كثافات مرورية في القاهرة الكبرى والإسكندرية مع تفعيل الخدمات المرورية وخطوط الإسعاف، ونشر الفرق لتصفية الازدحامات وتوجيه السائقين لأفضل المسارات.

أعلنت الإدارة العامة للمرور عن فرض حالة تأهب قصوى في مختلف أنحاء الجمهورية، مع تسجيل كثافات مرورية ملحوظة على الطرق والمحاور الرئيسية في محافظات القاهرة الكبرى و الإسكندرية والوجه البحري. وقد استعرض محمد صابر ، رئيس تحرير الشؤون الأمنية والمرورية في محطة الراديو 9090 ، اليوم الأحد، التفاصيل الدقيقة لحركة السير، مشيرًا إلى أن معدلات سير المركبات خلال فترة الذروة المسائية تتجاوز حاليًا نسبة 71% على مختلف الطرق الرئيسية.

تفعيل الخطوط الساخنة والإرشادات المرورية

أوضح المتحدث الرسمي أن الجهاز القومي لتنظيم الإعلانات على الطرق العامة، التابع لرئاسة مجلس الوزراء، قد وجه بالدليل الإرشادي للإعلانات بهدف توحيد المعايير وتعزيز السلامة المرورية والاستدامة. كما تم تفعيل رقم الإغاثة المرورية على الطرق السريعة 01221110000، بالإضافة إلى الخط الساخن 136 في محافظتي القاهرة والجيزة، لتلقي استفسارات المواطنين والبلاغات الخاصة بالحوادث والأعطال على المحاور، إلى جانب انتشار الخدمات المرورية في محيط المنشآت التعليمية لضمان سلامة الطلاب والمواطنين.

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حالة المرور في الإسكندرية والمحافظات الساحلية

تشهد محافظة الإسكندرية أحجامًا مرورية على طريق الجيش بمنطقتي الرمل وجليم، إلى جانب أحجام متفرقة بشارعي زكي رجب ولطفي السيد، ومحور أبو قير، ومحور فيكتوريا إيمانويل في الاتجاه المؤدي إلى كايرو سيز مول، فيما يُفضل استخدام محور المحمودية الجديد، بمتوسط زمن وصول يصل إلى 13 دقيقة. وتظهر أحجام مرورية متفرقة بمحور قناة السويس في الاتجاه المؤدي إلى باب شرق، ويُنصح باستخدام محور التعمير وكوبري القباري، بمتوسط زمن وصول يبلغ 12 دقيقة. أما القادمون من الطريق الدولي الساحلي في اتجاه مناطق 45 أو مصطفى كامل أو المعمورة، فيُفضل لهم استخدام محور الفريق عزت سليمان الجديد، بمتوسط زمن وصول يبلغ 10 دقائق. كما تسجل مدينة دمنهور أحجامًا مرورية بشارع الجمهورية وميدان المحطة ومحمود الوكيل، ويُفضل سلوك شارع عبد السلام الشاذلي، بمتوسط زمن وصول يبلغ 12 دقيقة.

الازدحامات في الدقهلية والمنصورة والشرقية

تشهد مدينة الزقازيق بمحافظة الشرقية أحجامًا مرورية متفرقة بشارع سعد زغلول، وشارع المحافظة المؤدي إلى ميدان الصاغة، إلى جانب موقف الأحرار والنقراشي، ويُفضل استخدام شارع أحمد ماهر، بمتوسط زمن وصول يبلغ 13 دقيقة. وأشار محمد صابر إلى وجود أحجام مرورية بمدينة المنصورة في شارعي جيهان السادات والجيش بالاتجاه المؤدي إلى حي الجامعة، بالإضافة إلى شارع البحر والمشاية السفلية وعبد السلام عارف، ويُفضل سلوك شارع أحمد ماهر، بمتوسط زمن وصول متوقع يبلغ 14 دقيقة. كما يشهد طريق ميت غمر - طلخا في الاتجاه المؤدي إلى سندوب أحجامًا مرورية، بمتوسط زمن وصول يبلغ 10 دقائق. وتُسجل محافظة دمياط أحجامًا مرورية متوسطة بميدان الشهابية ومنطقة جامع آدم، فيما يُفضل استخدام الكورنيش والكوبري المعدني، بمتوسط زمن وصول يبلغ 11 دقيقة، مع استمرار الخدمات المرورية برئاسة العميد محمد عوض التل.

