المحامي عصام عجاج يرفع دعوى لإنشاء «المجلس القومي للرجل» في مصر

كشف المحامي بالنقض، عصام عجاج، عن تفاصيل رفع دعوى قضائية للمطالبة بإنشاء «المجلس القومي للرجل»، مشيرا إلى عدم المساواة في القوانين المصرية لصالح المرأة فقط. وأشار إلى أن الرجال أصبحوا «الحيطة الضعيفة» في المجتمع، حيث لا يوجد من ينوب عنهم أو يدافع عن حقوقهم، خاصة في قضايا الحضانة والنفقة والطلاق. ودعا الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى التدخل لإعادة سن الحضانة إلى 7 و9 سنوات، مشيرا إلى أن هناك 14 مليون امرأة فوق سن 34 عاما، و6 ملايين مطلقة، و4 ملايين أرملة، و25 مليون امرأة بلا زواج بسبب عزوف الرجال عن الزواج.

أعلن المحامي بالنقض، عصام عجاج ، عن رفع دعوى قضائية أمام مجلس الدولة للمطالبة بإنشاء « المجلس القومي للرجل »، في خطوة يعتبرها البعض محاولة لتعويض ما يرى البعض أنه تميز ضد الرجال في القوانين المصرية.

خلال ظهوره في برنامج «الحكاية» مع الإعلامي عمرو أديب على قناة «إم بي سي مصر»، أوضح عجاج أن الدساتير المصرية تنص على المساواة بين جميع المواطنين في الحقوق والحريات والواجبات، وأن التمييز أو التحريض على الكراهية يعتبر جريمة. وأشار إلى أن القوانين المتعلقة بالأسرة المصرية منذ عام 2000، مع إنشاء المجلس القومي للمرأة، صدرت لصالح المرأة فقط، مما أدى إلى وضع الرجل في «حالة ضعف» حيث لا يوجد من ينوب عنه أو يدافع عن حقوقه.

واستشهد برفع سن الحضانة ثلاث مرات منذ عام 2001، حيث ارتفعت من 9 إلى 10 ثم 12 ثم 15 عاما، دون سند قانوني أو شرعي، مشيرا إلى أن ترتيب الأب في قائمة الحاضنين هو رقم 16. وانتقد عجاج انتقال الحضانة لأطراف بعيدة بعد وفاة الأم قبل أن تصل للأب، قائلا: «الرجل اليوم توفيت زوجته والحضانة تلف على جمهورية مصر العربية، ليست الخالات والعمات فقط، بل سائق الباص والبواب والبقال الذي بجوار البيت، وفي النهاية يأتي الأب».

وتابع قائلا: «الخلع الذي يتم بغير إرادة الزوج، والذي فُصل سنة 2000، ما زال موجودا، وبالتالي الخلع الذي يتم على درجة واحدة يخالف للدستور، والأمر الثاني يتم في المحاكم بغير إرادة الزوج، والمفتي نصر فريد واصل سبب استقالته أو سبب إقالته بالمعنى الأصح سنة 2000 إنه لم يوافق، وقال إن الخلع يجب أن يكون بإرادة الزوج، هو الذي يوقع الخلع وليس القاضي، وأخيرا الحبس بسبب النفقة، أصبح الرجل يُحبس على الفاضي والمليان». ورفض «رباعية العقوبة» ضد الرجل في ملف النفقة، والتي تشمل الحبس بقانون الأسرة وقانون العقوبات، والمنع من الخدمات الحكومية، والمنع من السفر.

وشدد أن دعوته ليست لمصلحة شخصية بل «رعاية وحب في رجال مصر المطحونين المهضوم حقهم في مصر» مشيرا إلى أن المطالبات بالمساواة وصلت إلى حد أنه لم يعد ينقصها سوى «أن الرجل يحمل ويولد، والمرأة حصلت على كل شيء». وناشد الرئيس عبد الفتاح السيسي بصفته كبير العائلة المصرية، التدخل لإعادة سن الحضانة إلى 7 و9 سنوات، مشيرا إلى أن هناك 14 مليون امرأة فوق سن 34 عاما، و6 ملايين مطلقة، و4 ملايين أرملة، و25 مليون امرأة بلا زواج بسبب عزوف رجال مصر عن الزواج.

