخري، بجانب الدكتور طارق محمود طبيب المنتخب.

تضمنت بطولة عام 2026 مشاركة سبع دول عربية، هي مصر بالمشاركة المستضيفة، بالإضافة إلى السعودية والمغرب ولبنان وسوريا وفلسطين والصومال. أقيم الحدث تحت إشراف الاتحاد العربي للتجديف وجامعة الدول العربية، بتنظيم من الاتحاد المصرى للتجديف برئاسة اللواء شريف القماطى، الذى يشغل أيضاً رئاسة الاتحاد العربى للتجديف، في منافسات تعكس التطور الملحوظ في رياضة التجديف الشاطئى على المستوى العربي.