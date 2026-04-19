المحكمة الاقتصادية تنظر دعوى تعويض ميار الببلاوي ضد الشيخ محمد أبو بكر.. ومليوني جنيه تعويض مبدئي

تنظر المحكمة الاقتصادية ، اليوم، دعوى تعويض للفنانة ميار الببلاوي ضد الشيخ محمد أبو بكر ، تطالب فيها بسداد مبلغ 5.7 مليون جنيه، وذلك على خلفية اتهامات متبادلة بالسب والقذف. كانت محكمة النقض قد أيدت سابقًا حكمًا بإدانة الداعية الشيخ محمد أبو بكر بتهمة سب وقذف الفنانة ميار الببلاوي ، ليصبح الحكم نهائيًا وباتًا.

وأوضحت محكمة جنح مستأنف الاقتصادية بالقاهرة، في حيثيات حكمها، أن كلا الطرفين تبادلا عبارات السب والقذف عبر منصات التواصل الاجتماعي، حيث قام الشيخ محمد أبو بكر بنشر مقطع فيديو على حسابه الشخصي يوجه فيه عبارات تضمنت وقائع محددة ضد الفنانة ميار الببلاوي، متهماً إياها بالزنا، وزوجها بالدياثة. وأشارت الحيثيات إلى أن الفنانة ميار الببلاوي تضررت بشدة من نشر هذا الفيديو، لما تسبب لها ولأسرتها من أضرار بالغة، وأن الشيخ أبو بكر قصد من وراء ذلك تحقيق مكاسب مادية عبر زيادة نسبة المشاهدات على صفحته. على الجانب الآخر، تضرر الشيخ محمد أبو بكر من الفنانة ميار الببلاوي، حيث قامت بنشر مقطع فيديو عبر صفحتها الشخصية بموقع فيسبوك، تضمن عبارات سب وقذف بحقه، وتعمدت التشهير به والإساءة لسمعته ونشر أخبار كاذبة. وقد استقرت المحكمة على إدانة الطرفين، بعد أن ثبت وقوع الأخطاء من كل منهما تجاه الآخر، وقضت بتعويض مبدئي لكل طرف بمبلغ 50 ألف جنيه. وبحسب التحقيقات، قام الشيخ محمد أبو بكر بسب وقذف الفنانة ميار الببلاوي علنًا عبر حسابه على فيسبوك، ونشر مقطعًا مسجلاً تضمن عبارات مسيئة لها، وطعن في عرضها وسمعة عائلتها، وتجاوز القيم والمبادئ الأسرية للمجتمع المصري، كما تعمد إزعاجها ومضايقتها عبر إساءة استخدام وسائل الاتصالات. من جهتها، قامت الفنانة ميار الببلاوي بسب المجني عليه محمد أبو بكر علنًا عبر حسابها على فيسبوك، ونشرت مقطعًا تضمن عبارات تمس اعتباره، وتعمدت إزعاجه ومضايقته بنفس الطريقة. تجدر الإشارة إلى أن هناك قضايا أخرى تتعلق بخلايا داعش، حيث تم تأجيل محاكمة 6 متهمين في خلية داعش أكتوبر إلى 20 مايو، وكذلك تأجيل محاكمة 23 متهماً في خلية الدعم المالي، مع صدور قرار عاجل بشأن محاكمة 292 متهماً في خلية داعش التجمع. كما وقع حادث انفجار مولد كهرباء في محل ذهب بقنا، مما أسفر عن إصابة 3 شباب باختناق





