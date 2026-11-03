المصرف المتحد ووزارة التنمية المحلية يوقعا بروتوكول تمويل "مشروعك"

توقيع بروتوكول تعاون بين المصرف المتحد ووزارة التنمية المحلية لدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة عبر مبادرة مشروعك وتوفير حلول تمويلية سريعة.

وقعت وزارة التنمية المحلية والبيئة بالتعاون مع المصرف المتحد ، بروتوكول تعاون رسمي يهدف إلى دمج المصرف في المشروع القومي للتنمية المجتمعية والبشرية والمحلية المعروف باسم " مشروعك". يأتي هذا التوقيع تنفيذًا مباشرًا لتوجيهات رئيس الجمهورية الرامية إلى تعزيز الدعم المقدم لأصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، وتشجيع روح ريادة الأعمال في مختلف أنحاء البلاد.

آليات التمويل ودور المصرف المتحد

يسعى البروتوكول المبرم بين الطرفين إلى توفير فرص تمويلية إضافية ومبتكرة لأصحاب المشاريع الناشئة والقائمة على حد سواء. ويهدف هذا التعاون الاستراتيجي إلى تسهيل إجراءات الحصول على رأس المال اللازم لإقامة مشروعات جديدة أو التوسع في الأنشطة الاقتصادية الحالية للمواطنين في جميع محافظات الجمهورية دون استثناء.

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ويشمل نطاق التعاون التعرف الشامل على المنتجات التمويلية التي يقدمها المصرف المتحد، مما يتيح للمستفيدين التقدم بطلبات التمويل وفقًا للشروط والضوابط المعتمدة لدى المؤسسة المالية. كما يستهدف البروتوكول تحويل الأفكار الريادية إلى أنشطة اقتصادية منتجة ومستدامة، مما يسهم بشكل مباشر في تحسين دخول الأسر وتنشيط الاقتصاد المحلي على مستوى القرى والمدن.

مواقف الأطراف المعنية والشهادات الرسمية

وقع البروتوكول عن وزارة التنمية المحلية والبيئة الدكتور سعيد حلمي عبد الخالق، الذي يشغل منصب رئيس قطاع التخطيط والتنمية المحلية المتكاملة. وفي المقابل، وقع عن المصرف المتحد طارق فايد، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب للمصرف، بحضور عمرو نصير نائب الرئيس التنفيذي وعضو مجلس الإدارة، والدكتور توفيق السمري رئيس قطاع التمويل متناهي الصغر، بالإضافة إلى عدد من ممثلي وقيادات الجهتين.

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أكدت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية والبيئة، أن انضمام المصرف المتحد إلى مبادرة "مشروعك" يمثل خطوة جوهرية نحو توسيع دائرة المستفيدين من الخدمات التمويلية. وأشارت الوزيرة إلى أهمية استمرار هذا التنسيق الوثيق بين الوزارة والقطاع المصرفي لضمان تيسير استفادة المواطنين من برامج دعم المشروعات، بما يعزز التنمية الاقتصادية الشاملة.

من جانبه، أعرب طارق فايد عن اعتزازه بالتعاون مع الوزارة عبر المشروع القومي، مؤكدًا حرص المصرف على تعزيز دوره كداعم رئيسي للمشروعات الصغيرة والمتوسطة. وأوضح فايد أن هذه المشاريع تُعد من المحركات الأساسية للنمو الاقتصادي وخلق فرص العمل، مشيرًا إلى أن دعمها يتماشى مع استراتيجية المصرف المتحد القائمة على توفير الحلول التمويلية المناسبة وتيسير الوصول للخدمات البنكية.

الأثر المباشر والمستقبل التشغيلي

يأتي توقيع هذا البروتوكول في إطار التنسيق المكثف الذي جرى خلال الفترة الماضية برعاية البنك المركزي المصري، بهدف معالجة المعوقات الإدارية والتمويلية التي قد تواجه أصحاب المشاريع. يعمل الجانبان على تيسير استخراج التراخيص والمستندات المطلوبة من خلال التنسيق مع المحافظات والجهات الحكومية المعنية، لضمان سير الإجراءات بسلاسة.

يضمن البروتوكول سرعة اتخاذ القرار الائتماني من قبل المصرف المتحد خلال مدة لا تتجاوز 7 أيام عمل من تاريخ استكمال المستندات المطلوبة، وذلك وفقًا للضوابط والتعليمات المصرفية المعمول بها. ويعمل ممثلون مؤهلون من المصرف على تيسير التواصل مع المواطنين الراغبين في الاستفادة من المبادرة وتقديم الدعم اللازم لهم.

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تعزز هذه الخطوة التكامل بين الجهود الحكومية والبنكية لتوسيع نطاق الاستفادة من الخدمات التمويلية، مما يسهم في تمكين رواد الأعمال وتعزيز الشمول المالي. وتستهدف المبادرة توفير فرص عمل جديدة ودعم النشاط الإنتاجي لتحقيق تنمية اقتصادية مستدامة في مختلف أنحاء الجمهورية.