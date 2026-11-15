المصرف المتحد يعلن عن ارتفاع إجمالي أصوله بنحو 24.4% خلال الربع الثالث من عام 2026، مع توسع ملحوظ في محفظة القروض والاستثمارات، في ضوء بيانات القوائم المالية المستقلة.

كشف التقرير المالي المستقل الصادر عن المصرف المتحد عن تسجيل إجمالي أصوله مستوىً قياسياً جديداً بنهاية سبتمبر 2026، حيث بلغ المجموع الكلي للأصول نحو 124.074 مليار جنيه مصري. ويُعد هذا الإنجاز المالي الدليل الأقوى على النمو المستدام الذي تشهده المؤسسة المصرفية في ظل التوسع الخطير في حجم العمليات المالية والإدارية خلال الفترة الماضية.

ويُشير هذا الرقم إلى زيادة صافية قدرت بنحو 24.32 مليار جنيه مقارنة بنهاية ديسمبر 2025، حين كانت أصول المصرف تبلغ 99.754 مليار جنيه مصري. ويترجم هذا الارتفاع الكبير في الحجم الكلي للأصول إلى معدل نمو سنوي مُركب بلغ 24.4%، مما يعكس قدرة المصرف على استقطاب السيولة وتوسيع قاعدته الاستثمارية بأكثر من ضعف المتوسط التقليدي في القطاع.

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توسع محفظة القروض والاستثمارات

برزت أرصدة القروض والتسهيلات الممنوحة للعملاء كنموذج بارز لهذا النمو، حيث ارتفعت إلى نحو 50.045 مليار جنيه بنهاية سبتمبر 2026. وفي مقابل ذلك، كانت هذه الأرصدة عند 36.590 مليار جنيه بنهاية ديسمبر 2025، مسجلةً زيادة صافية قدرها 13.455 مليار جنيه، مما يشير إلى دفع قوي للأنشطة الائتمانية وتوسيع الخدمات المالية المقدمة للمتعاملين.

كما أظهرت البيانات المالية ارتفاعاً ملحوظاً في أرصدة المصرف المتحد لدى البنوك الأخرى، حيث سجلت هذه المديونية نحو 11.854 مليار جنيه بنهاية سبتمبر 2026. وكان هذا الرقم مقابل 6.381 مليار جنيه بنهاية ديسمبر 2025، مما يعكس زيادة في التعاملات بين البنوك أو تحويلاً للسيولة الزائدة في أوجه استثمارية داخل النظام المصرفي المحلي.

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محفظة السندات الحكومية والأصول الأخرى

تضمنت القوائم المالية أيضاً تفاصيل هامة حول أرصدة أذون الخزانة المحسوبة بالقيمة العادلة، والتي تم إدراجها ضمن الدخل الشامل الآخر. وسجلت هذه الأرصدة نحو 27.643 مليار جنيه بنهاية سبتمبر 2026، مقارنة بـ 23.383 مليار جنيه بنهاية ديسمبر 2025، مما يدل على زيادة في حيازة الأوراق المالية الحكومية كأداة لحماية السيولة.

وأظهرت البيانات أيضاً ارتفاعاً في قيمة الأصول الأخرى، التي بلغت نحو 4.766 مليار جنيه بنهاية سبتمبر 2026، مقابل 2.740 مليار جنيه في ديسمبر 2025. أما بالنسبة للأصول الثابتة، فقد ارتفعت قيمتها لتسجل نحو 814.9 مليون جنيه، مقارنة بـ 538.7 مليون جنيه بنهاية ديسمبر 2025، مما يعزز البنية التحتية التشغيلية للمصرف.

أثر النمو على مستقبل القطاع المالي

تعد هذه الأرقام جزءاً من تقارير مجلة اقتصادية شاملة الصادرة عن شركة نايل للصحافة والنشر، وهي الجهة الوحيدة في مصر التي تقدم تغطية مالية شاملة عبر بوابتين إخباريتين باللغتين العربية والإنجليزية. يُعد هذا التقرير مصدراً رئيسياً لمتعاملي السوق ومحللي الاستثمار لمتابعة الأداء الفعلي للقطاعات المصرفية الكبرى في البلاد.