المركز الثقافي القبطي يحتفي بعام على افتتاح المتحف المصري الكبير

ناقش المركز الثقافي القبطي كتاب المتحف المصري الكبير هدية مصر للعالم للدكتورة الشيماء محمد عيد، مستعرضا دور الاستدامة في تصميم المتحف ورؤيته الحضارية.

احتفى المركز الثقافي القبطي الأرثوذكسي بمرور عام على افتتاح المتحف المصري الكبير ، وذلك خلال صالون "كاتب وكتاب" الذي نظمه المركز تحت رعاية قداسة البابا الأنبا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية. وتضمن الصالون مناقشة كتاب " المتحف المصري الكبير.. هدية مصر للعالم" للدكتورة الشيماء محمد عيد ، استشاري وخبير الاستدامة بالمتحف، بحضور نخبة من المفكرين والمثقفين ورجال الدين والإعلام.

أدار اللقاء الكاتب الصحفي ميلاد حنا، مساعد رئيس تحرير جريدة المصري اليوم، بينما يرأس المركز الثقافي القبطي الأرثوذكسي نيافة الحبر الجليل الأنبا إرميا، الأسقف العام. وبدأ الصالون بتقديم التعازي لأسر ضحايا حادث قطار العياط الذي وقع بمحافظة الجيزة، مع تمني الشفاء العاجل لجميع المصابين.

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آليات تصميم المتحف المصري الكبير والاستدامة البيئية

أوضحت الدكتورة الشيماء محمد عيد أن الاستدامة وحماية البيئة كانت في قلب تصميم المتحف المصري الكبير، واعتمد المشروع على الطاقة الشمسية. وأضافت أن هذا التوجه مكّن المتحف من الحصول على شهادات الأيزو في الجودة وإدارة السلامة والصحة المهنية والإدارة البيئية.

استعرضت عيد تاريخ إنشاء المتحف منذ انضمامها لفريق العمل عام 2009، مشيرة إلى أن فكرة المشروع يعود فضل إطلاقها للفنان فاروق حسني. كما تناولت الفلسفة المعمارية للبناء، وكيفية الحفاظ على القطع الأثرية عبر توفير بيئة مناخية ملائمة لها.

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ومن أبرز عناصر التصميم البهو المخصص الذي يمرر الضوء الطبيعي عبر سقفه، والمسلة المعلقة، إضافة إلى مسار تعامد الشمس على تمثال الملك رمسيس الثاني داخل المتحف. وتعكس هذه العناصر، بحسب ما عرضته الخبيرة، حرص المصممين على الجمع بين الحفاظ على الآثار والاستفادة من الضوء والطبيعة.

رؤية ميلاد حنا لدور المتاحف في الوعي الحضاري

قدم ميلاد حنا إطارا فكريا للندوة، معتبرا أن الحديث لا يدور حول صرح معماري أو أثري فقط، بل عن هدية مصر للعالم. وتساءل عن الفلسفة التي جعلت مؤسسة تحفظ حضارة عمرها آلاف السنين نموذجا مستقبليا يجمع بين العمارة الحديثة والاستدامة البيئية والتنمية المكانية.

لفت حنا إلى التحول العالمي للمتاحف من مستودعات لحفظ الآثار وتجميدها في الماضي، إلى مؤسسات حية تنتج المعرفة. وطرح تساؤلات حول كيفية استلهام الحضارة المصرية القديمة، التي قامت على احترام الطبيعة ونظم النهر والأرض، لإيجاد حلول لمشكلات معاصرة مثل الاستهلاك الواعي والطاقة النظيفة.

شدد حنا على أهمية بناء ثقافة زيارة المتاحف لدى المجتمع، متمنيا التوسع في إنشاء المتاحف في مختلف المدن المصرية. كما دعا إلى إصدار المزيد من الكتب والدراسات التي توثق الوعي الأثري والحضاري، مؤكدا أن الاستدامة هي الضمان الحقيقي لتظل الآثار شاهدة على حضارة تحترم الماضي وتؤمن بحق الأجيال القادمة.

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مسار الزيارة داخل المتحف وما يقدمه للزائر

بدأت الدكتورة الشيماء محمد عيد عرض مسار الزيارة من البهو الرئيسي وتمثال الملك رمسيس الثاني، مرورا بالدرج العظيم وموكب الملوك. بعد ذلك ينتقل الزائر إلى قاعة الملك الذهبي توت عنخ آمون والقاعات الدائمة والمؤقتة، وصولا إلى متحف مراكب خوفو.

أكدت عيد أن المتحف صمم ليستغرق الزائر عدة أيام للاستمتاع واستكشاف كافة قطعه الفريدة. وأشارت إلى أن كتابها يضم 5 فصول وملاحق، تتناول نشأة المتاحف في مصر وتطورها، وحجر الأساس وكيف بني المتحف ليبقى، وكنوز الفراعنة الخضراء، ودور المتحف في التنمية المكانية المستدامة، وإعادة صياغة السرد التاريخي لمصر القديمة.

يمثل الكتاب، وفق ما عرضته المتحدثة، مرجعا يجمع بين الجانب الهندسي والبيئي والتاريخي للمشروع، ويقدم للقارئ تفاصيل عن كيفية إدارة المتحف لمحتواه وفضاءاته. وانتهى الصالون بمناقشة مفتوحة حول دور المتحف المصري الكبير في توثيق الحضارة المصرية للأجيال المقبلة.