المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام يحجب موقع 'إيجبتكِ' لانتهاكه ضوابط العمل الإعلامي

أصدر المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام قرارًا بحجب موقع 'إيجبتكِ' الإلكتروني، وذلك لمخالفته شروط الترخيص وقيامه بنشر أخبار مضللة تهدف إلى زعزعة استقرار الأسواق. يأتي هذا القرار في إطار جهود المجلس لضبط المشهد الإعلامي وحماية الجمهور من المعلومات غير الموثوقة.

وافق المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام ، برئاسة المهندس خالد عبدالعزيز، على توصيات لجنة الشكاوى، والتي تقضي بمخاطبة الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات لحجب الموقع الإلكتروني ' إيجبتكِ '. جاء هذا القرار بعد دراسة متأنية وتقييم شامل لمحتوى الموقع، وتبين عدم استيفائه لشروط الترخيص اللازمة لممارسة النشاط الإعلامي. بالإضافة إلى ذلك، رصد المجلس قيام الموقع بنشر أخبار غير دقيقة، واختلاق وقائع تهدف إلى زعزعة استقرار الأسواق المالية والاقتصادية.

هذا السلوك يمثل انتهاكًا صارخًا للقوانين المنظمة للعمل الإعلامي، ويضر بمصالح المواطنين بشكل مباشر، خاصة في ظل الأوضاع الإقليمية الدقيقة والتحديات الاقتصادية الراهنة. المجلس يؤكد أن هذا القرار ليس مجرد إجراء روتيني، بل هو جزء من استراتيجية شاملة تهدف إلى الحفاظ على استقرار المشهد الإعلامي وتطهيره من الممارسات غير المسؤولة التي تضر بالمجتمع. ويأتي هذا القرار في سياق جهود المجلس المستمرة لتعزيز الثقة في الإعلام وحماية الجمهور من الأخبار المضللة والمعلومات الخاطئة. يتعهد المجلس بمواصلة الرقابة الصارمة على كافة الوسائل الإعلامية، سواء كانت تقليدية أو رقمية، لضمان التزامها بالمعايير المهنية والأخلاقية. كما يعزز المجلس من تعاونه مع الجهات الحكومية الأخرى ذات الصلة لضمان تنفيذ القوانين واللوائح بفعالية. يعتبر هذا الإجراء خطوة مهمة نحو تعزيز الشفافية والمصداقية في قطاع الإعلام، وهو ما يصب في مصلحة الوطن والمواطنين. يعكس هذا القرار التزام المجلس الراسخ بحماية حقوق المواطنين في الحصول على معلومات دقيقة وموثوقة، ورفض أي محاولات لزعزعة الثقة في المؤسسات الوطنية أو التأثير على استقرار الاقتصاد. \المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام شدد على أهمية التزام جميع الوسائل الإعلامية والمواقع الإلكترونية بأحكام القانون واللوائح المنظمة للعمل الإعلامي. وحث المجلس على ضرورة تحري الدقة والمصداقية في تناول الأخبار، خاصة تلك المتعلقة بالشأن الاقتصادي، نظرًا لتأثيرها المباشر على حياة المواطنين. وأكد المجلس على أن حماية السوق من الشائعات والأخبار الكاذبة، والحفاظ على استقرار الأوضاع الاقتصادية، يأتيان على رأس أولوياته. ودعا المجلس وسائل الإعلام إلى الاعتماد على المصادر الرسمية الموثوقة للحصول على المعلومات، وتجنب نشر أو تداول أي أخبار غير موثقة قد تثير القلق أو البلبلة بين أفراد المجتمع. هذا الإجراء يأتي في إطار حرص المجلس على تعزيز ثقافة المساءلة والشفافية في قطاع الإعلام، وحماية الجمهور من التضليل الإعلامي. ويهدف المجلس من خلال هذه الإجراءات إلى بناء إعلام مسؤول يخدم الصالح العام ويسهم في تعزيز التنمية المستدامة. المجلس يؤكد على أهمية الدور الذي يلعبه الإعلام في بناء مجتمع واعي ومثقف، وعلى ضرورة التعاون بين جميع الجهات المعنية لتحقيق هذه الأهداف. يشدد المجلس على أن أي مخالفات للقوانين واللوائح سيتم التعامل معها بحزم وفقًا للإجراءات القانونية المتبعة، وذلك بهدف الحفاظ على حقوق المواطنين وضمان استقرار المجتمع. يعكس هذا النهج التزام المجلس الثابت بمبادئ الشفافية والمساءلة والمهنية، وبناء إعلام حر ومستقل يخدم الصالح العام.\من جانبه، أشار المجلس إلى أنه لن يتهاون في اتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة تجاه أي جهة تخالف القوانين المنظمة للعمل الإعلامي. وأكد المجلس على أنه يولي اهتمامًا بالغًا لحماية السوق من الشائعات والأخبار الكاذبة التي تهدف إلى زعزعة الثقة في الاقتصاد والإضرار بمصالح المواطنين. وأوضح المجلس أن حماية استقرار الأوضاع الاقتصادية تأتي في مقدمة أولوياته، وذلك في ظل التحديات الاقتصادية والإقليمية الراهنة. وأكد المجلس على أهمية تضافر الجهود بين جميع الجهات المعنية لتعزيز الشفافية والمصداقية في قطاع الإعلام. وأشار المجلس إلى أنه يعمل على تطوير آليات الرقابة والتفتيش لضمان التزام جميع الوسائل الإعلامية بالمعايير المهنية والأخلاقية. كما أكد المجلس على أهمية التعاون مع المجتمع المدني والمنظمات غير الحكومية لتعزيز الوعي بأهمية الإعلام المسؤول والموثوق. ويعتبر هذا القرار جزءًا من سلسلة من الإجراءات التي يتخذها المجلس لتعزيز الثقة في الإعلام وحماية الجمهور من التضليل الإعلامي. ويهدف المجلس من خلال هذه الإجراءات إلى بناء إعلام قوي ومستقل يخدم الصالح العام ويسهم في تعزيز التنمية المستدامة. المجلس يؤكد على استعداده التام للتعامل بحزم مع أي مخالفات للقوانين واللوائح، وذلك بهدف الحفاظ على حقوق المواطنين وضمان استقرار المجتمع. يعكس هذا النهج التزام المجلس الثابت بمبادئ الشفافية والمساءلة والمهنية، وبناء إعلام حر ومستقل يخدم الصالح العام





