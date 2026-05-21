المدرب الدنماركي ييس توروب يغادر الأهلي دون اتفاق نهائي بشأن فسخ العقد

بعد مغادرته القاهرة، يرفض توروب فكرة الرحيل في الوقت الحالي، ويصر على الحصول على كامل حقوقه التعاقدية. يواصل مسؤولو الأهلي جلسات مكثفة مع المدرب الدنماركي، في ظل اتجاه لإجراء تغييرات فنية قبل انطلاق الموسم الجديد.

غادر الدنماركي ييس توروب، المدير الفني لل فريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، العاصمة المصرية القاهرة متجهًا إلى الدنمارك، دون التوصل لاتفاق نهائي مع إدارة القلعة الحمراء بشأن فسخ التعاقد عقب نهاية الموسم الجاري.

في تصريحات خاصة لـ"الوطن", أن توروب اتخذ موقفًا جديدًا بشأن مستقبله مع الفريق، بعدما أبلغ إدارة النادي برغبته في الاستمرار وعدم الرحيل خلال الفترة الحالية. وأوضح المصدر، أن المدير الفني الدنماركي أكد لمسؤولي الأهلي استمراره في قيادة الفريق بالموسم المقبل، مشيرًا إلى أنه يستعد لإرسال خطة الإعداد الخاصة بالموسم الجديد، في خطوة تعكس تمسكه بالبقاء داخل النادي.

رفض فكرة الرحيل في الوقت الحالي، رغم المفاوضات التي دارت خلال الأيام الماضية بين إدارة الأهلي ووكيل أعماله للوصول إلى صيغة اتفاق بشأن إنهاء التعاقد بالتراضي. شهدت الفترة الماضية جلسات مكثفة بين مسؤولي الأهلي والمدرب الدنماركي، عقب خسارة الفريق لقبي الدوري ودوري أبطال أفريقيا، وسط اتجاه داخل النادي لإجراء تغييرات فنية قبل انطلاق الموسم الجديد. ورغم تلك المفاوضات، لم يتوصل الطرفان إلى اتفاق نهائي بشأن فسخ العقد، في ظل تمسك توروب بالحصول على كامل حقوقه التعاقدية.

وكان ييس توروب قد أكد، خلال المؤتمر الصحفي عقب مباراة الأهلي والمصري البورسعيدي في ختام الدوري، أنه مستمر في منصبه، مشددًا على أن عقده مع النادي يمتد لموسمين، ولا توجد نية لديه للرحيل في الوقت الحالي





