المدرب علي ماهر يتوج باللقاء الأول لمصر ويؤكد دعم الرئيس والسيسي

أعلن المدير الفني الجديد للمنتخب المصري، علي ماهر، في مؤتمر صحفي، شغفه بقيادة الفراعنة وتقديره لدعم الرئيس والسيسي، مع التركيز على أهمية تجربة محمد صلاح والعمل بروح واحدة

أعلن مدير المنتخب المصري الجديد، علي ماهر ، خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد في مركز المنتخبات الوطنية، حماسه من توليه القيادة الفنية للفراعنة، مع الإشارة إلى أن تدريب المنتخب يعد شرفًا وطموحًا لأي مدرب. وذكر أن دعم الرئيس عبد الفتاح السيسي للكرة المصرية والتزام الفرق الرياضية أمر ليس غريبًا على الحكومة.

المدرب يأمل في طريق يضج بالأمل

حصل علي ماهر على تعيينه عن طريق اختيار اتحاد الكرة برئاسة هاني أبو ريدة، الذي أظهر ثقته في تسيير الجهاز الفني الجديد. وأعرب ماهر في تصريحاته عن امتنانه للفرصة التي أتاحتها له أُدري. "أشكر الرئيس عبد الفتاح السيسي على دعمه، وكام أن أكون في هذا المكان الجميل"، قال، مع التزامه بأن المرحلة المقبلة تحتاج إلى تكاتف الجميع في سبيل رفع مرتبة المنتخب.

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في خطوة أخرى، شدد هاني أبو ريدة على سعادته بمشاهدته لاعبي الشباب من أجيال 2007 و2009 يتابعون تدريبات المنتخب الأول، مع التقاط صور تذكارية مع نجوم الفراعنة. وأكد أن هذا يعكس روح الانتماء والتواصل بين الأجيال، وهو هدف رئيسي من مشروع مركز المنتخبات الوطنية.

تأثير تجربة محمد صلاح على مستقبلكم

أعرب علي ماهر عن إعجابه الكبير بتجربة اللاعب المصري، محمد صلاح، الذي يظل أحد أبرز نماذج الاحتراف في كرة القدم العالمية. وشدد على ضرورة استفادة اللاعبين الجدد من خبراته داخل صفوف المنتخب الوطني، مؤكدًا أن الفوز بالبطولات يحتاج إلى جيل مستمد من هذا المثال والتوجيه.

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بالإضافة إلى ذلك، أشار ماهر إلى غياب محمد صلاح من المعسكر السابق بسبب خلافات مع الجهاز الفني السابق، مؤكداً أن طلباته والتطلعات لا تزال ملحة في تحقيق نجاحات ملحوظة.

خطوات مستقبلية وتحديات عاجلة

يواجه الجهاز الفني الجديد ضيقًا في الوقت، مع وجود مباراتين للمنتخب خلال أقل من أسبوع، كما يطالب بالتوفيق في الالتزام بجدول التدريب والملعب. وأكد مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم أنه سيدعم مديره الفني في المرحلة القادمة، مع تسليط الضوء على جاهزية المواد التدريبية والمرافق الضرورية للتمكين من أداء المنتخب بالقدرات الكاملة.

أخيرًا، أوضح رئيس اتحاد الكرة، هاني أبو ريدة، في مؤتمر صحفي آخر، أن مشروع مركز المنتخبات الوطنية يهدف إلى توفير بيئة موحدة توفر للاعبين الشباب فرصة التواصل مع اللاعبين الكبار، وبالتالي إعداد جيل جديد قادر على تمثيل الكرة المصرية بنجاح على المستقبل.