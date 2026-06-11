المحكمة الإدارية العليا تكرس مبدأ حماية حرم النيل وتؤيد إزالة التعديات المخالفة

حكم تاريخي للمحكمة الإدارية العليا يعتبر حماية منافع نهر النيل من النظام العام، ويؤكد عدم جواز إقامة أي منشآت دون ترخيص مسبق من وزارة الري، مع تأييد قرار إزالة تعديات في دمياط.

أرست المحكمة الإدارية العليا ب مجلس الدولة مبدأً قضائياً راسخاً يهدف إلى الحفاظ على الموارد المائية للدولة، حيث أكدت في حكمها أن حماية منافع نهر النيل وجسوره لا تعد مجرد إجراء إداري تنظيمي، بل هي جزء لا يتجزأ من النظام العام للدولة.

وبناءً على هذا المبدأ، شددت المحكمة على أنه لا يجوز مطلقاً إقامة أي أعمال إنشائية أو منشآت من أي نوع كانت داخل حرم النهر أو ضمن منافع الري والصرف إلا بعد الحصول على ترخيص رسمي ومسبق من وزارة الموارد المائية والري. وأوضحت المحكمة أن أي مخالفة لهذا الضابط تمنح الجهة الإدارية المختصة الحق الكامل في إزالة التعدي إدارياً وبقوة القانون، وذلك لضمان استدامة المجرى المائي وحماية حقوق الأجيال القادمة في المياه وتأمين البنية التحتية للري والصرف في كافة أنحاء الجمهورية.

وفي تفاصيل النزاع القانوني الذي عرض على المحكمة، فقد قضت الدائرة المختصة في الطعن رقم 7148 لسنة 70 قضائية بقبول الطعن من الناحية الشكلية، وفي الموضوع بإلغاء الحكم الصادر سابقاً من محكمة القضاء الإداري بدمياط، والقضاء مجدداً برفض الدعوى التي أقامها أحد المواطنين. وقد أيدت المحكمة الإدارية العليا قرار الإزالة الصادر بحق تعدٍ مقام على جسر النيل في منطقة مركز كفر سعد بمحافظة دمياط، مع إلزام المطعون ضده بكافة المصروفات القضائية المترتبة على هذا النزاع.

وتعيد وقائع القضية إلى قيام المواطن المذكور بإنشاء حظيرة مبنية من الطوب والأسمنت على الساحل الأمامي لجسر النيل، وقد تم هذا البناء دون الحصول على أي تراخيص من الجهات المختصة، وهو ما اعتبرته الإدارة تعدياً صريحاً ومباشراً على منافع النهر ومخالفة جسيمة لأحكام قانون الري والصرف المعمول به في الدولة المصرية. وكانت محكمة القضاء الإداري في حكمها الابتدائي قد ذهبت إلى إلغاء قرار الإزالة استناداً إلى دفع بعدم الاختصاص، إلا أن المحكمة الإدارية العليا، بصفتها أعلى سلطة قضائية إدارية، انتهت إلى رؤية قانونية مختلفة ومصححة، حيث رأت أن قرار الإزالة قد صدر بالفعل من الجهة المختصة قانوناً، وبعد اتباع كافة الإجراءات القانونية السليمة والواجبة.

وأشارت المحكمة إلى أن الإدارة لم تتسرع في اتخاذ القرار، بل قامت أولاً بإنذار المخالف رسمياً وتحرير محضر مخالفة تفصيلي يثبت واقعة التعدي، مما يجعل القرار الإداري محصناً وموافقاً لصحيح القانون. وأكدت المحكمة في حيثيات حكمها أن الثابت من الأوراق والمستندات قيام المطعون ضده بإقامة منشآت خرسانية وطوبية داخل نطاق محرم النيل دون سند قانوني، وهو ما يجيز قانوناً إزالة هذه التعديات إدارياً وبشكل فوري لدرء المخاطر وضمان انسيابية المجرى المائي.

إن هذا الحكم يبعث برسالة قوية لجميع المواطنين والجهات بضرورة الالتزام بالقوانين واللوائح المنظمة لاستخدام حرم نهر النيل، حيث أن التعديات على الجسور والمنافع المائية تؤدي إلى إعاقة عمليات الصيانة الدورية التي تقوم بها وزارة الري، وقد تسبب مخاطر بيئية أو تعيق تدفق المياه في حالات الطوارئ. كما يؤكد الحكم على دور مجلس الدولة في إرساء قواعد العدالة وحماية المصلحة العامة التي تعلو فوق المصالح الفردية، خاصة عندما يتعلق الأمر بمورد استراتيجي وحيوي مثل نهر النيل.

إن التمسك بتطبيق قانون الري والصرف بدقة يمثل حائط الصد الأول ضد العشوائيات التي قد تنشأ على ضفاف النهر، ويضمن الحفاظ على المنظر الجمالي والبيئي للنهر الخالد، مع التأكيد على أن التراخيص المسبقة هي الطريق الوحيد والقانوني لأي نشاط يتم في تلك المناطق الحساسة





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