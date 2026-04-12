المجلس الأعلى للإعلام يمنع نشر مقاطع فيديو حول حادثة انتحار بالإسكندرية ويشدد على احترام حرمة المتوفاة

أصدر المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام قرارًا يمنع نشر مقاطع فيديو أو أخبار حول حادثة انتحار في الإسكندرية، مع التأكيد على احترام حرمة المتوفاة وتطبيق الأكواد المهنية الخاصة بالتغطية الإعلامية لحوادث الانتحار.

أصدر المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام ، برئاسة المهندس خالد عبدالعزيز، قرارًا حاسمًا يهدف إلى تنظيم التغطية الإعلامية لوقائع ال انتحار وحماية حرمة المتوفين. يقضي القرار بإلزام جميع الوسائل الإعلامية الخاضعة لأحكام القانون رقم 180 لسنة 2018 بعدم نشر أي مقاطع مصورة تتعلق بواقعة إلقاء سيدة لنفسها من الطابق الثالث عشر بمدينة الإسكندرية . هذا القرار يأتي في إطار حرص المجلس على تطبيق الأكواد المهنية الصادرة عنه، وتحديدًا كود التغطية الإعلامية لحوادث ال انتحار ، والذي صدر بقرار المجلس رقم 62 لسنة 2021.

ويأتي هذا الإجراء في سياق احترام المجلس لحرمة المتوفاة، وتقديرًا لمشاعر عائلتها وأقاربها، وتأكيدًا على أن الإعلام يجب أن يلتزم بالمسؤولية المجتمعية والأخلاقية في التعامل مع مثل هذه القضايا الحساسة. كما يهدف القرار إلى الحد من انتشار المعلومات التي قد تؤثر سلبًا على الصحة النفسية للمشاهدين، وتجنب أي محتوى يمكن أن يشجع على الانتحار أو يقلل من خطورته في أعين الآخرين. ويهدف القرار أيضًا إلى تعزيز ثقافة الوعي بأهمية الصحة النفسية، وضرورة طلب المساعدة عند الحاجة، وتجنب أي سلوكيات قد تؤدي إلى إيذاء النفس أو الآخرين. وتأكيدًا على أهمية هذا القرار، قرر المجلس مخاطبة الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات لاتخاذ الإجراءات اللازمة لحذف هذه المقاطع المصورة من جميع منصات التواصل الاجتماعي، أينما تم نشرها بالمخالفة لهذا القرار. بالإضافة إلى ذلك، كلف المجلس الإدارة العامة للرصد بالمجلس بمتابعة تنفيذ هذا القرار، والتأكد من التزام جميع الوسائل الإعلامية به. هذه الخطوة تعكس التزام المجلس بتطبيق القوانين واللوائح المنظمة لعمل الإعلام، وحماية حقوق الجمهور، وتعزيز قيم المجتمع وأخلاقياته. القرار يمثل خطوة إيجابية في الاتجاه الصحيح نحو إعلام مسؤول ومحترف، يراعي حقوق الإنسان ويساهم في بناء مجتمع آمن وصحي





baladtv / 🏆 14. in EG We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام انتحار الإسكندرية حظر النشر الأكواد المهنية

United States Latest News, United States Headlines