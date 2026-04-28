المصارعة المصرية النسائية تحت 17 سنة تحصد كأس بطولة أفريقيا

فوز المنتخب المصري للمصارعة النسائية تحت 17 سنة بكأس بطولة أفريقيا للمصارعة بعد حصد 9 ميداليات متنوعة في منافسات برج العرب. تفاصيل الإنجاز والنتائج.

تألقت المصارعة ال مصر ية النسائية تحت 17 سنة في بطولة أفريقيا للمصارعة، محققة إنجازًا تاريخيًا بفوزها بكأس البطولة بعد جمع 9 ميداليات متنوعة. شهدت المنافسات، التي استضافتها الصالة المغطاة باستاد برج العرب حتى الخامس من مايو الحالي، مشاركة قوية من 31 دولة، مما يعكس أهمية هذه البطولة القارية.

تصدرت مصر قائمة الترتيب العام بفضل أدائها المتميز، حيث حصدت 5 ميداليات ذهبية و4 ميداليات فضية، متفوقة على تونس وكينيا اللتين جاءتا في المركزين الثاني والثالث على التوالي. بدأت الانتصارات المصرية في اليوم الأول من البطولة، حيث حققت حنين حاتم الفوز على بطلة الجزائر في وزن 43 كجم، لتظفر بالميدالية الذهبية الأولى للمنتخب. تبعتها ملك محمود نوار بفوزها على بطلة أنجولا في وزن 49 كجم، محققةً ميدالية ذهبية أخرى.

واستمرت سلسلة الانتصارات المصرية مع رقية عبدالله محمد التي تغلبت على لاعبة تونس في وزن 65 كجم، ورودينا سليمان التي فازت على لاعبة تونس في وزن 73 كجم، لتضيفا ميداليتين ذهبيتين أخريين إلى رصيد المنتخب. وفي اليوم الثاني من البطولة، واصلت المصارعة المصرية تألقها، حيث حصدت مها خالد عثمان الميدالية الذهبية في وزن 46 كجم.

بينما حققت نور السيد عمرو ميدالية فضية في وزن 40 كجم، وفاطمة رضا مسعد ميدالية فضية في وزن 53 كجم، ونور صالح محمود ميدالية فضية في وزن 61 كجم، وضى عبد السلام ميدالية فضية في وزن 69 كجم. هذا الأداء القوي يعكس المستوى الرفيع الذي وصلت إليه المصارعة المصرية النسائية، والجهود المبذولة من قبل الجهاز الفني واللاعبات لتحقيق هذه النتائج المميزة.

يتكون الجهاز الفني للمنتخب المصري للمصارعة النسائية من نخبة من المدربين المهرة، بقيادة الدكتور شريف جمال كمدرب رئيسي، ويعاونه كل من عمرو خلف وكريم جابر وكابتن محمود نوار. يهدف هذا الجهاز الفني إلى تطوير مهارات اللاعبات وتقديم الدعم اللازم لهن لتحقيق أفضل النتائج في البطولات المختلفة. وتعد بطولة أفريقيا للمصارعة بمثابة محطة مهمة في خطة إعداد اللاعبات للبطولات الكبرى، بما في ذلك البطولات الدولية والأولمبية.

ويشارك في البطولة الإفريقية للمصارعة حوالي 500 لاعب ولاعبة من مختلف الدول الأفريقية، بالإضافة إلى الأجهزة الفنية والإدارية المصاحبة للبعثات. وتضم بعثة مصر المشاركة في البطولة 106 لاعبًا ولاعبة، يمثلون مختلف المراحل السنية، في إطار السعي لتحقيق نتائج متميزة على أرض الوطن وبين جماهيره. وتعتبر هذه البطولة فرصة رائعة للاعبات المصريات لإثبات قدراتهن والتنافس على المراكز الأولى، وتعزيز مكانة مصر في عالم المصارعة.

