المجلس الأعلى للإعلام والهيئة العامة للاستعلامات يبحثان تعزيز التعاون الإعلامي

اجتماع بين رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام ورئيس الهيئة العامة للاستعلامات لبحث سبل تعزيز التعاون والتنسيق الإعلامي، وتأكيد أهمية توحيد الرسالة الإعلامية المصرية وتقديم صورة موضوعية عن مصر داخليًا وخارجيًا.

استقبل المهندس خالد عبد العزيز ، رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام ، السفير علاء يوسف ، رئيس الهيئة العامة للاستعلامات ، لبحث سبل تعزيز التعاون والتنسيق بين المؤسستين.

هنأ رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام السفير علاء يوسف بمناسبة توليه مهامه الجديدة، مؤكدًا على الدور الحيوي للهيئة العامة للاستعلامات في نقل الصورة الحقيقية لمصر داخليًا وخارجيًا.

وأشار عبد العزيز إلى أهمية التكامل بين المؤسسات الإعلامية، مشيرًا إلى توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بأهمية تنسيق الجهود لتعزيز الصورة الذهنية لمصر وتوحيد الرسالة الإعلامية.

وأوضح أن المرحلة الراهنة تتطلب مزيدًا من التنسيق لمواجهة الشائعات وتقديم محتوى يعكس القيم الوطنية.

من جهته، أثنى السفير علاء يوسف على دور المجلس الأعلى للإعلام في ضبط المشهد الإعلامي، مؤكدًا على اهتمام الهيئة بتطوير آليات التواصل مع وسائل الإعلام الأجنبية وتقديم صورة دقيقة عن مصر.

وشدد الجانبان على أهمية استمرار التنسيق لدعم منظومة الإعلام المصري وتعزيز دوره في خدمة المجتمع.





المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام الهيئة العامة للاستعلامات تعاون إعلامي خالد عبد العزيز علاء يوسف

