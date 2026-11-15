المجلس القومي للأجور يوافق على الحد الأدنى 8500 جنيه للقطاع الخاص

اعتماد مجلس الوزراء الحد الأدنى للأجور بالقطاع الخاص 8500 جنيه اعتبارا من 2027، مع رفع أجر الساعة المؤقتة لـ34 جنيها لتحقيق التنمية الاقتصادية.

أعلن مجلس الوزراء عن اعتماد الحد الأدنى للأجور في القطاع الخاص بمبلغ 8500 جنيه مصري، وذلك اعتبارًا من الأول من يناير لعام 2027. جاء هذا الإعلان الحاسم خلال الاجتماع الاستثنائي للمجلس القومي للأجور، الذي ترأسه الدكتور مصطفى مدبولي ، رئيس مجلس الوزراء، وذلك تطبيقًا لتوجيهات فخامة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بشأن تحسين الدخول ومعدلات المعيشة لجميع المواطنين.

تشكيل المجلس القومي للأجور وتوزيع المهام

تم خلال الجلسة استعراض الهيكل التنظيمي الجديد للمجلس القومي للأجور، الذي تم تشكيله استنادًا إلى قانون العمل الجديد رقم 14 لسنة 2025، وتحديدًا المادة (101) منه. يقود هذا المجلس الدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، ويعمل بتمثيل ثلاثي يجمع بين الحكومة، ومنظمات أصحاب الأعمال، والمنظمات النقابية العمالية.

Also read مدبولي يعلن عن تشكيل مجموعة عمل حكومية لدراسة تصورات زيادة الأجور حتى عام 2030

يضم الأعضاء الرسميون للمجلس مجموعة واسعة من الجهات الحكومية لضمان شمولية القرارات، وتشمل وزارة المالية represented by السيد أحمد كجوك، وزارة العمل represented by السيد حسن رداد، وزارة التضامن الاجتماعي represented by الدكتورة مايا مرسي، وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية represented by الدكتور محمد فريد صالح، وزارة الصناعة represented by المهندس خالد هاشم، إضافة إلى وزارة التموين والتجارة الداخلية.

كما يتضمن التكوين الفني أجهزة إحصائية وتنظيمية متخصصة لضمان دقة البيانات، مثل الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء برئاسة اللواء المهندس أكرم أحمد الجوهري، والجهاز المركزي للتنظيم والإدارة برئاسة المهندس حاتم نبيل، والهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة برئاسة الدكتور محمد عوض، والهيئة القومية للتأمين الاجتماعي برئاسة اللواء جمال عوض. ويضم المجلس أيضًا ممثلي المجلس القومي للمرأة، والمجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة، لضمان مراعاة الفئات المستهدفة.

Advertisement

المشاركة الاقتصادية وبيانات سوق العمل

قدم وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، الدكتور أحمد رستم، تحليلاً شاملاً لأبرز مؤشرات سوق العمل في مصر، مشيرًا إلى تعافي معدلات المشاركة في الأنشطة الاقتصادية خلال السنوات الأخيرة بعد التراجع الذي شهدته حتى عام 2020. ورغم وجود فجوة مستمرة بين معدلات مشاركة الذكور والإناث، إلا أن البيانات سجلت تحسنًا نسبيًا في مشاركة النساء في النشاط الاقتصادي.

أوضح الوزير أن التحسن في معدلات التشغيل وفرص العمل يتيح للدولة الانتقال من مجرد زيادة أعداد المشتغلين إلى التركيز على تحسين العائد المالي من العمل، وهو ما ينعكس إيجابًا على مستويات المعيشة. وأشارت البيانات إلى تراجع معدلات البطالة لدى الجنسين، مما يعكس مؤشرات إيجابية على أداء سوق العمل الوطني.

استعرض الدكتور رستم تفاصيل القطاع الخاص الذي يستحوذ على النصيب الأكبر من العمالة، حيث بلغ عدد المشتغلين فيه نحو 26.5 مليون عامل داخل وخارج المنشآت، من إجمالي 32 مليون مشتغل على مستوى الجمهورية خلال عام 2025. وتشمل هذه المنشآت نحو 4 ملايين مؤسسة رسمية وغير رسمية، مما يجعل التزام القطاع الخاص بالحد الأدنى للأجور خطوة استراتيجية حاسمة.

الموافقة على الحد الأدنى وأجر الساعة

في قرار تاريخي، تم خلال الاجتماع الموافقة النهائية على تحديد الحد الأدنى للأجور للقطاع الخاص بقيمة 8500 جنيه مصري، ساريًا من الأول من يناير لعام 2027. ويعتبر هذا المبلغ أساسيًا في سيناريوهات تحديد الأجور، حيث يأخذ في الاعتبار معدلات التضخم ومعدلات النمو الحقيقي للناتج المحلي الإجمالي كمتغيرات اقتصادية رئيسية.

Advertisement

إضافة إلى الحد الشهري، وافق المجلس على رفع الحد الأدنى للأجر بالساعة للعاملين في أعمال مؤقتة بطبيعتها أو العاملين بنظام جزئي الوقت. تم تحديد هذا المبلغ بـ 34 جنيهًا صافيًا للساعة الواحدة، وهو قرار يهدف إلى حماية الفئات العاملة بدوام جزئي وضمان عدالة الأجور مقابل ساعات العمل الفعلية.

آفاق المستقبل ورؤية 2030

أوضح وزير المالية، السيد أحمد كجوك، أن الحكومة سترفع التصورات المقترحة لزيادة دخول المواطنين خلال السنوات المقبلة، وذلك بهدف التوافق عليها مع ممثلي القطاع الخاص لضمان استقرار السوق. وأكد أن هذه الخطوات تتكامل مع الجهود الوطنية لتحسين مستوى المعيشة بشكل شامل ومستدام.

تبع ذلك توجيه من رئيس مجلس الوزراء، الدكتور مصطفى مدبولي، بتشكيل مجموعة عمل مشتركة تضم ممثلين عن الحكومة وممثلي القطاع الخاص ضمن المجلس القومي للأجور. ستتمحور مهام هذه المجموعة حول دراسة التصورات الكفيلة برفع الأجور وتحسين دخول العاملين في مختلف قطاعات الدولة، بهدف تحقيق رؤية شاملة مستمرة حتى عام 2030.

حضر الاجتماع ممثلون عن الاتحادات الاقتصادية والنقابية، بما في ذلك الدكتور حسين عيسى، نائب رئيس الوزراء للشئون الاقتصادية، والمستشارة أمل عمّار، رئيس المجلس القومي للمرأة، والسيد أحمد الوكيل، رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية، والمهندس محمد زكي السويدي، رئيس اتحاد الصناعات المصرية، وحسام الشاعر، رئيس الاتحاد المصري للغرف السياحية، وعبد المنعم الجمل، رئيس الاتحاد العام لعمال مصر، ومحمد سامي سعد، رئيس الاتحاد المصري لمقاولي التشييد والبناء، وعلاء السقطي، رئيس اتحاد مستثمري المشروعات الصغيرة والمتوسطة، والدكتور أسامة حفيلة، نائب رئيس الاتحاد المصري لجمعيات ومؤسسات المستثمرين، بالإضافة إلى الدكتورة سمر الأهدل، نائب وزير الخارجية للتعاون الدولي، والمهندس حاتم نبيل، والسيد أحمد كجوك.