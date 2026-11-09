المجلس الأعلى للشئون الإسلامية يطلق مبادرة "جسور" للنقاش مع شباب الجامعات

أعلن المجلس الأعلى للشئون الإسلامية عن إطلاق مبادرة تفاعلية جديدة بعنوان جسور بالتعاون مع الجامعات المصرية لتعزيز الحوار مع الشباب وتفنيد المفاهيم المغلوطة.

أعلن المجلس الأعلى للشئون الإسلامية ، ممثلاً في هيئته الإدارية العليا، عن إطلاق مبادرة تفاعلية جديدة تحمل اسم جسور، في خطوة تهدف إلى إعادة بناء جسور التواصل الفكري والثقافي مع شريحة الشباب في المؤسسات التعليمية العليا. تأتي هذه الخطوة التنفيذية بناءً على توجيهات رسمية مباشرة، بهدف خلق بيئة حوارية مفتوحة ومسؤولة تتيح للشباب فرصة طرح تساؤلاتهم ومناقشة القضايا المعاصرة التي تواجه المجتمع في ظل التحولات السريعة.

تفاصيل المبادرة وأهدافها الاستراتيجية

تهدف مبادرة جسور إلى إتاحة مساحة حرة ومبنية على المساءلة الفكرية للحوار البنّاء، حيث يسعى المجلس من خلالها إلى تفنيد المفاهيم المغلوطة وتصحيحها انطلاقاً من منهج علمي رصين ومتين. يركز المشروع على تعزيز التفكير الواعي لدى النشء، وتمكينهم من المشاركة الإيجابية في صناعة الوعي العام، مما يسهم بشكل مباشر في ترسيخ القيم والأخلاق التي تدعم مسيرة التنمية الوطنية وبناء الوطن.

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التوجيهات الإدارية والإشرافية للمبادرة

تأتى هذه المبادرة تنفيذًا دقيقًا لتوجيهات الأستاذ الدكتور أسامة الأزهري، وزير الأوقاف، الذي يشغل أيضاً منصب رئيس المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، مشدداً على أهمية الاستماع الفعلي لرؤى الشباب. ويأتي العمل تحت الإشراف المباشر للأستاذ الدكتور أحمد نبوي، الأمين العام للمجلس، الذي يسعى لفتح قنوات اتصال مباشرة تتيح التفاعل العميق مع أفكارهم واهتماماتهم الخاصة.

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الندوة الافتتاحية بجامعة العاصمة

في إطار الاستهلال الميداني لفعاليات المبادرة، ينظم المجلس الأعلى للشئون الإسلامية بالتعاون مع جامعة العاصمة أولى ندوات المنصة الحوارية، والتي من المقرر أن تقام غدًا الاثنين التاسع من نوفمبر عام ألفين وستة وعشرين. ستعقد الندوة بكلية الآداب تحت عنوان طريق إلى التراث بين الماضي والحاضر والمستقبل، وتستهدف طلاب الجامعة للمشاركة الفاعلة.

الفعاليات المصاحبة والجدول الزمني

يُقام على هامش الندوة افتتاح معرض مخصص لإصدارات المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، بهدف التعريف بالإنتاج العلمي والفكري الغني الذي يملكه المجلس وإتاحة هذه المصادر لطلاب الجامعة. كما أعلنت الجهة المنظمة عن استمرار سلسلة من اللقاءات والحوارات المفتوحة في الجامعات المصرية الأخرى خلال الفترة المقبلة، بمشاركة نخبة من العلماء والمفكرين.