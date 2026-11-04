المجلس الأعلى للإعلام يمنع حسام حسن ودان آدم ويكشف جائزة كاف 2026

المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام يفرض حظرًا على ظهور حسام حسن ودان آدم، وكاف تعلن قائمة المرشحين لجوائز أفريقيا 2026 في لاجوس.

أعلن المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام برئاسة المهندس خالد عبدالعزيز عن اتخاذ إجراءات صارمة لضم وسائل الإعلام للقواعد المهنية، مع منع ظهور الكابتن حسام حسن ، المدير الفني للمنتخب الوطني الأول لكرة القدم، على جميع المنصات الإعلامية الخاضعة للقانون رقم 180 لسنة 2018، وذلك اعتبارًا من تاريخ صدور القرار.

قرارات المنع والإجراءات القانونية

وجاء القرار كجزء من التزام المجلس بترسيخ الحفاظ على حرمة الحياة الخاصة وضبط الممارسة الإعلامية، حيث شمل المنع المباشر للسيدة دان آدم، مستمرة تنفيذ القرار السابق، واستدعاء الممثلين القانونيين لعدة مواقع إلكترونية لجلسات استماع لمخالفتهم ضوابط صون احترام حياة المواطنين.

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حظر تداول الخلافات الأسرية

أكد المجلس على إلزام المؤسسات بعدم مناقشة أي محتوى يتعلق بالأزمات أو الخلافات الأسرية أو أسرار الحياة الشخصية لأي مواطن، مع تحذيره من اتخاذ إجراءات قانونية مشددة ومخالفة لائحة الجزاءات لأي وسيلة إعلامية تتجاوز هذا الحظر أو تنتهك قرار صون الاحترام، مشددا على أن الإعلام ليس فضاء لتصفية الحسابات.

ترشيحات كاف للأفضل في أفريقيا

وفي سياق رياضي موازٍ، أعلن الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف" عن قائمة المدربين المرشحين لجائزة الأفضل في القارة لعام 2026، والتي تضم الثنائي المصري حسام حسن، مدرب المنتخب الوطني، ومعتمد جمال، مدرب نادي الزمالك، ضمن مجموعة من عشرة مدربين يمثلون المنتخبات والأندية الأفريقية.

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المنافسة على جوائز الأندية والمنتخبات

وتنافست الأندية المصرية مثل الزمالك مع فرق من الجزائر والمغرب والسنغال على لقب أفضل نادٍ، بينما دخل منتخب مصر سباق أفضل منتخب في القارة alongside منتخبات مثل الجزائر والكونغو الديمقراطية، في سابقة تبرز الحضور القوي للرياضة المصرية في المحافل الأفريقية خلال العام الجاري.

حمزة عبد الكريم وجائزة أفضل شاب

كما كشف كاف عن قائمة المرشحين لجائزة أفضل لاعب شاب في أفريقيا لعام 2026، والتي ضمت المصري حمزة عبد الكريم، نجم المنتخب الإسباني ونادي برشلونة، ليضم الكرة المصرية حضوراً مميزاً في جوائز أفضل المواهب الصاعدة في القارة السمراء التي ستقدم في لاجوس يوم 7 ديسمبر 2026.

مواجهة مصر مع الإمارات في الخليج

تتجه أنظار جماهير الكرة المصرية إلى نهائي كأس الخليج تحت 17 عاماً في قطر، حيث سيلتقي منتخب مصر المواليد 2009 مع نظيره الإماراتي يوم الأربعاء المقبل في تمام الرابعة والنصف مساء، بعد أن تأهل المصريون بفوزهم على الصين بأربعة أهداف، بينما تأهل الإماراتي بالفوز على اليمن بهدف دون رد.