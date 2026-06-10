المجلس القومي لحقوق الإنسان يناقش آليات تطوير عمله ويعزز الشراكة مع المجتمع المدني

استعرض المجلس القومي لحقوق الإنسان خلال اجتماعه الثالث خططاً لتطوير آليات عمله وتعزيز دوره الرقابي، وقرر إنشاء لجنة متخصصة للحقوق الرقمية وإعادة تفعيل منتدى الحوار مع منظمات المجتمع المدني.

انعقد المجلس القومي ل حقوق الإنسان برئاسة الدكتور أحمد إيهاب جمال الدين اجتماعه الثالث يوم الأربعاء لمناقشة عدد من القضايا والملفات الاستراتيجية المرتبطة بتطوير آليات عمله وتعزيز دوره كمؤسسة وطنية مستقلة.

تركزت المناقشات على تعزيز الحقوق الرقمية في مواجهة التحولات التكنولوجية وضرورة مواكبة التحديات المطروحة. واستعرض المجلس مقتراحاً بإنشاء لجنة متخصصة لدراسة ومتابعة التطورات في الفضاء الرقمي، خاصة ما يتعلق باستخدامات الذكاء الاصطناعي وحماية البيانات الشخصية والخصوصية الرقمية وضمان المساواة وعدم التمييز والنفاذ العادل إلى الخدمات الرقمية. ووافق المجلس على إنشاء اللجنة، على أن تتولى الأمانة الفنية استكمال الترتيبات لبدء أعمالها.

في محور تعزيز الشراكة مع منظمات المجتمع المدني، أكد المجلس على أهمية استعادة وتطوير آليات الحوار والتشاور المنتظم مع هذه المنظمات، وزيادة مشاركتها في جلسات الاستماع والندوات والإصدارات والتقارير. واستعرض رؤى لتطوير علاقة مؤسسية مع المنظمات الحقوقية والأهلية كشركاء رئيسيين في دعم حقوق الإنسان. وقرر المجلس إعادة تفعيل منتدى الحوار مع المجتمع المدني وعقده خلال العام الجاري، بناءً على أفكار متفق عليها لتعزيز الثقة والتعاون بين المجلس والفاعلين في المجال الحقوقي.

ناقش المجلس أيضاًدوره في متابعة وتقييم الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، مؤكداً ضرورة الحفاظ على استقلاليته وعدم الخلط بين دوره الرقابي وأدوار الجهات التنفيذية. وأكد على أهمية رصد انعكاسات الالتزامات الدولية على السياسات الوطنية، وإبراز التقدم المحقق والتحديات القائمة. واتفق الأعضاء على أن دور المجالس يتمثل في إعداد التحليلات وأوراق الموقف والتقارير المستقلة المتعلقة بالاستراتيجية، مع التركيز على تقييم النتائج ومدى اتساقها مع الالتزامات الوطنية والدولية، دون الاضطلاع بأدوار تنفيذية أو متابعة تنفيذ الاستراتيجية مباشرة





Shorouk_News / 🏆 13. in EG We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

المجلس القومي لحقوق الإنسان الحقوق الرقمية الذكاء الاصطناعي حماية البيانات المجتمع المدني الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان الرقابة الشراكة المؤسسية

United States Latest News, United States Headlines