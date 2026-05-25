المحكمة المختصة تبدأ في نظر قضية خطف رضيع من مستشفى الحسين الجامعي

المحكمة المختصة اليوم الاثنين تبدأ في نظر قضية المتهمة بارتكاب جريمة خطف رضيع من مستشفى الحسين الجامعي. وقد تسلمت النيابة في وقت سابق تقارير فنية حول الواقعة، والتي تتضمن تسجيلات المكالمات الهاتفية التي أجراها المتهم قبل وبعد عملية خطف الرضيعة، وكذلك تقارير قطاع مكافحة الجرائم الخاصة بتفريغ كاميرات المراقبة قبل جمعها في التحقيقات. وقد أجريت النيابة مقابلات مباشرة بين المتهمة والوالدة والدة الطفلة، وذلك ضمن الإجراءات التحقيقية، وذلك للوقوف على دور المتهمة في الواقعة. وقد تمكنت الأم والجدة من التعرف على المتهمة، مؤكدة أمام الجهات التحقيقية أنها نفس السيدة التي كانت متواجدة برفقتهما داخل غرفة المستشفى، قبل اختفاء الرضيعة. وقد رصدت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، بعد تداول ما تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي والبرامج التلفزيونية، بشأن اختطاف طفلة حديثة الولادة من داخل مستشفى الحسين الجامعي بمنطقة الجمالية، ما دفعها لفحص الواقعة على الفور. وقد تم العثور على الطفلة بعد ذلك، وقد تم ضبط المتهمة وبصحبتها، وقد كشفت التحريات أن المتهمة أوهمت زوجها بكونها حامل، بعد تعرضها للإجهاض سابقًا، قبل أن تقدم على خطف الرضيعة والادعاء بأنها ابنتها، في محاولة لإخفاء الحقيقة.

