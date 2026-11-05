المجلس الأعلى للشئون الإسلامية يطلق معسكر أبي بكر الصديق بالإسكندرية

انطلاق فعاليات الفوج الثاني من معسكر أبي بكر الصثقافي للطلاب الوافدين بالإسكندرية بمشاركة 65 طالبًا من 6 دول لتعزيز اللغة العربية والفكر الإسلامي.

أعلن المجلس الأعلى للشئون الإسلامية ، برعاية الدكتور أسامة الأزهري، وزير الأوقاف، ورئيس المجلس، عن انطلاق فعاليات الفوج الثاني من معسكر "أبي بكر الصديق" التثقيفي، وذلك في مدينة الإسكندرية. يأتي هذا الإجراء في إطار الجهود الحثيثة لتطوير البرامج الثقافية الموجهة للطلاب الدوليين، تحت إشراف مباشر من الدكتور أحمد نبوي، الأمين العام للمجلس الأعلى للشئون الإسلامية.

تفاصيل المشاركة والدول الممثلة

يضم المعسكر حالياً 65 طالبًا وطالبة، يمثلون ست دول مختلفة من قارات العالم، وتشمل هذه الدول بنجلاديش، والهند، ونيجيريا، وكوت ديفوار، والكاميرون، وبوركينا فاسو. جميع المشاركين هم من خريجي دورة تعليم اللغة العربية للناطقين بغيرها، والتي عقدت سابقاً في مسجد عمرو بن العاص رضي الله عنه بمدينة القاهرة، مما يؤهلهم للبدء الفوري في برنامج المكثف الثقافي والإيماني.

Also read التعليم العالي: 65 ألف طالب يسجلون في تنسيق المرحلة الثالثة

الزيارات الميدانية والأنشطة التعليمية

استهل المشاركون فعاليات معسكر أبي بكر الصديق بزيارة ميدانية إلى مكتبة المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، الواقعة داخل مسجد القائد إبراهيم بالإسكندرية. وخلال الجولة، تعرّف الطلاب بشكل مباشر على محتويات المكتبة من المؤلفات العلمية، والموسوعات الفكرية، والإصدارات المتخصصة التي يصدرها المجلس، حيث تم هدية المجموعة إليهم لدعم مسيرتهم الأكاديمية. وقد رافق الطلاب خلال الزيارة الأستاذ محمد عبد المقصود، مدير عام البعثات والوافدين، بجانب عدد من المشرفين وأعضاء هيئة التدريس العاملين في البرنامج التعليمي.

Advertisement

محاضرة حول أهمية اللغة العربية

عُقدت خلال المعسكر محاضرة تثقيفية titled "أهمية تعليم اللغة العربية للناطقين بغيرها ودورها في بناء الوعي"، والتي تناولت المكانة الرفيعة للغة العربية. أوضح المتحدثون أن اللغة العربية تمثل مفتاحاً أساسياً لفهم الثقافة الإسلامية وتراثها الفكري، كما أنها تلعب دوراً محورياً في بناء الوعي وتعزيز الفهم الصحيح للقيم، وتنمية مهارات التواصل والحوار بين الثقافات المختلفة. شارك في تقديم هذه المحاضرة نخبة من المتخصصين، هم الدكتور عاطف أبو طالب، والدكتور محمد سيد حجاج مرسي، والأستاذ أحمد صفوان.

أهداف المعسكر والمستقبل الموعود

تستمر فعاليات المعسكر حتى تاريخ 7 من نوفمبر الجاري، عبر برنامج غني يجمع بين المحاضرات العلمية، واللقاءات الحوارية، والأنشطة الثقافية والترفيهية، والزيارات للمعالم التاريخية في الإسكندرية. يأتي تنظيم هذا الحدث امتداداً لجهود وزارة الأوقاف والمجلس الأعلى للشئون الإسلامية في رعاية الطلاب الوافدين، وتنمية قدراتهم الفكرية، وإعداد كوادر مؤهلة لنقل رسالة الإسلام الوسطي المستنير، وتعزيز قيم الحوار والتعايش بين الشعوب.