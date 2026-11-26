المجلس القومي للمرأة يطلق حملة ضخمة من 29 نوفمبر حتى 1 ديسمبر لمكافحة زواج الصفقة وحماية الفتيات والنساء في جميع المحافظات المصرية من خلال التوعية المجتمعية المباشرة.

أعلن المجلس القومي للمرأة عن إطلاق حملة مجتمعية واسعة النطاق تهدف إلى مكافحة ظاهرة زواج الصفقة ، حيث ستبدأ الحملة في تنفيذ نشاطاتها الميدانية المباشرة خلال الفترة من 29 نوفمبر وحتى 1 ديسمبر القادم، لتشمل جميع محافظات الجمهورية المصرية بشكل متكامل.

إطلاق حملة طرق الأبواب للتوعية بمخاطر زواج الصفقة

تستهدف هذه المبادرة المجتمعية القرى والمناطق التي تنتشر فيها هذه الممارسات الضارة، بهدف الوصول إلى جميع أفراد الأسرة من خلال الزيارات المنزلية المباشرة أو المشاركة في التجمعات المجتمعية المقامة في مراكز الشباب وغيرها من الأماكن العامة، لنشر الوعي بكافة أشكال العنف المرتبطة بهذه الزيجات.

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ويأتي هذا الإعلان استكمالاً لاجتماع تنسيقي مكثف عُقد مؤخراُ بحضور الدكتورة نسرين البغدادي، نائبة رئيسة المجلس القومي للمرأة، ومقررات وأعضاء الفروع التابعة للمجلس في مختلف المحافظات، وذلك عبر تقنية الفيديو كونفرانس لوضع الخطط النهائية لتنفيذ حملات طرق الأبواب بشكل فعال ومنظم.

وسبق إطلاق الحملة فعلياً برنامج تدريبي مكثف موجه للرائدات والكوادر النسائية المسؤولات عن التنفيذ الميداني، لضمان تمكّنهن من إيصال الرسائل التوعوية الموحدة بشكل صحيح، ومناقشة آليات التنفيذ المثلى والاستفادة من الخبرات الميدانية المتراكمة للفروع في التعامل مع هذه القضايا الحساسة.

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تعريف زواج الصفقة وتأثيراته السلبية على الأسرة المصرية

أكدت الدكتورة نسرين البغدادي أن زواج الصفقة يمثل إحدى الصور الخطيرة للعنف الموجه ضد الفتيات والنساء، حيث يقوم هذا النوع من الزواج بالأساس على تحقيق منفعة مادية بحتة، وغالباً ما يتم عقد هذه الزيجات بصورة مؤقتة ومن خلال وسطاء يتقاضون عمولات مالية مقابل تسهيل هذه الصفقات.

أوضحت أن هذه الممارسات تعرض الفتيات للإكراه والضغط الاجتماعي، مما يؤدي إلى استغلالهن وسوء المعاملة جسدياً ونفسياً، كما يحرمن من حقهن الأساسي في التعليم، بالإضافة إلى تحمّلهن لمخاطر صحية ونفسية كبيرة، مما ينعكس سلباً على استقرار الأسرة المصرية وتماسكها الاجتماعي على المدى الطويل.

وتسعى الحملة بشكل جاد إلى نشر الوعي المجتمعي العميق بمخاطر هذه الممارسات، من خلال استهداف القرى والمناطق التي تنتشر فيها هذه الظاهرة، والوصول إلى جميع أفراد الأسرة، سواء من خلال الزيارات المنزلية المباشرة أو التجمعات المجتمعية المقامة في مراكز الشباب وغيرها، لتعزيز فهمهم للعواقب الوخيمة.

توجيهات نسرين البغدادي وآليات التنفيذ والمتابعة الميدانية

نقلت الدكتورة نسرين البغدادي تحيات المستشارة أمل عمار، رئيسة المجلس القومي للمرأة، إلى مقررات وعضوات وأعضاء الفروع، معربة عن تقديرها الكبير للجهود المبذولة في تنفيذ أنشطة المجلس على أرض الواقع، مشيدة بالدور المحوري الذي تلعبه الفروع في الوصول إلى الفئات المستهدفة والتأثير الإيجابي في المجتمعات المحلية.

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شهد الاجتماع استعراضاً مفصلاً للرسائل التوعوية الموحدة المقرر استخدامها خلال الحملات القادمة، بالإضافة إلى مناقشة آليات التنفيذ الدقيقة والاستفادة من الخبرات الميدانية للفروع، مع التأكيد الشديد على أهمية رصد الملاحظات الميدانية وقياس أثر الحملات ومدى استيعاب الفئات المستهدفة للرسائل التوعوية بدقة.

في ختام الاجتماع، وجهت الدكتورة نسرين البغدادي الشكر والتقدير إلى مقررات وأعضاء الفروع على مشاركتهم الفعالة ومداخلاتهم البناءة، مؤكدة أهمية استمرار التنسيق والتواصل الوثيق خلال مراحل الإعداد والتنفيذ والمتابعة، بما يضمن تحقيق أهداف الحملة في حماية الفتيات والنساء وتعزيز استقرار الأسرة المصرية.