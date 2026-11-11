يتجهّ البنوك والمؤسسات الاستثمارية نحو أسهم الدفاعية كخطوة لحماية محافظهم من الأزمات الناجمة عن تقلبات الذكاء الاصطناعي وتذبذب الأسواق المالية العالمية.

في ظل تقلبات الشكاك النامية في قطاع الذكاء الاصطناعي ، أعلنت مؤسسات مالية بارزة أن محفظاتها ستعزز حصتها في الأسهم الدفاعية لتقليل المخاطر المرتبطة بالأزمات التقنية الصاعدة في الأسواق العالمية.

كيف تتخذ الشركات إجراءات أمان أمثل؟

هيكلية احتياطات مؤسسة الاستثمارات العالمية العالمية تفاجئ بزيادة 30٪ في استثماراتها في قطاع الخدمات الأساسية للنفط والغاز والطاقة النظيفة. إذ تُعد هذه الشركات أكثر استقراراً لاحقاً على الشركات التقنية ذات النمو السريع. وتُظهر توقعات الأبحاث أن القطاع الدفاعي يتفوق في تقلباته من خلال معايير الأسعار العالية والتفوق على التضخم.

Also read إيمي طلعت زكريا تتهم هاني رمزي بمد يد الرفض على تكملة فيلم "غبي منه فيه"

ردود فعل المستثمرين العاقدة

صرح رائد النافذة المالية، منسق محفظة القابلة للتزايد، بأن القرار جاء نتيجة لارتفاع بيانات "اختراقات البرمجيات" التي ارتفع عددها بـ12٪ في الربع الثالث. كما أضاف أن الأمان الدفاعي يُعطي درجة ثقة أكبر في جداول الأرباح السنوية ولم يقتصر على شركات الترفيه أو الإعلام، بل يمتد إلى الخدمات الصحية والتجزئة.

Advertisement

التأثير على الاقتصاد المحلي والأسواق العالمية

أفاد وزير المالية السنغالي بأنه سيُعزز السلع الكفيلة بمساهمات اقتصاديات البلدان النامية، ويرى هذا التحول تأمين استمرارية استثمارات القطاع القومي لأكثر من 45٪ من إجمالي رأس المال. كما ان نهيب أن يُقدّم التحليل الفكري للمتغيرات الناتجة عن تقلبات الذكاء الاصطناعي حلاً أمام كولمكانية تحسين محافظ المستثمرين دولياً. بناءً على الدراسات الأخيرة، يبدو أن الأسهم الدفاعية ستكون حميمًا في المنافسة الجديدة مع عتبة الالتزام بالعملات الرقمية التي تظل تتذبذب بشدة.

خطوات متابعة وتطلعات مستقبلية

أعلنت هيئة الرقابة المالية موظفة البنوك عن رفع توقعات الدولان تتحديث قليل تفصيلها في عام 2025، مبرزين دور الشركات الدفاعية في حماية المكونات الحيوية. ويقول اقتصاديون أن هذا الاتجاه سيؤدي إلى زيادة مشاركة القطاع الدفاعي في منتجات التمويل المجلدة إلى ما لا يقل عن عشرة مليون سهم جمركي قادم في الخمسة سنوات القادمة. إن هذا الوضع يُشكل منصة واحدة محسّنة لاستدامة الأصول بين المستثمرين متعدد الاستخدامات.