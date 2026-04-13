المرأة المطلقة في مصر: ضغوط اجتماعية واقتصادية.. وقرارات قضائية لحماية الخصوصية

يسلط التقرير الضوء على التحديات التي تواجهها المرأة المطلقة في المجتمع المصري، من ضغوط اجتماعية ونفسية واقتصادية، مع الإشارة إلى ارتفاع نسب الطلاق. كما يتناول قرارات قضائية لحماية خصوصية الأفراد في قضايا حساسة، مع التركيز على دور الإعلام في الحفاظ على القيم المجتمعية.

أكد الإعلامي محمد علي خير أن المرأة المطلقة في المجتمع المصري تواجه ضغوطًا متعددة على المستويات الاجتماعية والنفسية والاقتصادية، مشيرًا إلى أن هذه الضغوط تتفاقم بسبب العادات الاجتماعية التي تفرض قيودًا على المطلقات، حيث غالباً ما يُنظر إليهن كأنهن ارتكبن خطأً جسيمًا يستوجب التقييد والحرمان من بعض الحقوق الأساسية، وهو أمر يرفضه المجتمع المتحضر.

وأضاف خير خلال برنامجه المصري أفندي على قناة الشمس، أن المطلقات، خاصة اللاتي لديهن أطفال، يعانين أيضًا من أزمة النفقة، حيث يمتنع بعض الأزواج عن الوفاء بالتزاماتهم المالية، مما يضع المطلقات في مواجهة صعوبات معيشية كبيرة في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة وارتفاع تكاليف المعيشة، مؤكدًا أن هذه المشاكل لا تقتصر على فئة عمرية معينة، بل تزداد حدتها مع التقدم في السن وما قد يصاحبه من هشاشة نفسية وصعوبات إضافية.

وتابع خير أن نسب الطلاق المرتفعة في مصر، وفقًا لبيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، تتطلب تعزيز الدعم المقدم للمطلقات والوقوف إلى جانبهن في مواجهة التحديات، داعيًا إلى توفير الدعم النفسي والاجتماعي اللازم لهن، وتأكيد أن المجتمع يقف إلى جانبهن في هذه الظروف الصعبة، موضحًا أن الأعباء المعيشية تضغط على جميع فئات المجتمع، وليس على المطلقات وحدهن، ومشيراً إلى أن كل فرد يعاني من ضغوط اقتصادية مختلفة، سواء من يتقاضون رواتب منخفضة أو من يتحملون مسؤولية إعالة الأسر.

وأضاف أن المطلقات يتعرضن غالبًا لنظرة اجتماعية سلبية أو ما يسمى بـ'النبذ الاجتماعي'، مما يدفعهن إلى الانعزال وتجنب التفاعل الاجتماعي لحماية أنفسهن من سوء الفهم أو الاستغلال، وشدد على أهمية الاستفادة من خدمات الدعم التي يقدمها المجلس القومي للمرأة، موضحًا أن الخط الساخن 15115 متاح لتقديم الدعم النفسي والقانوني والاجتماعي للنساء، بالإضافة إلى مكتب شكاوى المرأة الذي يوفر خدمات مجانية في هذا المجال.

وفي سياق متصل، أشار إلى قرار المجلس الأعلى للإعلام الذي ألزم وسائل الإعلام بعدم نشر أي مقاطع مصورة أو ذكر اسم السيدة التي ألقت بنفسها من الطابق الثالث عشر في الإسكندرية، بهدف الحفاظ على خصوصيتها ومنع إثارة الفزع العام، ووجه بضرورة حذف المحتوى المتداول عنها.

من جهة أخرى، أصدر المستشار محمد شوقي، النائب العام، قرارًا بحظر النشر في عدد من الوقائع لحين انتهاء التحقيقات، باستثناء البيانات الرسمية الصادرة عن مكتب النائب العام، وذلك مراعاةً لمشاعر أسر الضحايا والحفاظ على خصوصيتهم، وتفاديًا للآثار السلبية على قيم الأسرة المصرية. وشمل القرار الوقائع التالية: القضية رقم ٢٠٩٤ لسنة ٢٠٢٦ جنايات مركز شبين الكوم، والقضية رقم ٣٧٤٣ لسنة ٢٠٢٦ جنح مركز شبين الكوم، والمتعلقتين باتهام العم باغتصاب ابنتي شقيقه، والقضية رقم ٣٠١٥ لسنة ٢٠٢٦ جنح مركز الشهداء، بشأن اتهام الأب والجد بالتعدي جنسيًا على طفلة قبل قتلها، والقضية رقم ٣٧٦٤ لسنة ٢٠٢٦ إداري سيدي جابر، والمتعلقة بإنهاء حياة سيدة.





Shorouk_News / 🏆 13. in EG We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

المرأة المطلقة الطلاق النفقة الدعم النفسي الخصوصية

United States Latest News, United States Headlines