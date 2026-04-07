المركز القومي للبحوث يتخذ إجراءات صارمة لترشيد استهلاك الطاقة والوقود

أصدر رئيس المركز القومي للبحوث قرارًا تنظيميًا شاملاً يتضمن حزمة من الإجراءات المشددة لترشيد استهلاك الطاقة والوقود، في إطار تنفيذ قرارات الحكومة بشأن ترشيد الإنفاق العام.

أصدر الدكتور ممدوح معوض، رئيس المركز القومي للبحوث ، قرارًا تنظيميًا شاملاً يهدف إلى ترشيد استهلاك الطاقة والوقود، وذلك في إطار تنفيذ قرارات الحكومة المصرية بشأن ترشيد الإنفاق العام وحوكمة استخدام الموارد في جميع مؤسسات الدولة. يشمل القرار حزمة من الإجراءات المشددة التي تهدف إلى تحقيق أهداف الدولة في هذا المجال، وتعكس التزام المركز القومي للبحوث بدعم الجهود الوطنية لتعزيز ال استدامة المالية والبيئية.

يأتي هذا القرار في سياق التحديات الاقتصادية العالمية وضرورة الحفاظ على الموارد المتاحة وتحقيق أقصى استفادة منها، بما يخدم المصلحة العامة ويعزز كفاءة الأداء في المركز.\تضمن القرار مجموعة من الإجراءات الهامة، منها مبادرة نوعية من قيادات المركز لتقديم القدوة في العمل الوطني. تتضمن هذه المبادرة تحمل الدكتور رئيس المركز ونوابه والأمين العام وعمداء المعاهد ووكلاء الوزارة تكلفة تموين السيارات المخصصة لهم على نفقتهم الخاصة. هذه الخطوة تأتي تأكيدًا على التفاعل الإيجابي مع خطط الدولة لخفض استهلاك المنتجات البترولية، وتعكس التزام القيادات بالمسؤولية الوطنية. بالإضافة إلى ذلك، وجهت إدارة المركز توجيهات صارمة لكافة المعاهد والأقسام والإدارات بضرورة الالتزام بإطفاء الإنارة والأجهزة الكهربائية غير الضرورية فور انتهاء مواعيد العمل، وفصل الأجهزة غير المستخدمة تمامًا عن مصدر الكهرباء. كما تم التأكيد على أهمية الاستخدام الفعّال للأجهزة العاملة بالغاز وإجراء الصيانة الدورية لها لتفادي أي فاقد للطاقة. تهدف هذه الإجراءات إلى تقليل استهلاك الطاقة بشكل كبير وتعزيز ثقافة الترشيد في جميع جوانب العمل.\بالإضافة إلى ذلك، تضمن القرار إعادة هيكلة منظومة النقل الداخلي في المركز، حيث سيتم دمج خطوط السير المتقاربة لتحقيق أعلى نسبة إشغال وتقليل عدد الرحلات، مع إلغاء الخطوط منخفضة الكثافة. ولضمان تنفيذ هذه الإجراءات بفعالية، سيتم تشكيل لجنة متابعة مركزية برئاسة رئيس المركز لمراقبة مؤشرات الأداء ورفع تقارير شهرية بنتائج الترشيد. ستعمل هذه اللجنة على تقييم مدى الالتزام بالإجراءات وتنفيذ التعديلات اللازمة لتحقيق الأهداف المرجوة. كما تم تكليف إدارة الدفاع المدني برصد أي مخالفات ميدانية وضمان الالتزام الكامل بهذه الإجراءات. تم تحميل عمداء المعاهد ومديري الإدارات المسؤولية الكاملة عن تنفيذ هذه الضوابط في قطاعاتهم، بما يضمن تحقيق الاستخدام الأمثل لموارد المركز وحماية المصلحة العامة. هذه الإجراءات المتكاملة تعكس التزام المركز القومي للبحوث بتحقيق أهدافه في مجال ترشيد الطاقة والوقود، والمساهمة في تحقيق التنمية المستدامة في مصر





