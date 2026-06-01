المحافظ الفكي يعلن استعادة زمام المبادرة في إقليم النيل الأزرق بعد تصعيد قوات الدعم السريع

المحافظ الفكي يعلن استعادة زمام المبادرة في إقليم النيل الأزرق بعد تصعيد قوات الدعم السريع
📆6/1/2026 3:48 AM
بعد عمليات عسكرية مكثفة، سيطر الجيش السوداني والكتائب المساندة على عدة مواقع استراتيجية في النيل الأزرق، مما يفتح آفاقاً لإحكام السيطرة على مدينة الكرمك وتحقيق استقرار إنساني في المنطقة.

أعلن محافظ إقليم النيل الأزرق في السودان ، عبد العاطي محمد الفكي، في مقابلة هاتفية مع الإعلامية شيماء الكردي عبر قناة القاهرة الإخبارية، أن الأوضاع الأمنية والإنسانية في الإقليم تشهد تحسناً ملحوظاً بعد سلسلة من العمليات العسكرية التي قادتها القوات المسلحة السودان ية والكتائب المساندة لها.

منذ بداية مارس الماضي، تصاعدت عمليات قوات الدعم السريع في محاولة لفتح جبهة في النيل الأزرق، مما أدى إلى اعتداءات واسعة النطاق على عدد من القرى والبلدات، من بينها مدينة الكرمك. هذه التطورات أدت إلى نزوح أكثر من 15 ألف نازح إلى مخيم الكرامة 3 في جنوب الدمازين، حيث قامت مفوضية العودة الطوعية والوكالات الإنسانية التابعة للأمم المتحدة بتنسيق جهود الإيواء وتوفير الاحتياجات الأساسية للمتضررين

