المجلس القومي للإعاقة يسلط الضوء على تمكين ذوي الإعاقة وتكنولوجيا المساعدة في مؤتمر أفريقيا الدامجة 2026

التزام المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة بتوفير حقوقهم وتعزيز دمجهم عبر التكنولوجيا المساعدة، مع إبراز دور مصر في مؤتمر أفريقيا الدامجة 2026 وتبادل الخبرات الإقليمية.

أكدت الدكتورة إيمان كريم المشرفة العامة على المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة أن ملف تمكين هذه الفئة يشهد جهوداً مستمرة لضمان استفادتهم من جميع الحقوق والمزايا التي توفرها الدولة في قطاعي الإسكان والصحة والتعليم وغيرها من المجالات.

وأوضحت أن المجلس يعمل على مدار الساعة على رفع العوائق التي قد تحول دون حصول الأشخاص ذوي الإعاقة على حقوقهم بصورة كاملة ومتساوية، مع التركيز على تحسين جودة الخدمات وتكاملها. يأتي هذا في إطار مسار الدولة المتصاعد لتوفير بيئة شاملة تدعم الاستقلالية والاندماج الفعلي لكل أفراد المجتمع.

خلال مداخلة إذاعية في برنامج "حال بلادنا" مع الإعلامي أحمد خيري، تطرقت الدكتورة إيمان إلى أهمية مشاركة مصر في مؤتمر "أفريقيا الدامجة 2026" المقام في كينيا، والذي يُعَدّ من أبرز الفعاليات الإقليمية التي تركز على قضايا الإعاقة والتكنولوجيا المساعدة. وأشارت إلى أن المؤتمر يضع التكنولوجيا المساعدة كركيزة أساسية للدمج، مؤكدةً أن مفهومها لا يقتصر على الأجهزة التعويضية أو الكراسي المتحركة فحسب، بل يشمل كذلك المنصات الرقمية، التطبيقات، والابتكارات التقنية التي تسهم في تسهيل الحياة اليومية وتعزيز الاستقلالية والمشاركة المجتمعية.

وأضافت أن حضور مصر يتيح فرصة حيوية لتبادل الخبرات مع دول افريقية أخرى، والاطلاع على أحدث الممارسات والتقنيات الداعمة، بما يعزز تطوير الخدمات داخل البلاد. كما شددت الدكتورة إيمان على ضرورة إشراك الأشخاص ذوي الإعاقة أنفسهم في صياغة السياسات والبرامج والقرارات التي تخصهم، لتكون احتياجاتهم وتطلعاتهم جزءاً لا يتجزأ من عملية التخطيط والتنفيذ.

وأبرزت دور التكنولوجيا المساعدة كأحد أهم الأدوات التي تمكنهم من الاعتماد على أنفسهم واتخاذ قراراتهم بصورة مستقلة، مثال ذلك تقنيات التحكم عن بُعد في الكراسي المتحركة والأجهزة المختلفة، التي تمنح الأشخاص ذوي الإعاقة الحركية الشديدة قدرًا أكبر من الاستقلالية وتحسّن جودة حياتهم. وفي هذا السياق، تُعَدّ الأكاديمية الوطنية لتكنولوجيا المعلومات للأشخاص ذوي الإعاقة في العاصمة الإدارية الجديدة نموذجاً وطنياً رائدًا يعكس التزام الدولة بتوطين أحدث التقنيات وتوفيرها ليس فقط على المستوى المحلي، بل لتخدم أيضاً المجتمعات العربية والأفريقية بصورة أوسع





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