المجلس التصديري للصناعات الغذائية يفتتح مصنع جديد لشركة ڤيتاليتي بالسادات ويعلن عن فتح السوق العراقي أمام صادرات بيض المائدة المصري

يقدم المجلس التصديري للصناعات الغذائية، الذي يشرف على الصناعات الغذائية في مصر، خبرة جديدة في الاستثمارات بمليار ونصف مليار جنيه مصري في مصنع جديد لشركة ڤيتاليتي بالسادات. كما أعلن المجلس عن فتح السوق العراقي أمام صادرات بيض المائدة المصري بعد قرار الحكومة العراقية رفع الحظر المفروض على استيراد المنتج من مختلف دول العالم. ويفتح هذا القرار فرصًا جديدة أمام الشركات المصرية للتوسع في السوق العراقي، خاصة في ظل جودة المنتج المصري وقدرته التنافسية. ويعد من الأسواق الواعدة للصادرات المصرية، مشيرًا إلى أن رفع الحظر على استيراد بيض المائدة من شأنه أن يدعم حركة التجارة البينية بين البلدين ويمنح الشركات المصرية فرصة لتعزيز تواجدها في قطاع المنتجات الغذائية بالسوق العراقية.

باستثمارات 1.5 مليار جنيه.. رئيس الوزراء يفتتح المصنع الجديد لشركة «ڤيتاليتي» بالسادات أعلن المجلس التصديري للصناعات الغذائية عن فتح السوق العراقي أمام صادرات بيض المائدة المصري، بعد قرار الحكومة العراقية رفع الحظر المفروض على استيراد المنتج من مختلف دول العالم، مما يسمح للمصدرين المصريين البدء فورًا في التصدير إلى العراق.

المصرية، ويفتح فرصًا جديدة أمام الشركات المصرية للتوسع في السوق العراقي، خاصة في ظل ما يتمتع به المنتج المصري من جودة وقدرة تنافسية تؤهله للنفاذ إلى الأسواق الإقليمية والدولية. يعد من الأسواق الواعدة للصادرات المصرية، مشيرًا إلى أن رفع الحظر على استيراد بيض المائدة من شأنه أن يدعم حركة التجارة البينية بين البلدين، ويمنح الشركات المصرية فرصة لتعزيز تواجدها في قطاع المنتجات الغذائية بالسوق العراقية.

وأضاف المجلس أن القرار يعكس الثقة المتزايدة في جودة وسلامة المنتجات الغذائية المصرية، لافتًا إلى أن القطاع الغذائي المصري يمتلك قدرات إنتاجية وتصديرية كبيرة تمكنه من تلبية احتياجات الأسواق الخارجية وفقًا للمواصفات والمعايير المطلوبة. ودعا المجلس الشركات المصدرة الراغبة في الاستفادة من الفرصة الجديدة إلى سرعة التواصل مع الجهات المعنية لاستيفاء الإجراءات المطلوبة والبدء في عمليات التصدير، مؤكدًا استمرار جهوده بالتنسيق مع جهاز التمثيل التجاري والجهات الحكومية المعنية لفتح المزيد من الأسواق أمام المنتجات الغذائية المصرية.

وأشار إلى أن فتح أسواق جديدة أمام الصادرات الغذائية يأتي في إطار خطة الدولة لزيادة الصادرات المصرية وتعزيز تنافسية المنتج المحلي، بما يسهم في تحقيق مستهدفات النمو وزيادة حصيلة النقد الأجنبي.