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حركة السير في الغربية وبورسعيد والإسماعيلية

تشهد مدينة طنطا بمحافظة الغربية أحجامًا مرورية بشارع الجيش والنحاس وميدان المحطة والمديرية والجنبية، ويُفضل استخدام شارع طه الحكيم، بمتوسط زمن وصول يبلغ 10 دقائق. وقد وجه العميد هاني عزيز، مدير مرور الغربية، بانتشار الخدمات المرورية داخل نطاق المدينة، وتكثيف الحملات لرفع الانتظار الخاطئ خلال فترة الذروة المسائية، مع الدفع بفرق الانتشار لاستيعاب حركة السيارات. أما في محافظة بورسعيد، فتسجيل أحجام مرورية بشارع محمد علي عند تقاطعه مع القابوطي بمنطقة الاستثمار، بالإضافة إلى أحجام بشارع جمال عبد الناصر، فيما يُفضل سلوك شارع عبد الرحمن شكري، بمتوسط زمن وصول يبلغ 7 دقائق. وتسجل محافظة الإسماعيلية أحجامًا مرورية بشارع أنور السادات وطريق عثمان أحمد عثمان، ويُفضل استخدام شارع الجمهورية، بمتوسط زمن وصول يبلغ 9 دقائق، بالتزامن مع انتشار الخدمات المرورية تحت إشراف العميد أحمد عامر، مدير مرور الإسماعيلية.

التدخل السريع في القاهرة الكبرى والجيزة

وجه اللواء الدكتور علاء فتح الله، مدير الإدارة العامة للمرور، بنشر الخدمات المرورية على مختلف المحاور والطرق المؤدية إلى مداخل القاهرة الكبرى ومخارجها، في نطاق قطاعات الطرق الدائرية، فضلًا عن الدفع بفرق التدخل السريع وسيارات الإغاثة. وتشهد محافظة القليوبية توافد أحجام مرورية على طريق القاهرة الزراعي للقادمين من شبرا الخيمة وميدان المؤسسة في الاتجاه المؤدي إلى محافظات الأقاليم، ويُفضل استخدام محور بنها الحر. ويتزامن ذلك مع تكثيف الخدمات المرورية على الطريق الزراعي، وانتشارها بمداخل المدينة ومخارجها، برئاسة اللواء محمد البطوطي، مدير مرور القليوبية، لاستيعاب أكبر قدر من حركة السيارات. كما تظهر كثافات مرورية متفرقة أعلى كوبري أكتوبر وكوبري 15 مايو بمنطقة الزمالك، بالإضافة إلى أعلى كوبري أكتوبر في الاتجاه القادم من الجيزة أعلى النيل، ويُفضل استخدام الكباري الأخرى والمسطحات الأرضية ونفق الأزهر، بمتوسط زمن وصول يبلغ 11 دقيقة.

خطة تصفية الازدحامات في شرق القاهرة والجيزة

في قطاع شرق القاهرة، يجري تكثيف الخدمات المرورية، مع تنفيذ خطة عاجلة خلال فترة الذروة المسائية، والدفع بفرق الانتشار السريع برئاسة اللواء محمد سيف، وكيل الإدارة العامة لمرور القاهرة، لتصفية أي أحجام مرورية واستيعاب أكبر قدر من السيارات على محاور المدينة. وتشهد محافظة الجيزة أحجامًا مرورية بكورنيش العجوزة والكيت كات وشارع مراد وميدان الجيزة، إلى جانب كوبري الدقي في الاتجاه المؤدي إلى شارع ثروت، ويُفضل استخدام شارع جامعة الدول العربية أو شارع السودان أو شارع الجامعة، بمتوسط زمن وصول متوقع يبلغ 11 دقيقة. كما تتوافد أحجام مرورية أمام محطة مترو المنيب للقادمين من البحر الأعظم، بالإضافة إلى أحجام بمحور الفريق كمال عامر في منطقة العمرانية، ويُفضل سلوك شارع ربيع الجيزي، بمتوسط زمن وصول يبلغ 9 دقائق.