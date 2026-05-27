المصلون يجددون إيمانهم في صلاة عيد الأضحى بالمسجد النبوي بزيارة سمو الأمير سعود بن نهار

في جو من البهجة والطمأنينة، أدار سمو الأمير سعود بن نهار صلوات عيد الأضحى في المسجد النبوي، وتلت ذلك كلمة خطبة ملؤها الفصح الروحي والإنساني للشيخ الدكتور أحمد الحذيفي، مستعرضًا قيم التوحيد والعدالة وأهمية الوحدة بين المسلمين.

تجمع اليوم في أركان المسجد النبوي الشريف جموع المصلين لأداء صلاة عيد الأضحى ، وقد ترأس هذا التجمع السامي سمو الأمير سعود بن نهار بن سعود بن عبدالعزيز، نائب أمير منطقة المدينة المنورة، في أجواء إيمانية ملؤها البهجة والأمان والطمأنينة.

وبعد إتمام الصلاة، انطلقت خطبة العيد على مسرح المسجد النبوي برئاسة إمام وخطيب المسجد الشيخ الدكتور أحمد بن علي الحذيفي، حيث بدأ الخطيب حمد الله تعالى وثنائه، مهنئًا المسلمين بحلول عيد الأضحى ومُستحضرًا دعوة الله بقبول الطاعات واستمرار النعم. وعبّر الدكتور الحذيفي عن فرحة العيد بعبارات شعرية بديعة، إذ قال: "هنيئًا لكم هذا العيد الذي نفَحت أزهاره واحت أنواره، إنه أحد أفضل أيام الدهر، أسأل الله أن يبارك عليكم ويأجّلكم نعمه، وأن يجعله عامرًا بالخير والسعادة، وأن تعودوا به في أحسن حال وأسعد أوقات، وأن تديم عليكم نعمة لا تنقضي ولا تبهت".

تابع الإمام كلمةً أخرى أبرز فيها الروعة الروحية التي تجسدها لحظة تجمع الحجاج في مكاني مكة المكرمة، مستذكراً يوم النحر وتفاصيل صلاة العيد والعبادات المرتبطة به، ومشيرًا إلى أن هذا اليوم يختلف عن غيره بفضل ما يحويه من أضواء إيمانية موحدة، إذ يملأ المسجد الحرام بالحجاج أثناء طواف الإفاضة والسعي بين الصفا والمروة. وتستظل المشهد البهيج بأصوات التلبية: "لبيك اللهم لبيك، لا شريك لك لبيك"، في حين يبرز هذا الجمع تجسيدًا لتوحيد الله وإجلالًا لهذا الدين الخالد في أسمى صوره.

ختم الدكتور الحذيفي خطبته بالتأكيد على أن عيد الأضحى، إلى جانب كونه مناسبة دينية، هو فرصة لتعزيز الأخوة والتراحم بين المسلمين، وأن الإسلام لا يقتصر على عقيدة التوحيد فحسب، بل يبني المجتمع على أسس العدل والرحمة والإنسانية الكاملة. استشهد بأقوال الله تعالى: "إِنَّ هَٰذِهِ أُمَّتُكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً وَأَنَا رَبُّكُمْ فَاعْبُدُونِ"، موضحًا أن هذه القيم تُصقل سلوك الفرد وأخلاقه وتُقوِّي تماسك المجتمع وتكافله.

كما استعرض الحذيفي أبرز مضامين خطبة الوداع النبوية، مؤكدًا على قواعد حرمة الدماء والأموال والأعراض، ومبادئ العدل والمساواة، ودعوة النبي إلى الاعتصام بكتاب الله والاستقامة على هداه، ليظل المسلمون ثابتين على هذا الطريق النبيل





ElBaladOfficial / 🏆 11. in EG We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

عيد الأضحى المسجد النبوي الخطبة الدينية الوحدة الإسلامية قيم العدل والرحمة

United States Latest News, United States Headlines