مجلس الوزراء برئاسة مدبولي يوافق على تعديل مبادرة تمويل الصناعات بـ30 مليار جنيه لاستثمار رأس المال العامل، وموافقة أولية لمشغل ميناء الإسكندرية بقيمة استثمارية ضخمة.

أصدر مجلس الوزراء برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي ، قرارين اقتصاديين رئيسيين خلال اجتماعه، الأول يتعلق بتعديل آليات تمويل القطاع الصناعي الثاني ب ميناء الإسكندرية. وقد تضمن القرار الأول توسيع نطاق مبادرة "دعم القطاعات الصناعية ذات الأولوية" لتمكين الشركات من الحصول على تمويل ل رأس المال العامل ، في حين استكمل المجلس إجراءات منح امتياز تشغيل محطة الركاب في ميناء الإسكندرية لشركة جي بي اتش بان.

تعديل حدود مبادرة دعم الصناعة بـ30 مليار جنيه

وافق مجلس الوزراء على المقترح الخاص بتعديل بعض اشتراطات ومحددات مبادرة دعم القطاعات الصناعية ذات الأولوية بنسبة 15٪، وذلك بهدف تعظيم الاستفادة منها ومعالجة تحديات التمويل للمشروعات الصناعية. يأتي هذا القرار تعزيزاً لتوجهات الدولة الاستراتيجية نحو تحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة، وتنفيذاً للتوجيهات الرئاسية بتوطين مختلف الصناعات الوطنية ورفع كفاءة القطاع الصناعي. وتضمنت المحددات المقترحة التوسع في استخدام المبادرة لتشمل تمويل بعض بنود رأس المال العامل، مثل المواد الخام ومستلزمات الإنتاج وقطع الغيار، إلى جانب تمويل الآلات والمعدات. تم تقسيم الحد الأقصى للمبادرة والبالغ قدره 30 مليار جنيه إلى حدين فرعيين متساويين، حيث خصص 15 مليار جنيه لتمويل الآلات والمعدات، و15 مليار جنيه أخرى لتمويل رأس المال العامل.

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رفع السقف التمويلي للقطاعات الصناعية الاستراتيجية

شملت التعديلات رفع الحدود المالية للتمويل لبعض القطاعات الصناعية وفقاً لحجم المشروع ومتطلباته التشغيلية، بحيث لا يتجاوز الحد الأقصى لتمويل العمل الواحد مبلغ 200 مليون جنيه، بينما يصل الحد الأقصى لتمويل العمل الواحد والأطراف المرتبطة به إلى مبلغ 250 مليون جنيه. يُختص التطبيق على الصناعات ذات الأولوية الاستراتيجية فقط، والتي يتم تحديدها عن طريق لجنة تتكون من مختصين بوزارة المالية والهيئة العامة للتنمية الصناعية لدراسة الطلبات المقدمة من الشركات كل طلب على حدة. يتم عرض هذه الطلبات على وزيري المالية والصناعة، ويتم موافاة البنوك المشاركة بالمبادرة بخطاب رسمي من خلال وزارة الصناعة (الهيئة العامة للتنمية الصناعية). كما تم توسيع نطاق القطاعات الصناعية المستفيدة لتشمل مختلف الأنشطة الصناعية، مع تعديل شرط جاهزية المنشأة ليكون طبقاً للالتزام بالبرنامج الزمني لتنفيذ المشروع، وبعد مرور عام من بدئه مع تنفيذ نسبة بنائية لا تقل عن 60٪.

