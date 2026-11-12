المركز الإعلامي: الأمن القومي يتصدر القطاعات المستهدفة بالشائعات خلال الربع الثالث من 2026

كشف المركز الإعلامي لمجلس الوزراء أن الأمن القومي استحوذ على 23.1% من الشائعات خلال الربع الثالث من 2026، مع ارتفاع تداعيات الأزمات الخارجية لتسجل 55.8% من إجمالي الإشاعات.

كشف المركز الإعلامي ل مجلس الوزراء ، في تقرير شامل نشر خلال الربع الثالث من عام 2026 ، عن الارتفاع الملحوظ في حجم الشائعات التي تستهدف الأمن القومي ، بما يعكس التحديات الإقليمية المتزايدة. أشار التقرير إلى أن هذا القطاع تصدر القائمة بنسبة 23.1%، متقدماً على قطاعات الاقتصاد والتعليم والصحة.

توزيع الشائعات حسب الربع من العام

سجل الربع الثالث من العام الحالي حصة كبيرة تمثلت في 44% من إجمالي الشائعات التي تم رصدها خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2026. جاءت هذه النسبة مرتفعة مقارنة بالأرباع السابقة، مما يشير إلى كثافة البيانات المغلوطة في هذه الفترة من السنة.

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فيما يخص شهريات النصف الأول من العام، سجل الربع الأول نسبة 27.7%، مقسمة كالتالي: 6.4% في يناير، و9.5% في فبراير، و11.8% في مارس. وارتفعت النسبة قليلاً في الربع الثاني لتصل إلى 28.3%، موزعة بواقع 11.4% في أبريل، و8.8% في مايو، و8.1% في يونيو.

على مستوى شهور الربع الثالث، سجل شهر يوليو أعلى معدل لانتشار الشائعات بنسبة 15%، تلاه شهرا أغسطس وسبتمبر بنفس النسبة البالغة 14.5% لكل منهما. هذا التوزيع يوضح توقيت الذروة في انتشار المعلومات المضللة خلال الفصل الصيفي والربيعي من العام.

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صعود تداعيات الأزمات الخارجية

أظهرت البيانات إحصائية ارتفاعاً حاداً في نسبة الشائعات المرتبطة بالتداعيات السلبية للأزمات الخارجية خلال الربع الثالث من عام 2026، لتسجل 55.8% من إجمالي الإشاعات. مقارنة بالربع الثالث من عام 2025، حيث كانت النسبة 15.7%، مما يعكس تزايد حضور تداعيات الأزمات الخارجية في مضمون الشائعات المتداولة.

يشمل قطاع الأمن القومي، وفقاً لتعريف المركز، القضايا المتعلقة بالسياسة الخارجية والعلاقات الإقليمية والدولية، والأمن المجتمعي، والشأن السياسي الداخلي، وأمن الحدود والممرات الملاحية، وقضايا الأمن المائي ذات البعد الاستراتيجي. هذا التصنيف الواسع يبرز حساسية البيانات المستهدفة.

من أبرز الشائعات التي تم تفنيدتها في هذا القطاع، مزاعم بشأن فشل الحكومة في تنفيذ مشروعات حقيقية لإعمار سيناء، وتداول ادعاءات حول استهداف جماعة الحوثيين سفينة (TIHAMA) أمام سواحل اليمن بدعوى تبعيتها لشركة مصرية.

كما تضمنت الشائعات تصاريح منسوبة لرئيس الوزراء بشأن خسائر قناة السويس وربطها بمقترح مرفوض لبيع القناة، بالإضافة إلى مزاعم بإصدار وزارة الداخلية قراراً بإبعاد مواطنين، وادعاءات حول إنشاء 7 مراكز إصلاح بتكلفة 3.6 مليار جنيه.

القطاعات الاقتصادية والخدمية المستهدفة

فيما يتعلق بالقطاعات الأخرى، تصدر قطاع الاقتصاد القائمة بنسبة 12%، يليه قطاع التعليم بنسبة 11.1%， ثم قطاع الصحة بنسبة 9.1%， وقطاع الزراعة بنسبة 8.6%. كما سجل قطاع الطاقة 7.5%، وقطاع الإسكان 7%، وقطاع البيئة 6.1%.

وتضمنت الشائعات في القطاعات الاقتصادية ادعاءات بإنفاق مليارات الجنيهات على مشروعات قومية غير مجدية، واستمرار مخاطر في محطة الضبعة النووية، ومزاعم بشأن تطبيق نظام التعليم الياباني في مصر دون توفير مقوماته، بما يؤدي إلى تراجع مستوى العملية التعليمية. هنا يظهر دور وزارة التربية والتعليم في مواجهة هذه المزاعم.

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كما شملت الادعاءات عدم توافر أدوية التأمين الصحي رغم انتظام سداد الاشتراكات، وانخفاض زراعة المحاصيل الاستراتيجية، وحذف أكثر من 3 ملايين أسرة من برنامج تكافل وكرامة. كما تم رصد إعلانات وهمية للحج والعمرة وتصريحات منسوبة لوزيرة التنمية المحلية حول قطع الأشجار.

بلغت نسبة الشائعات المتعلقة بقطاع التموين 4.8%، وقطاع السياحة والطيران 4.3%، وقطاع النقل 3.9%، وقطاع الحماية الاجتماعية 2%، فيما بلغت نسبة الشائعات المتعلقة بالقطاعات الأخرى 0.5%. هذه الأرقام توضح تركز الضغوط الإعلامية على القطاعات الحيوية للأمن القومي.

جهود الدولة للتصدي للمعلومات المغلوطة

في إطار جهود الدولة للتصدي للشائعات والحد من تداعياتها، يضطلع المركز الإعلامي لمجلس الوزراء بدور فاعل في متابعة وتحليل الشائعات المتداولة عبر وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي. يعمل المركز على رصد أبرز القطاعات التي تتناولها الشائعات بدقة.

يتواصل المركز مع الجهات المختصة للتحقق من المعلومات وتفنيد المغلوط منها، بما يضمن إطلاع المواطنين على الحقائق بصورة دقيقة وموثوقة. يهدف هذا الجهد إلى تعزيز الوعي المجتمعي والحد من انتشار المعلومات غير الدقيقة، خاصة في ظل التحديات الإقليمية.

كان وزير التعليم محمد عبداللطيف قد وصف بأنه أكثر وزراء التعليم جرأة في مواجهة هذه التحديات، مما يعكس استجابة الوزارة للمزاعم المتداولة حول قطاع التعليم. كما تم طرح فيلم "حدوتة" لـ أحمد حلمي في "سينما الشعب" بسعر 40 جنيهاً في القاهرة والمحافظات، وهو خبر منفصل عن التحليل الإحصائي للشائعات.