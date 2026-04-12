المجلس القومي للطفولة والأمومة يتحرك سريعًا لمتابعة حالة طفلتين في الإسكندرية ويوجه بالدعم والرعاية

وجهت رئيسة المجلس القومي للطفولة والأمومة، الدكتورة سحر السنباطي، الإدارة العامة لنجدة الطفل بالتحرك الفوري لمتابعة حالة طفلتين في الإسكندرية بعد فقدان أمهما. وأكدت على تقديم الدعم النفسي والاجتماعي ومتابعة التحقيقات، وناشدت الإعلام والمجتمع بالامتناع عن نشر أي مواد تخص الطفلتين لحماية خصوصيتهما وسلامتهما النفسية.

أصدرت الدكتورة سحر السنباطي، رئيسة المجلس القومي للطفولة والأمومة ، توجيهات عاجلة للإدارة العامة ل نجدة الطفل بالتحرك الفوري لمتابعة أوضاع طفلتين في الإسكندرية ، وذلك على خلفية حادثة مؤسفة شهدتها المحافظة اليوم، أدت إلى فقدان الأم وترك ال طفلتين في ظروف صعبة تتطلب تدخلًا عاجلاً.

وأكدت الدكتورة السنباطي على ضرورة تقديم كل أشكال الدعم والرعاية اللازمة للطفلتين، بما في ذلك الدعم النفسي والاجتماعي الشامل، مع متابعة حالتهما لدى جدتهما، والتعاون مع تحقيقات نيابة سيدي جابر الجزئية لضمان سلامتهما وتوفير بيئة آمنة ومستقرة لهما. هذا التحرك السريع يعكس التزام المجلس بحماية الطفولة والتدخل الفوري في الحالات التي تهدد سلامة الأطفال ورفاهيتهم. كما يمثل هذا الإجراء جزءًا من استراتيجية المجلس الشاملة لحماية الأطفال، والتي تشمل التدخل المباشر في الحالات الطارئة، بالإضافة إلى تعزيز الوعي المجتمعي بأهمية حماية حقوق الطفل وتقديم الدعم اللازم للأسر التي تواجه صعوبات.\من ناحية أخرى، ناشدت رئيسة المجلس القومي للطفولة والأمومة، الدكتورة سحر السنباطي، مستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي ووسائل الإعلام كافة بضرورة التحلي بالمسؤولية المجتمعية والإنسانية القصوى، والامتناع التام عن نشر أو تداول أي صور أو مقاطع فيديو تتعلق بالحادثة أو الطفلتين، وذلك لحماية الصحة النفسية للطفلتين وأسرهما من الآثار السلبية الجسيمة التي قد تترتب على مثل هذه الممارسات. وأشارت إلى أن نشر مثل هذه المواد يمثل انتهاكًا صارخًا لخصوصية الطفلتين وكرامتهما الإنسانية، ويؤثر سلبًا على عملية تعافيهما من الصدمة، مؤكدة على أن حماية الأطفال لا تقتصر على التدخلات المباشرة في حالات الخطر، بل تشمل أيضًا الحفاظ على سلامتهم النفسية والعاطفية من خلال عدم تعريضهم لمزيد من الأذى النفسي نتيجة للنشر غير المسؤول. وشددت على أهمية دور الإعلام والمجتمع في توفير بيئة آمنة ومستقرة للأطفال المتضررين، وحمايتهم من التداعيات السلبية التي قد تسببها التغطية الإعلامية غير المسؤولة.\وفي سياق متصل، أعرب المجلس القومي للطفولة والأمومة عن خالص تعازيه ومواساته لأسرة الفقيدة، ودعا الله عز وجل أن يتغمدها بواسع رحمته، وأن يلهم أهلها وذويها الصبر والسلوان. يعكس هذا التعبير عن الحزن والتضامن التزام المجلس بدعم الأسر التي تمر بظروف صعبة، وتوفير الدعم النفسي والاجتماعي اللازم لهم. ويؤكد على أن المجلس لا يقتصر دوره على التدخل في الحالات الطارئة فحسب، بل يمتد ليشمل تقديم الدعم والمساندة للأسر المتضررة، وتوفير كل ما يلزم للتخفيف من معاناتهم. هذا بالإضافة إلى ذلك، يواصل المجلس جهوده في تعزيز الوعي المجتمعي بأهمية حقوق الطفل، وضرورة توفير بيئة آمنة ومستقرة لجميع الأطفال، ومكافحة جميع أشكال العنف والإساءة التي يتعرضون لها





المجلس القومي للطفولة والأمومة الإسكندرية طفلتين دعم نفسي نجدة الطفل حماية الأطفال فقدان الأم الرعاية

