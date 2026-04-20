المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام ينهي الجدل بحفظ شكوى نادي الزمالك ضد الإعلامية ياسمين عز

قرر المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام حفظ الشكوى المقدمة من مجلس إدارة نادي الزمالك ضد الإعلامية ياسمين عز، وذلك عقب استجابة القناة ومقدمة البرنامج بتقديم اعتذار رسمي للنادي وجماهيره، مما أنهى حالة التوتر الإعلامي بين الطرفين.

أصدر المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام ، برئاسة المهندس خالد عبد العزيز، قراراً رسمياً يقضي بحفظ الشكوى التي تقدم بها مجلس إدارة نادي الزمالك ، برئاسة الكابتن حسين لبيب ، ضد الإعلامية ياسمين عز ، مقدمة برنامج كلام الناس الذي يبث عبر شاشة قناة إم بي سي مصر .

جاء هذا القرار بعد أن أخطرت إدارة نادي الزمالك المجلس رسمياً بقبول الاعتذار الذي قدمته الإعلامية وفريق عمل البرنامج، مما أدى إلى نزع فتيل الأزمة التي نشبت مؤخراً على خلفية محتوى إعلامي اعتبرته إدارة النادي مسيئاً لكيان القلعة البيضاء وجماهيرها العريضة. وفي السياق ذاته، تقدم نادي الزمالك بطلب رسمي إلى المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام يطالب فيه بوقف كافة الإجراءات القانونية والإدارية المتعلقة بالشكوى المذكورة. وأوضح النادي في طلبه الموجه للمجلس أن هذا القرار جاء تقديراً للعلاقات الطيبة والتعاون المثمر بين إدارة النادي وإدارة قناة إم بي سي مصر، خاصة بعد تدخل مسؤولي القناة بشكل مباشر لتهدئة الأوضاع، حيث قامت المذيعة بنشر فيديو اعتذار علني في حلقة البرنامج لهذا الأسبوع، مؤكدة احترامها الكامل لنادي الزمالك وجمهوره، وهو الأمر الذي لاقى قبولاً لدى مجلس إدارة النادي الذي فضل إنهاء المسألة في إطار ودي يعكس الروح الرياضية واحترام المؤسسات الإعلامية. ويأتي هذا التحرك ضمن سلسلة من التطورات التي يشهدها المشهد الإعلامي المصري، حيث يسعى المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام دائماً إلى ضبط الأداء الإعلامي والحفاظ على ميثاق الشرف المهني، مع الترحيب بالمبادرات التي تهدف إلى تقريب وجهات النظر والاعتذار عن أي تجاوزات غير مقصودة. وتعد هذه الواقعة نموذجاً للحلول السلمية داخل المنظومة الرياضية والإعلامية، حيث غلب الطرفان لغة الحوار والاعتذار على التصعيد القانوني. وفي سياق منفصل، يتابع الرأي العام بقلق التطورات الاقتصادية المرتبطة بملفات أخرى، مثل تقارير الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي حول حجم احتياجات إعادة إعمار قطاع غزة التي قدرت بنحو 71.4 مليار دولار، بالإضافة إلى التغييرات في أسعار الكهرباء والمطالبات المتعلقة بتحسين الأوضاع المعيشية لأصحاب المعاشات، مما يعكس حالة من الزخم في القضايا التي تشغل بال المواطن المصري في الوقت الراهن وتتطلب تضافر الجهود لحلها





