المجلس القومي للطفولة والأمومة ينظم ندوة لتعزيز منظومة الأسر البديلة والكفالة

ناقش ممثلون من وزارات وهيئات ومؤسسات وطنية ومجتمع مدني في ندوة نظمها المجلس القومي للطفولة والأمومة، بالتعاون مع هيئة إنقاذ الطفولة، التحديات وآليات دعم منظومة الأسر البديلة والكفالة في مصر، بهدف توفير بيئة أسرية آمنة للأطفال المحرومين من الرعاية الوالدية وضمان حقهم في النمو والاندماج المجتمعي.

نظم المجلس القومي للطفولة والأمومة ندوة تحت شعار أسرة تحتوي وطفل ينتمي، بهدف مناقشة ودعم نظام الأسر البديلة و الكفالة ، بالتعاون مع هيئة إنقاذ الطفولة . حضر الندوة عدد من الشخصيات البارزة، من بينها الدكتورة عبلة الألفي نائب وزير الصحة والسكان، واللواء منال عاطف مساعد وزير الداخلية لقطاع حقوق الإنسان، والدكتورة رندا مصطفى رئيس لجنة التضامن الاجتماعي والأسرة والأشخاص ذوي الإعاقة بمجلس النواب، والمستشار يوسف الدفتار المحامي العام، وجاكلين ممدحو ممثل وزارة التضامن الاجتماعي، وأعضاء مجلس إدارة المجلس القومي للطفولة والأمومة ، بالإضافة إلى ممثلي وزارات ومؤسسات وطنية أخرى، وبرلمانيين، ومنظمات المجتمع المدني، والخبراء المتخصصين، وذلك في مقر مكتبة القاهرة الكبرى.

تناولت الندوة القضايا الرئيسية المرتبطة بمنظومة الأسر البديلة والكفالة، مع التركيز على سبل تعزيز بيئة أسرية آمنة وداعمة للأطفال المحرومين من الرعاية الأسرية، ضماناً لحقهم في النمو السليم والاندماج المجتمعي. كما استعرض المشاركون التحديات التي تواجه الأسر الكافلة، وآليات تقديم الدعم النفسي والاجتماعي والتوعوي لها. ناقشوا أيضاً سبل التوسع في نظام الأسر البديلة، وتعزيز التنسيق بين الجهات المعنية لتحقيق المصلحة الفضلى للأطفال وتوفير الرعاية والحماية اللازمة.

في كلمتها، رحبت الدكتورة سحر السنباطي رئيسة المجلس القومي للطفولة والأمومة بالحضور، وأشادت بشراكة هيئة إنقاذ الطفولة الفاعلة. أكدت أن حق الطفل في الأسرة الآمنة والمستقرة هو حق أصيل كفلته المواثيق الدولية والتشريعات الوطنية، مؤكدة التزام الدولة المصرية به كركيزة أساسية لبناء الإنسان. وأضافت أن منظومة الأسر البديلة الكافلة تمثل نموذجاً حضارياً يجسد هذا الالتزام، ساعيةً لتوفير الرعاية الشاملة، بما في ذلك الصحية والتعليمية والنفسية، وحماية الأطفال من مخاطر الحرمان والعزلة، ودمجهم في المجتمع.

وأضافت أن المجلس يلعب دوراً محورياً في دعم هذه المنظومة عبر نشر الوعي المجتمعي بثقافة الكفالة، والتنسيق بين الجهات الحكومية ومنظمات المجتمع المدني، ودعم آليات الحماية والمتابعة، واستقبال البلاغات عبر خط نجدة الطفل 16000، فضلاً عن المساهمة في إعداد الدراسات والتوصيات والسياقات. كما أشارت إلى مشاركة المجلس الفاعلة في أعمال اللجنة العليا للأسر البديلة الكافلة، التي تعمل على تطوير المنظومة ومراجعة السياسات والمعايير المنظمة لها.

وشددت السنباطي على أن نجاح منظومة الكفالة لا يعتمد فقط على القوانين والإجراءات، بل يرتبط أيضاً بمدى وعي المجتمع بأهمية احتضان هؤلاء الأطفال، وتصحيح المفاهيم المرتبطة بالكفالة، وإبراز النماذج المشرقة للأسر الكافلة. وأكدت أن الكفالة ليست مجرد توفير مأوى أو رعاية مادية، بل هي منح الطفل فرصة للحياة داخل أسرة تشعره بالأمان والانتماء، وتعلمه القيم، وتبني ثقته بنفسه، وتعدّه فرداً فاعلاً ومنتجاً في مجتمعه.

وختاماً، أكدت أن رسالة الندوة هي التأكيد على أن كل طفل يستحق أسرة تحتويه، وأن كل أسرة قادرة على العطاء يمكن أن تكون سبباً في صناعة مستقبل جديد لطفل يحتاج إلى فرصة وأمل وانتماء





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