أولوية الدمج الصناعي ومؤشرات الأداء الاقتصادي

تتضمن التعديلات الجديدة منح أولوية للاستفادة من المبادرة للكيانات الصناعية الجديدة الناتجة عن دمج مصنع متعثر أو مغلق مع مستثمر جديد، شريطة عدم وجود أية مستحقات للطرف من القطاع المصرفي أو أي من الشركات المالية غير المصرفية، مع عدم تمتع العملاء المستفيدين من صندوق دعم العملاء المتعثرين بتلك الأولوية. تهدف مبادرة دعم القطاعات الصناعية ذات الأولوية بنسبة 15٪ إلى مساندة الشركات في القطاعات الصناعية ذات الأولوية من خلال تمويل شراء الآلات والمعدات وخطوط الإنتاج بأسعار فائدة منخفضة، مما يساهم في تشجيع التوسع في الصناعات. يهدف هذا الإجراء إلى تعزيز التنافسية ورفع جودة المنتجات لتتوافق مع المعايير العالمية، مما يؤدي إلى فتح أسواق جديدة أمام الصادرات المصرية وينعكس إيجاباً على توطين وتعميق الصناعة الوطنية. تم ادراج مؤشرات لأداء المبادرة لتقييمها على أرض الواقع ومعرفة مدى الاستفادة المحققة منها ومردودها على الاقتصاد القومي، وتشمل هذه المؤشرات زيادة الإيرادات، الزيادة في أصول الشركة، الزيادة في الطاقة الإنتاجية، الزيادة في كميات الإنتاج الفعلي والاصناف، سد فجوة محلية، الزيادة في القيمة المضافة المحلية، ربط المنتج بسلاسل القيمة المضافة العالمية، الزيادة في عدد العمالة، وتوطين صناعات جديدة.

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تطوير هيكلية الخدمات الحكومية وكفاءة الإنفاق

وجاء مشروع القرار في إطار حرص وزارة المالية على تطوير قطاعات الوزارة والأجهزة والجهات التابعة لها، بما يحقق الاستخدام الأمثل لموارد الخزانة العامة، وضبط كفاءة الانفاق الحكومي. يهدف هذا التطوير إلى تنفيذ سياسات اصلاح الاقتصاد الكلي ودعم الموازنة العامة للدولة، وايمانا بالدور الذي تقوم به الهيئة العامة للخدمات الحكومية باعتبارها إحدى الكيانات المعنية بتحقيق كفاءة وفاعلية الانفاق العام. يسهم هذا النهج في تحقيق مستهدفات التنمية المستدامة من خلال إجراء تعديلات لإعادة النظر في تنظيم الهيئة من جديد، وصياغة أهدافها واختصاصاتها، بهدف مزيدا من التناغم والتجانس مع مستهدفات التنمية المستدامة التي تتصل بعمل الهيئة. تشمل هذه الجهود استخدام تكنولوجيا المعلومات في مختلف الاجراءات، واتباع سياسات الشراء الأخضر، سعياً لتعزيز قدرة الجهات الادارية على تنفيذها، بحسبان أن الهيئة تُعد إحدى أدوات الدولة المستخدمة في رفع وضبط كفاءة الانفاق العام.

منح امتياز محطة الركاب في ميناء الإسكندرية لشركة GPBH

وافق مجلس الوزراء على استكمال السير في إجراءات استصدار قرار منح التزام إدارة، وتسويق، وتشغيل، واستغلال، وصيانة، وإعادة تسليم محطة الركاب بميناء الإسكندرية لشركة "جي بي اتش بان لمحطات الركاب البحرية" (GPBH). تعتبر هذه الشركة مساهمة مصرية، تعمل بنظام المناطق الحرة الخاصة (تحت التأسيس)، والمزمع تأسيسها من تحالف شركات يشمل "جلوبال ليمان إيسليتميليري إيه إس"، و"بان لإدارة المحطات"، و"بان مارين للملاحة". يهدف هذا القرار إلى تحسين إدارة المالية العامة، وفقاً لسياسات الدولة وخططها الاستراتيجية، من خلال تقديم خدمات استشارية لتعزيز مقدرة تلك الجهات على تحقيق مستهدفات الدولة الاقتصادية، والاجتماعية، والبيئية. يسعى هذا الامتياز إلى الحد من ازدواجية الاجراءات، ومتابعة الالتزام بالقوانين واللوائح المنظمة لتلك المجالات، مع تطبيق معايير النزاهة والشفافية في مجالات تخطيط وتنظيم ومتابعة عمليات التعاقد والتخزين وادارة أصولها وعمليات البيع واستخدام المركبات.