المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام والهيئة العامة للاستعلامات يؤكدان أهمية تعزيز التعاون الإعلامي

لقاء بين رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام ورئيس الهيئة العامة للاستعلامات لبحث سبل تعزيز الشراكة وتوحيد الرسالة الإعلامية المصرية داخلياً وخارجياً، والارتقاء بالمحتوى الإعلامي ومواجهة الشائعات.

في لقاء يعكس حرصاً بالغاً على تعزيز التعاون والتنسيق بين المؤسسات الإعلامية الوطنية، استقبل المهندس خالد عبدالعزيز ، رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام ، السفير علاء يوسف ، رئيس الهيئة العامة للاستعلامات ، بمقر المجلس. بدأ المهندس خالد عبدالعزيز اللقاء بالترحيب الحار بالسفير علاء يوسف ، وقدم له أسمى آيات التهاني والتبريكات بمناسبة توليه مهام منصبه الجديد، متمنياً له كل التوفيق والسداد في مسيرته المهنية وأداء مسؤولياته الجسيمة.

وأبرز رئيس المجلس الدور الحيوي والمحوري الذي تضطلع به الهيئة العامة للاستعلامات في نقل الصورة الحقيقية والمشرقة لمصر إلى الداخل والخارج، مشيداً بجهودها في تعزيز جسور التواصل ومد جسور الحوار البناء مع وسائل الإعلام الدولية. وأكد المهندس خالد عبدالعزيز على الأهمية القصوى للتكامل والترابط بين كافة المؤسسات المعنية بالشأن الإعلامي، مشيراً إلى أن المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام يولي اهتماماً خاصاً وتركيزاً عالياً لتعزيز الشراكة الاستراتيجية مع الهيئة العامة للاستعلامات. وأوضح أن هذا التوجه يأتي تنفيذاً مباشراً لتوجيهات سيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، الذي يؤكد باستمرار على أهمية تضافر الجهود وتنسيق العمل بين كافة الجهات الإعلامية الرسمية وغير الرسمية. ويهدف هذا التنسيق إلى تعزيز الصورة الذهنية الإيجابية لمصر، وتوحيد الرسالة الإعلامية الموجهة إلى الجمهورين الداخلي والخارجي، مع العمل المستمر على تطويرها لتواكب المستجدات المتغيرة. وأشار رئيس المجلس إلى أن المرحلة الراهنة تتطلب منا جميعاً مضاعفة الجهود وزيادة مستوى التنسيق والعمل المشترك. وشدد على ضرورة ضبط المشهد الإعلامي لضمان خروجه بأفضل صورة ممكنة، والارتقاء بمستوى المحتوى الإعلامي المقدم ليكون على أعلى مستوى من المهنية والالتزام بالمعايير والضوابط المنظمة للعمل الإعلامي. ويسهم هذا الارتقاء في دعم الدور التوعوي الذي يقوم به الإعلام، وتعزيز قدرته على مواجهة الشائعات والأخبار المضللة، وتقديم محتوى إعلامي أصيل يعبر عن القيم والمبادئ والثوابت الوطنية الراسخة. من جانبه، أعرب السفير علاء يوسف عن خالص شكره وتقديره العميق لحفاوة الاستقبال وكرم الضيافة، مثمناً الدور المحوري الذي يقوم به المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام في ضبط إيقاع المشهد الإعلامي المصري. وأشاد بالجهود المبذولة من قبل المجلس في إرساء القواعد والمعايير المهنية اللازمة لضمان التزام كافة الوسائل الإعلامية بالمسؤولية والموضوعية في طرح قضاياها. وأكد السفير علاء يوسف أن هذا الالتزام يصب في تحقيق التوازن المنشود بين حرية التعبير المكفولة للجميع والانضباط المهني، وهو ما يسهم بدوره في تعزيز مصداقية الإعلام المصري وترسيخ ثقة الجمهور فيه، سواء على المستوى المحلي أو على الساحة الدولية. وأكد أن الهيئة العامة للاستعلامات تولي اهتماماً بالغاً وحرصاً شديداً على تطوير آليات التواصل الفعال مع وسائل الإعلام الأجنبية. وتهدف الهيئة من خلال هذه الآليات إلى تقديم صورة دقيقة وموضوعية وشاملة عن مصر، وإبراز جوانب قوتها وإنجازاتها المتعددة في الخارج. وأوضح أن التعاون الوثيق والمستمر مع المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام يمثل ركيزة أساسية وأساسية لتحقيق هذا الهدف الاستراتيجي الهام. وأكد مجدداً على الأهمية القصوى لتكامل الأدوار والمسؤوليات بين مختلف المؤسسات الوطنية لضمان تقديم محتوى إعلامي متكامل ومؤثر، يعكس القيم الوطنية الأصيلة ويواكب متطلبات المرحلة الحالية بكل حذافيرها. وفي ختام اللقاء المثمر، شدد الجانبان على أهمية استمرار التنسيق والتشاور المستمرين وتبادل الآراء والرؤى في مختلف القضايا ذات الاهتمام المشترك. ويهدف هذا التنسيق إلى تحقيق الأهداف المرجوة بدقة وكفاءة، والمتمثلة في دعم منظومة الإعلام المصري ككل، وتعزيز دوره الفعال في خدمة المجتمع بمختلف فئاته. كما أكدوا على ضرورة العمل على تقديم صورة موضوعية وواقعية عن مصر في الخارج، تعكس حضارتها العريقة وإنجازاتها المعاصرة





ElBaladOfficial / 🏆 11. in EG We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام الهيئة العامة للاستعلامات خالد عبدالعزيز علاء يوسف التعاون الإعلامي

United States Latest News, United States Headlines