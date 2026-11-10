المجلس الوزراء يوافق على تمويل البنك الدولي ولجان إدارة السواحل

المجلس المصري يقر اتفاقية تمويل من البنك الدولي للمرحلة الثانية ويدعم خطة الإدارة المتكاملة للسواحل المتوسطية لتعزيز التنمية المستدامة.

وافق مجلس الوزراء خلال اجتماعه، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي ، في مقر الحكومة بالعاصمة الإدارية الجديدة، على حزمة من القرارات الاستراتيجية التي تلامس قطاعات التنمية والبيئة والتمويل العام. تضمنت هذه القرارات اعتماد آلية جديدة لتمويل السياسات الاقتصادية عبر البنك الدولي ، بالإضافة إلى إنشاء إطار مؤسسي متكامل ل إدارة المناطق الساحلية في البحر المتوسط.

اتفاقية تمويل البنك الدولي للمرحلة الثانية

وافق المجلس على مشروع قرار رئيس الجمهورية الخاص باتفاق تمويل المرحلة الثانية لبرنامج "تمويل سياسات التنمية نحو تعزيز المقاومة والفُرص والرفاهية في مصر"، والذي تم توقيعه بين حكومة جمهورية مصر العربية والبنك الدولي للإنشاء والتعمير في 1 نوفمبر 2026. يأتي هذا الاتفاق كأحد أدوات التمويل الرئيسية لدى البنك الدولي، حيث يستهدف توفير دعม مباشر للموازنة العامة للدولة لمساندة الإجراءات الإصلاحية التي تتخذها الحكومة المصرية.

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تستهدف المرحلة الثانية من هذا البرنامج دعم الإصلاحات في ثلاثة محاور استراتيجية رئيسية، وهي: تعزيز القدرة التنافسية وتحسين بيئة الأعمال، وزيادة مرونة الاقتصاد الكلي أمام الصدمات الخارجية، بالإضافة إلى دعم عملية الانتقال نحو الاقتصاد الأخضر. يهدف هذا البرنامج الشامل إلى تحقيق نتائج اقتصادية واجتماعية ملموسة تخدم الأهداف الوطنية الطموحة.

تشكيل اللجنة الوطنية العليا لإدارة السواحل

أصدر مجلس الوزراء قرارًا بتكوين اللجنة الوطنية العليا للإدارة المتكاملة للمناطق الساحلية بالبحر المتوسط، برئاسة رئيس مجلس الوزراء أو من ينوب عنه، وبمشاركة الوزراء المعنيين بقطاعات المناطق الساحلية، لتكون وزيرة التنمية المحلية والبيئة مقررًا للجنة. تختص هذه اللجنة العليا بوضع القواعد المنظمة لنظام عملها، وتحديد الأدوار والمسؤوليات بدقة لكل وزارة لضمان التكامل بين المستويات الثلاثة للإطار المؤسسي للإدارة.

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تمنح اللجنة الوطنية العليا الصلاحيات الكاملة لاعتماد الاستراتيجيات الوطنية والخطط والبرامج التنموية والتوصيات الخاصة بالمناطق الساحلية والبحرية والبحيرات، بهدف ضمان مواءمة الأنشطة التنموية وتحقيق التنمية المستدامة. كما تختص بإبداء الرأي حول انضمام مصر للاتفاقيات والبروتوكولات الدولية والإقليمية لحماية المناطق الساحلية، وإصدار التوجيهات الخاصة بتشريعات حماية هذه البيئات الهشة.

تنعقد اجتماعات اللجنة الوطنية العليا كل ثلاثة أشهر أو كلما دعت الحاجة، وتكون قراراتها نهائية وملزمة للجهات الإدارية، بما لا يتعارض مع القوانين واللوائح المنظمة. تعتمد اللجنة على أمانة فنية برئاسة الرئيس التنفيذي لجهاز شئون البيئة، والتي تقوم بمراجعة الخطط الموضوعة من قبل اللجان المحلية بالمحافظات الساحلية، ودمجها في الخطة الوطنية، بالإضافة إلى تقييم المشاريع التنموية المقترحة في تلك المناطق.

مهام اللجان المحلية والقرارات الهندسية

تتولى اللجان المحلية للإدارة المتكاملة للمناطق الساحلية، برئاسة محافظي المحافظات الساحلية، مسؤولية إعداد الخطط التنفيذية وخطط التطوير الخاصة بكل منطقة. وتشمل المحافظات المعنية مطروح، الإسكندرية، البحيرة، كفر الشيخ، الدقهلية، دمياط، بورسعيد، وشمال سيناء. تتفرغ هذه اللجان لوضع الدلائل الإرشادية للتوصيف البيئي ومتابعة تقييم الخطط الحالية وإعداد التقارير الدورية عنها.

بالإضافة إلى القرارات البيئية، اعتمد مجلس الوزراء النتائج والتوصيات الصادرة عن اجتماع اللجنة الهندسية الوزارية الذي عُقد في 14 أكتوبر 2026. شمل الاعتماد قرارات الإسناد للشركات التابعة لعدد من المشاريع الكبرى، والتي تتوزع بين وزارتي الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، ووزارة النقل، والنيابة العامة، وذلك في إطار سعي الحكومة لتسريع وتيرة الإنجاز في المشاريع البنية التحتية الحيوية.