وأضاف أن هذه الأرقام تدل على الأزمة التي يعاني منها الرجال في مصر، حيث أصبح الزواج عبئا بسبب التكاليف المالية والقانونية، مما أدى إلى ارتفاع نسبة العزوبية والطلاق. وقال إن هذه الظاهرة ليست جديدة، بل تعود إلى سنوات طويلة من عدم المساواة في القوانين، حيث تم تجاهل حقوق الرجال في العديد من القضايا، بما في ذلك الحضانة والنفقة والطلاق. وأكد عجاج أن إنشاء المجلس القومي للرجل سيساعد في تحقيق العدالة بين الجنسين، وسيوفر منصة للرجال للتعبير عن مشكلاتهم ومطالبهم.

وأشار إلى أن هناك حاجة ماسة إلى إصلاحات تشريعية تعيد التوازن بين حقوق الرجال والنساء، وتضمن عدم التمييز أو الإجحاف بأحد الطرفين. وفي سياق متصل، أشار إلى أن هناك العديد من القضايا التي لا تزال بحاجة إلى حلول، مثل قضية النفقة التي تؤدي إلى حبس الرجال دون النظر إلى قدرتهم المالية، وقضية الخلع التي يتم فيها تجاهل إرادة الزوج. وأكد أن هذه القضايا تتطلب تدخلا فوريا من الحكومة والمجتمع المدني لضمان تحقيق العدالة الاجتماعية.

وفي ختام حديثه، دعا عجاج جميع الأطراف المعنية إلى العمل على تحقيق المساواة الحقيقية بين الرجال والنساء، مشيرا إلى أن هذه المساواة يجب أن تكون عادلة ومنصفة، ولا تتجاهل حقوق أي طرف. وأضاف أن هذه الخطوة ستساعد في تحسين أوضاع الرجال في مصر، وستساهم في بناء مجتمع أكثر عدلا وتوازنا





Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

تعرف على درجات الحرارة المتوقعة اليوم الإثنين 15 أغسطس 2022تقدم «البوابة نيوز»، بيانًا بدرجات الحرارة المتوقعة، اليوم الإثنين 15 أغسطس 2022 في مدن ومحافظات الجمهورية، بحسب خبراء الأرصاد. القاهرة 34 - 25 الإسكندرية 31 - 23 وادي النطرون 34 - 24 طنطا 34 - 25 شبين الكوم 33 - 25 دمنهور 32 - 24 بلطيم 31 - 25 مطروح 30 - 24 السلوم 32- 22 سيوة 37 - 24 بورسعيد 32- 25

Read more »

25 مليون جنيه تحت الأرض.. مفاجآت 'غرفة الكنز' أسفل العقار 34 بالمهندسين25 مليون جنيه تحت الأرض.. كيف كشفت مباحث العجوزة لغز 'غرفة الكنز' في 24 ساعة؟

Read more »

مصرع 14 وإصابة 25 في تصادم أتوبيس ركاب بنقل في الوادي الجديدمصرع 14 وإصابة 25 في تصادم أتوبيس ركاب بنقل في الوادي الجديد | مصراوى

Read more »

حالة الطقس اليوم الأحد 24 سبتمبر 2023حالة الطقس اليوم الأحد 24 سبتمبر 2023 درجة الحرارة في القاهرة تسجل 34 : 25 درجة. درجة الحرارة في العاصمة تسجل الإدارية 34 : 25 درجة. درجة الحرارة في 6 أكتوبر تسجل 35 : 24 درجة. درجة الحرارة في بنها تسجل 34 : 25 درجة. درجة الحرارة في دمنهور تسجل 33 : 25 درجة. درجة الحرارة في وادى النطرون تسجل 35 : 24 درجة. درجة الحرارة في كفر الشيخ تسجل 33 : 24 درجة. درجة الحرارة في المنصورة ت

Read more »

أسعار اللحوم اليوم 14 أكتوبر تزامنًا مع انطلاق مبادرة خفض أسعار السلع الأساسيةأسعار اللحوم والسلع اليوم 14 أكتوبربخصومات تصل إلى 25% في جميع أنحاء مصر..

Read more »

تزوجت من فنان سوري.. معلومات لا تعرفها عن الفنانة نهى عابدينولدت الفنانة نهى محمد عابدين السيد في 25 أكتوبر 1988 (العمر 34 سنة)، من محافظة الإسكندرية.

Read more »