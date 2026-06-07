المجلس القومي لحقوق الإنسان يعلن خطة عمل لتطوير الأداء وتعزيز التعاون مع مجلس الشيوخ

أعلن السفير أحمد إيهاب جمال الدين، رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان، خلال اجتماع لجنة حقوق الإنسان بمجلس الشيوخ، عن خطة عمل تركز على تطوير الأداء والحفاظ على التصنيف الدولي، وتحديث منظومة الشكاوى، وتعزيز التعاون مع المؤسسات الوطنية والدولية.

أعلن السفير أحمد إيهاب جمال الدين، رئيس المجلس القومي ل حقوق الإنسان ، خلال اجتماع لجنة حقوق الإنسان والتضامن الاجتماعي ب مجلس الشيوخ ، عن خطة عمل طموحة للمرحلة المقبلة تهدف إلى تعزيز فاعلية المجلس وتطوير أدائه بما يتماشى مع المعايير الدولية والحقوق الدستورية.

وأكد جمال الدين أن المجلس يعتزم اقتراح تعديلات على القانون المنظم لعمل المجلس لتعزيز دوره كبيت خبرة وطني، مع الالتزام الكامل بالقواعد والاتفاقيات الدولية ذات الصلة، بما في ذلك تقديم التقارير الدورية ومراقبة تنفيذ حقوق الإنسان على أرض الواقع. وشدد على حرص المجلس على تعزيز التعاون مع مجلس الشيوخ، مشيراً إلى أن المجلس يواصل رسالته الوطنية الممتدة لأكثر من عقدين من الزمان، مستندا في ذلك إلى الدستور والمعايير الدولية والتشريعات المنظمة.

أوضح رئيس المجلس أن الأولويات تشمل الحفاظ على التصنيف الدولي للمجلس والعمل على تطوير منظومة إعداد التقارير لتكون أكثر دقة وموضوعية، بحيث يكون المجلس حاضرا ومقنعا في طرحه على مدار العام وليس في فترات محددة. وأشار إلى أن المجلس يعمل كجهة مستقلة تبدي رأيها بتجرد، ويسعى ليكون شريكا وطنيا إلى جانب المواطن لتعزيز الحقوق والحريات. وأضاف أن المجلس يمثل جسرا بين الدولة ومؤسسات المجتمع المدني، مما يسهم في حماية الشباب من التشدد الديني والانحرافات الفكرية والسلوكية.

كما كشف عن خطط لتحديث منظومة الشكاوى بنظام رقمي متكامل يضمن سهولة الوصول إليه، بالإضافة إلى تفعيل صلاحيات المجلس في تقديم المساعدة القانونية والرأي القانوني الاستشاري أمام الجهات القضائية. على الصعيد الدولي، أكد جمال الدين أن المجلس يفهم بعمق الإطار الدولي الذي تتحرك فيه مصر، مؤكدا أن دور المجلس ليس الدفاع عن الدولة، بل توضيح كيفية تنفيذ مصر لالتزاماتها الدولية كدولة مؤسسات.

وأشار إلى أن المجلس يركز على القضايا المستحدثة مثل تحديات الذكاء الاصطناعي والتغيرات المناخية والتطورات التكنولوجية المتلاحقة، من خلال دراسة أبعادها والعمل عليها. يأتي هذا الاجتماع في إطار التنسيق المستمر بين المجلس القومي لحقوق الإنسان ومجلس الشيوخ لتعزيز ثقافة حقوق الإنسان في مصر، وتفعيل دور المؤسسات الوطنية في تحقيق التنمية المستدامة وحماية الحريات. وتتضمن الخطة أيضا تنظيم ورش عمل وندوات توعوية بالتعاون مع منظمات المجتمع المدني والجامعات، بهدف نشر الوعي بحقوق الإنسان وتدريب الكوادر الشابة على آليات الرصد والتوثيق.

ومن المقرر أن يبدأ العمل على هذه المبادرات خلال الأشهر القادمة، مع متابعة دورية من اللجنة المختصة بمجلس الشيوخ لتقييم التقدم المحرز





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